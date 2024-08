Hannover - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 23.08.2024

SPORT1 Betting 22.08.2024 • 09:10 Uhr Hannover - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Zieht der HSV an den 96ern vorbei?

Unser Hannover - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.08.2024 lautet: Zweifelsohne handelt es sich um einen fußballerischen Leckerbissen, der in unserem Wett Tipp heute keinen klaren Favoriten mit sich bringt.

Hannover musste zuletzt im DFB-Pokal einen Dämpfer gegen Bielefeld hinnehmen, ist aber in der Saison nach wie vor ungeschlagen. Die Rothosen aus Hamburg ihrerseits verbuchten im Pokal gegen Meppen einen Kantersieg (7:1) und gehen in der Hannover HSV Prognose mit breiter Brust ins Spitzenspiel.

Zuletzt boten beide Mannschaften im direkten Duell ein Schützenfest, das mit 4:3 an die 96er aus Hannover ging. Mit einem ähnlichen Ergebnis rechnen wir diesmal nicht, trauen aber den Norddeutschen mindestens zwei Tore zu. Unser Hannover HSV Wett Tipp heute lautet „HSV Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 2,00 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Hannover vs HSV auf „HSV Über 1,5 Tore“:

Hannover kassierte saisonübergreifend in 3 der jüngsten 4 Liga-Heimspiele 2 Gegentore.

Der HSV traf saisonübergreifend in 3 der letzten 4 Liga-Auswärtsspiele mindestens doppelt.

Mit 40,3 Millionen Euro zeichnet sich der HSV durch deutlich mehr Qualität als die Hausherren in den eigenen Reihen aus.

Hannover vs HSV Quoten Analyse:

Die Wettanbieter tendieren zu einem Duell zweier ebenbürtiger Mannschaften und ernennen am Drei-Weg-Markt keinen klaren Favoriten. Ein Umstand, der sich in den Hannover HSV Quoten widerspiegelt.

Am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ zeichnet sich zudem eine sehr deutliche Tendenz zu drei oder mehr Treffern im Spiel ab. Absolut nachvollziehbar, da beim letzten direkten Aufeinandertreffen beider Klubs sieben Tore gefallen sind. In der CrazyBuzzer App deuten die Hannover HSV Wettquoten auch diesmal auf beiderseitige Tore hin.

Hannover vs HSV Prognose: Nimmt der HSV den Schwung aus dem DFB-Pokal mit?

Hannover ist in der 2. Bundesliga nach wie vor ungeschlagen. Der erste Spieltag führte zu einem 2:0-Heimsieg gegen Regensburg. Weniger überzeugend war hingegen die Leistung am zweiten Matchday. Dieser endete in Münster torlos.

Den nächsten Dämpfer setzte es in der ersten Runde des DFB-Pokals. In dieser kassierten die Hannoveraner in Bielefeld eine 0:2-Niederlage. Somit liegt der Fokus nun voll und ganz auf dem deutschen Unterhaus.

Seit dem Abstieg aus der 1. Bundesliga sind mittlerweile beinahe sechs Jahre verstrichen. Auch in dieser Saison dürfte es in Bezug auf den Aufstieg eng werden. Vor allem gilt es in erster Linie an der defensiven Stabilität auf heimischem Boden zu arbeiten.

Saisonübergreifend mussten in drei der letzten vier Heimspiele jeweils zwei Gegentore hingenommen werden. Allgemein gingen zwei der letzten vier Heimspiele verloren. Drei der letzten vier Liga-Begegnungen endeten zu Hause mit mehr als 2,5 Toren.

Hannover - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 0:2 Bielefeld (A), 0:0 Preußen Münster (A), 2:0 Regensburg (H), 1:2 Holstein Kiel (H), 2:1 Karlsruher SC (A).

Letzte 5 Spiele HSV: 7:1 SV Meppen (A), 1:1 Hertha BSC (H), 2:1 1. FC Köln (A), 4:1 FC Nürnberg (H), 0:1 SC Paderborn (A).

