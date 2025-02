Hannover – Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 22.02.2025

SPORT1 Betting 21.02.2025 • 11:00 Uhr Hannover – Paderborn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Können die 96er den Rückstand auf die Top 3 wieder verkürzen?

Unser Hannover – Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.02.2025 lautet: Die Fußball-Fans dürfen sich am Samstagabend auf ein echtes Spitzenspiel freuen. Der Wett Tipp heute sieht die heimstarken Hausherren dabei etwas vorne.

Hannover hatte nach der Hinrunde nur einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz 3 und wollte im Rennen um die Aufstiegsplätze mit dem neuen Trainer Andre Breitenreiter nochmal richtig angreifen, doch an den letzten vier Spieltagen mussten sich die Niedersachsen jeweils mit einem Unentschieden begnügen.

So ist der Abstand auf Rang 3 auf fünf Zähler angewachsen. Auch die Hannover Paderborn Prognose gegen einen auswärtsstarken Gegner wird kein Selbstläufer.

Wir sehen die Hausherren aber leicht vorne und spielen mit einer Quote von 1,98 bei ODDSET den Hannover Paderborn Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Hannover vs Paderborn auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Hannover ist das beste Heimteam der 2. Bundesliga

Andre Breitenreiter ist im Unterhaus mit Hannover nach 14 Spielen noch ungeschlagen

Die beiden besten Abwehrreihen treffen am Samstagabend aufeinander

Hannover vs Paderborn Quoten Analyse:

Der SCP geht mit drei Plätzen und zwei Punkten Rückstand auf Rang 3 in den 23. Spieltag. Die 96er liegen zwei Plätze und drei Zähler hinter dem kommenden Gegner. So gehen die Hannover vs Paderborn Quoten auch eher von einem engen Duell auf Augenhöhe aus.

Für einen Sieg der Gastgeber klettern die Quoten auf einen Durchschnitt von 2,19. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Ostwestfalen auch lediglich mit Hannover gegen Paderborn Wettquoten zwischen 3,00 und 3,20 belohnt. Die richtige Wahl für euch solltet ihr auch am Sonntag bei der Bundestagswahl treffen. Wir versorgen euch mit Prognose, Umfragen & Wetten zur Frage: Wer wird 2025 Kanzler?

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Paderborn Prognose: Die 96er hoffen auf die Heimstärke

Hannover ist seit sechs BL2-Spielen in Folge unbesiegt. Auch die Serie von Andre Breitenreiter, der nach insgesamt 14 Zweitliga-Spielen mit Hannover immer noch ohne Niederlage ist, setzt sich fort, doch mit vier Remis in Folge haben die Niedersachsen nicht nur einen Vereinsrekord eingestellt, sondern auch die direkte Tuchfühlung zu den Top 3 verloren. Am vergangenen Spieltag in Kaiserslautern agierten die Gäste über weite Strecken mutig und offensiv, doch selbst nach 25 Gesamtschüssen und einem xG-Wert von 2,64 stand am Ende kein Treffer für die Gäste in der Statistik.

Am Samstag soll die Heimstärke nun wieder den Unterschied machen. Die 96er sind mit 24 Punkten das beste Heimteam im Unterhaus und verloren nur eines der elf Heimspiele in dieser Saison (7S, 3U). Allerdings konnte man von den vergangenen fünf Partien vor den eigenen Fans lediglich eine für sich entscheiden (3U, 1N). Zuvor hatte man die ersten sechs Heimspiele der Saison noch alle gewinnen können. Verlass ist auf die Abwehr. 22 Gegentore und neun Weiße Westen sind jeweils der Bestwert. Auf der anderen Seite des Spielfeldes muss Hannover mit der drittschwächsten Shot Conversion (11,6 Prozent) und Rang 17 bei der „Shooting Accuracy“ (39,3 Prozent) klarkommen. Sucht ihr für euren Hannover Paderborn Tipp einen Wettanbieter mit schneller Auszahlung , können wir euch natürlich behilflich sein.

Schon die ganze Saison lang hat Paderborn vor den eigenen Fans größere Probleme als in der Fremde. Nach vier Heimniederlagen in Folge standen die Ostwestfalen am vergangenen Freitag im Heimspiel gegen Münster unter besonders großem Druck. 80 Minuten lang sah hier alles nach einem torlosen Remis aus, doch dann machte sich mit zwei späten Treffern mal wieder die Qualität des SCP auf der Bank bezahlt. Nun wollen die Männer von Coach Lukas Kwasniok ihre gute Auswärtsbilanz ausbauen.

