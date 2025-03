Hannover - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2025

Unser Hannover - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.03.2025 lautet: Für einen erfolgreichen Wett Tipp heute muss die Defensive der Löwen eine Glanzleistung abliefern.

Andre Breitenreiter soll Hannover zurück ins deutsche Oberhaus führen, doch das Siegen fällt den Hausherren schwer. Der 51-Jährige feierte seit seiner Rückkehr zu den 96ern nur zwei Siege aus sieben Begegnungen. Die fünf übrigen Partien endeten jeweils mit einem Remis. In unserer Hannover Braunschweig Prognose ist ein erneuter Punktverlust für die Gastgeber nicht ausgeschlossen.

Anders als H96 bangen die Löwen um den Klassenerhalt. Zuletzt konnte der BTSV dank intensiver Arbeit gegen den Ball aber in fünf von sieben Zweitliga-Partien eine Niederlage verhindern. Auf die Verteidigung der Gäste wird es im Hannover Braunschweig Wett Tipp heute ebenfalls ankommen. Bei Interwetten platzieren wir eine Wette auf “Hannover Unter 1,5 Tore” und nehmen damit eine Quote von 2,10 ins Visier.

Darum tippen wir bei Hannover vs Braunschweig auf “Hannover Unter 1,5 Tore”:

Hannover vs Braunschweig Quoten Analyse:

Die Löwen haben in vier der fünf vorangegangenen Aufeinandertreffen mit H96 eine Niederlage verhindert. Daran anknüpfend lohnt sich der Blick auf die Hannover Braunschweig Quoten für eine Doppelte Chance X2. Das Angebot dafür liegt bei circa 2,15.

Hannover vs Braunschweig Prognose: Beste Derby-Voraussetzungen

An Intensität wird es der Begegnung ebenso wenig mangeln wie an Zweikämpfen im Grenzbereich. Bis jetzt hat keine Mannschaft im deutschen Unterhaus mehr Fouls begangen als Hannover (323).

Darüber hinaus führt Braunschweig die Liste der Mannschaften mit den meisten Gelben Karten an (70). Für unseren Hannover vs. Braunschweig Tipp ist von großer Bedeutung, wie die Löwen die drohende Gefahr nach ruhenden Bällen verteidigen.

Die Torgefahr der Gastgeber ist eng an die gut getretenen Standards gebunden. Nur Führt (19) erzielte in dieser Spielzeit mehr Tore nach ruhenden Bällen als Hannover (16). Den letzten drei Saisontoren der Hausherren ist jeweils eine Spielunterbrechung vorausgegangen.

Solange der BTSV aufmerksam bei ruhenden Bällen ist, stehen die Chancen für unsere Hannover gegen Braunschweig ziemlich gut. Aus dem laufenden Spiel heraus hat die Mannschaft von Andre Breitenreiter erst 15 Treffer erzielt (15.). Nur drei Teams, darunter Braunschweig (12), sind in dieser Kategorie schwächer unterwegs.

Hannover - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Noch führt Hannover die Heimtabelle der 2. Bundesliga an (25 Punkte). Allerdings sind zuletzt des Öfteren die gewünschten Siege im eigenen Stadion ausgeblieben. Aus den sechs vorangegangenen Partien in der Heinz von Heiden Arena ist H96 nur ein einziges Mal mit drei Punkten vom Feld gegangen (4U, 1N).

Übergeordnet mangelt es den Gastgebern an der Effektivität vor dem gegnerischen Kasten. Hannover hat eine der vier schwächsten Schussverwandlungsquoten (12,1 Prozent) im deutschen Unterhaus.

Von Vorteil für unseren Hannover vs. Braunschweig Tipp ist ebenso die Tatsache, dass H96-Coach Breitenreiter auf seine Achse im Mittelfeld verzichten muss. Enzo Leopold und Fabian Kunze müssen jeweils wegen ihrer fünften Gelben Karte auf der Tribüne Platz nehmen.

Ohne seine Anwesenheit steigt das ohnehin vorhandene Potenzial unserer Hannover vs. Braunschweig Prognose drastisch an. Gäste-Trainer Daniel Scherning hätte sicher nichts gegen die achte weiße Weste der Saison einzuwenden.

So seht ihr Hannover - Braunschweig im TV oder Stream:

Im Winter ist der BTSV auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat einen entscheidenden Spieler für die gesteigerte Form in der zweiten Saisonhälfte verpflichtet. Lino Tempelmann ist als Leihspieler vom FC Schalke 04 gekommen und hat sich sofort zu einer tragenden Säule entwickelt.

Der 26-Jährige hat seit seinem Wechsel jede Spielminute mitgenommen und bereits drei Treffer erzielt. Aus den Spielen mit seinen Treffern haben die Löwen sieben von neun möglichen Punkten geholt (1:1 vs. Magdeburg, 2:0 vs. KSC, 1:0 vs. Darmstadt).