Letzte Spiele Hannover vs. HSV: 4:3 (A), 0:1 (H), 1:6 (A), 1:2 (H), 1:2 (A).

Der Hamburger SV sorgte prompt am ersten Spieltag für eine Überraschung und feierte bei den Geißböcken in Köln einen knappen 2:1-Erfolg. Dabei war Ransford Königsdörffer „Man of the Match“ und überzeugte mit einem Doppelpack.

Der zweite Spieltag hätte um ein Haar zu einem 1:0-Heimsieg gegen Hertha geführt. Den Gästen gelang jedoch in der finalen Phase der Ausgleich.

Sehr dominant zeigte sich der Zweitligist beim Regionalligisten SV Meppen und setzte sich in der ersten Runde des DFB-Pokals mühelos mit 7:1 durch. Trainer Steffen Baumgart hat in dieser Saison mit dem Aufstieg ein großes Ziel vor Augen. Hinter Köln (70,2 Millionen Euro) und Hertha BSC (49,5 Mio.) zeichnet sich der HSV (40,3 Mio.) durch den drittteuersten Kader in der 2. Bundesliga aus.

Saisonübergreifend stehen in den vergangenen 13 Liga-Auswärtsspielen satte 24 Tore zu Buche. Drei der letzten vier Begegnungen in der Fremde führten zu zwei oder mehr Auswärtstoren. Tipp-Freunde, die möglichst schnell über ihre Gewinne verfügen wollen, können einen Wettanbieter mit schneller Auszahlung nutzen.

So seht ihr Hannover - HSV im TV oder Stream:

23. August 2024, 18:30 Uhr, HDI Arena, Hannover

Übertragung TV: Sky Sport, Sky Go

Übertragung Stream: Sky Sport, Sky Go, OneFootball

Wer seine Hannover HSV Prognose mit den passenden Live-Bildern in die korrekte Richtung lenken möchte, muss über ein zahlungspflichtiges Abo bei Sky Sport verfügen.

Tipp-Freunde, die im Allgemeinen ein Spiel der 2. Bundesliga verfolgen möchten, kommen um ein Abo bei Sky Sport nicht herum. Der Pay-TV-Anbieter überträgt nämlich alle 306 Spiele der 2. Bundesliga live und in HD.

Hannover vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hannover: Zieler - Neumann, Halstenberg, Knight - Muroya, Leopold, F. Kunze, Dehm, Nielsen, Rochelt - Tresoldi

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Uhlmann, Ezeh, Christiansen, Gindorf, Lee, Momuluh, Ngankam, Voglsammer

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - Jatta, Elfadli, Meffert, Dompé, Karabec, Reis - Königsdörffer

Ersatzbank HSV: Mickel, Ramos, Katterbach, Heyer, Hefti, Pherai, Öztunali, Baldé, Selke

Hannover-Trainer Stefan Leitl wird vermutlich nach dem schwachen Auftritt im DFB-Pokal zum 3-4-2-1 zurückkehren. Der Coach kann im Allgemeinen aus dem Vollen schöpfen und hat keine verletzten bzw. gesperrten Spieler zu beklagen.

Bei den Rothosen aus Hamburg fehlt weiterhin der wegen Doping gesperrte Mario Vuskovic. Hinter den Einsätzen von Matheo Raab (TW) und Valon Zumberi (IV) im Hannover HSV Tipp steht ein Fragezeichen.

Unser Hannover - HSV Tipp: HSV Über 1,5 Tore

Der Hamburger SV hat in der Ferne bereits in der letzten Saison seine offensive Durchschlagskraft eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Darüber hinaus spendet der 7:1-Kantersieg im DFB-Pokal das notwendige Selbstvertrauen, um mit breiter Brust nach Hannover zu reisen.

Unabhängig vom Austragungsort hat der HSV in vier der letzten fünf direkten Kräftemessen mit den 96ern mindestens doppelt getroffen. Der Direktvergleich deutet somit auch diesmal auf Tore der Gäste hin.