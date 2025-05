Hannover - Fürth Tipp, Prognose, Quoten | 11.05.2025

SPORT1 Betting 09.05.2025 • 23:00 Uhr Hannover - Fürth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann Hannover noch oben anklopfen?

Unser Hannover - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.05.2025 lautet: Während H96 noch theoretische Chancen auf den Aufstieg hat, könnte Fürth sogar noch auf den Abstiegs-Relegationsplatz abrutschen. Im Wett Tipp heute treffen zumindest beide Teams ins Schwarze.

Am 11. Mai 2025 treffen Hannover 96 und Greuther Fürth in der Heinz von Heiden Arena aufeinander. Am vorletzten Spieltag der 2. Bundesliga geht es für beide Teams um mehr als nur drei Punkte, für H96 könnte in der Hannover Fürth Prognose sogar noch der Aufstieg ein Thema werden.

Hannover 96, derzeit auf Platz 8 mit 49 Punkten, ist der Favorit der Buchmacher. Trotz einiger Verletzungen und Sperren, wie von Josh Knight und Boris Tomiak, bleibt das Team stark. Greuther Fürth kämpft auf Platz 14 mit 35 Punkten sogar noch gegen den Abstieg. Die letzten Begegnungen beider Teams waren hart umkämpft, mit Hannover als Sieger im letzten Heimspiel. Treffer trauen wir aber beiden Teams zu.

Daher lautet unser Hannover Fürth Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,55 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Hannover vs Fürth auf “Beide Teams treffen”:

Greuther Fürth hat in dieser Saison durchschnittlich 1,75 Tore in 32 Spielen kassiert.

Hannover 96 hat in 75 Prozent der Spiele in dieser Saison ein Tor erzielt.

Die Buchmacher favorisieren H96, was auf ein offensives Spiel im Hannover vs Fürth Tipp hindeutet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Fürth Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses Spiel lautet: Beide Teams treffen. Dies basiert auf den jüngsten Leistungen beider Mannschaften und den Match Facts. Trotz Heimspiels und Kampf um den Aufstieg findet man in den Sportwetten Apps noch relativ hohe Hannover Fürth Quoten von 2,10 für den Heimsieg der favorisierten Hausherren.

Für ein Unentschieden in diesem Duell spucken die Wettanbieter Werte von rund 3,80 aus. Sollten die Gäste wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln, dann könnt ihr Hannover vs. Fürth Wettquoten in Höhe von 3,15 abstauben. Dabei solltet ihr jedoch nicht auf einen Sportwetten Bonus verzichten.

Hannover - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:1 Ulm (A), 1:0 Köln (H), 1:3 Darmstadt (A), 1:3 Elversberg (H), 0:1 Karlsruhe (A).

Letzte 5 Spiele Fürth: 0:1 Hertha (A), 0:1 Ulm (H), 0:1 Karlsruhe (A), 1:1 Köln (H), 0:1 Darmstadt (A).

Letzte 5 Spiele Hannover vs. Fürth: 0:1 (A), 2:1 (H), 3:1 (A), 1:1 (A), 2:1 (H).

Unser Hannover - Fürth Tipp: Beide Teams treffen

Alles deutet in der Hannover gegen Fürth Prognose auf ein spannendes Match hin, bei dem beide Teams auf Torejagd gehen werden. Schließlich geht es für beide Teams noch um unterschiedliche Ziele. Fürth will den Klassenerhalt fixieren, während H96 bis zuletzt die Chance auf den Aufstieg wahren will.