Die Männer von der Pader sind seit sechs BL2-Gastspielen ungeschlagen und haben dabei 14 von 18 Punkten geholt. In diesem Zeitraum kassierte man nie mehr als ein Gegentor. In elf Auswärtspartien setzte es gerade mal eine Niederlage. Insgesamt haben nur Magdeburg (28) und Düsseldorf (21) mehr Zähler in der Fremde gesammelt als Paderborn (20). Mit 37 Zählern nach 22 Spieltagen spielt der Verein seine drittbeste Saison in der 2. Bundesliga und meldet sich damit zurück im Aufstiegsrennen. Außerdem hat der SC Paderborn laut dem xGA-Wert die beste Abwehr (24).

Hannover – Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 0:0 Kaiserslautern (A), 1:1 Düsseldorf (H), 2:2 Hamburger SV (A), 2:2 Preußen Münster (H), 1:0 Regensburg (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:0 Preußen Münster (H), 2:0 Ulm (A), 1:2 Greuther Fürth (H), 1:0 Darmstadt (A), 1:2 Hertha BSC (H)

Letzte 5 Spiele Hannover vs Paderborn: 1:2 (A), 3:2 (H), 0:1 (A), 3:4 (H), 2:4 (A)

Wir werfen bei unserer Hannover Paderborn Prognose natürlich auch einen Blick auf den direkten Vergleich. Paderborn gehört ganz sicher nicht zu den Lieblingsgegnern von Hannover. In 13 Duellen konnten die 96er nur zwei Siege feiern, bei acht Niederlagen (3U).

Am 32. Spieltag der Vorsaison gewannen die Niedersachsen daheim mit 3:2. Das war der erste Sieg gegen die Ostwestfalen seit 40 Jahren. Das Hinspiel in der laufenden Saison ging am 6. Spieltag in der Home Deluxe Arena mit 2:1 an die Hausherren.

Allzu viele Tore sollten die Fans am Samstagabend nicht erwarten, denn hier treffen die zwei besten Abwehrreihen im Unterhaus aufeinander. Für den Hannover Paderborn Tipp „Unter 2,5 Tore" bekommen wir auch bei Interwetten eine tolle Quote von 2,15.

So seht ihr Hannover - Paderborn im TV oder Stream:

22. Februar 2025, 20:30 Uhr, Heinz von Heiden-Arena, Hannover

Übertragung TV: Sky, SPORT1

Übertragung Stream: Sky Go, SPORT1.de

SPORT1 überträgt in der Saison 2024/25 insgesamt 33 Top-Spiele der 2. Bundesliga am Samstagabend ab 20:30 Uhr live.

Dazu gehört auch das Duell des 23. Spieltages zwischen Hannover und Paderborn. Zusätzlich ist die Partie auch bei Sky zu sehen.

Hannover vs Paderborn: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hannover: Zieler – Dehm, Neumann, Tomiak, Halstenberg – F. Kunze, Leopold – Rochelt, Matondo - Ngankam, Tresoldi

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Knight, Wdowik, Gindorf, Lee, Momuluh, Nielsen, Voglsammer

Startelf Paderborn: Schubert – Scheller, Götze, Brackelmann - Obermair, Castaneda, Zehnter – Klaas, Mehlem – Grimaldi, Michel

Ersatzbank Paderborn: Schulz (Tor), Curda, M. Hoffmeier, L. Herrmann, Bilbija, Ansah, Terho, Hansen

Die Personalsituation bei der Hannover Paderborn Prognose ist überschaubar. Die Hausherren müssen nur auf Christiansen und Muroya verzichten.

Bei den Gästen verpassen nur Engelns, Platte und Riemann die Partie.

Unser Hannover – Paderborn Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Uns geht es bei diesem Top-Spiel ähnlich wie den Buchmachern. Wir erwarten ein enges Duell auf Augenhöhe. Immerhin empfängt das beste Heimteam der Liga die drittbeste Auswärtsmannschaft.

Dabei sehen wir die Hausherren aber leicht vorne. Das hat natürlich mit der Heimbilanz der 96er und der guten Serie von Trainer Breitenreiter zu tun. Auch die Leistungen am vergangenen Spieltag unterstützen unseren Tipp.

Während Hannover vor allem Probleme mit seiner Chancenverwertung hatte, tat sich Paderborn 80 Minuten lang daheim gegen Aufsteiger Münster sehr schwer.