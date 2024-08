Hannover - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten | 03.08.2024

von SPORT1 Betting 02.08.2024 • 14:00 Uhr Hannover - Regensburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Ist Hannover ein Aufstiegskandidat?

Unser Hannover - Regensburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.08.2024 lautet: Das dritte Jahr in Folge führt Stefan Leitl die Niedersachsen in eine Zweitliga-Spielzeit. Nach einer guten Vorbereitung hat H96 im Wett Tipp heute beste Chancen auf einen Heimsieg.

Kontinuität soll sich bei Hannover 96 in diesem Jahr auszahlen. Stefan Leitl führt das Team zum dritten Mal in Folge in die Saison und will dieses Jahr Großes erreichen. Die Leihe von Jessic Ngankam hat eine ohnehin schon gut bestückte Angriffsreihe auf ein neues Niveau gehoben, sodass sich die gegnerischen Mannschaften in Acht nehmen sollten.

Regensburg hat nach dem Aufstieg ins deutsche Unterhaus sofort einen echten Härtetest vor der Brust. Die Mannschaft von Joe Enochs gilt als heißer Abstiegskandidat. Daran wird sich nach unserem Wett Tipp heute nichts ändern, denn wir spielen bei Bwin eine Quote von 1,70 für „Sieg Hannover 96″.

Darum tippen wir bei Hannover vs Regensburg auf „Sieg Hannover“:

H96 hat 5 von 6 Testspielen gewonnen.

Hannover hat in den letzten 3 Testspielen jeweils „Über 2,5 Tore“ erzielt.

Hannover 96 hat in jedem der letzten 15 Zweitliga-Heimspiele getroffen.

Hannover vs Regensburg Quoten Analyse:

Die Niedersachsen übernehmen als erfahrener Zweitligist die klare Favoritenrolle. Setzt ihr auf die Hausherren, könnt ihr Siegquoten bis zu 1,70 erbeuten und euch möglicherweise zudem noch mit diesem Happybet Bonus ausstatten.

Zur Halbserie sah Regensburg im letzten Drittliga-Jahr schon wie ein sicherer Aufsteiger aus. Eine fatale Rückrunde (18.) und ein negatives Torverhältnis (21:26) machten es auf den letzten Metern aber nochmal spannend. Nach dieser Achterbahn-Saison erhält der Jahn am ersten Spieltag verständlicherweise recht hohe Siegquoten bis zu 4,80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Regensburg Prognose: Tore als Medizin

Mit dem Start der neuen Spielzeit ist Hannover 96 seit sechs Jahren in der 2. Bundesliga unterwegs. Hört man sich vor der neuen Saison in den Expertenkreisen um, gibt es an mehreren Ecken die Vermutung, dass es vorerst die letzte Spielzeit im deutschen Unterhaus sein könnte.

Nicht, weil H96 den Gang in die 3. Liga befürchten muss, sondern eher, weil die Niedersachsen zu den Aufstiegskandidaten gezählt werden. Stefan Leitl hat sein System nun bereits über zwei Jahre etablieren können und mit der Leihe von zum Beispiel Jessic Ngankam neue Qualität im Kader dazugewonnen.

Eigentlich dürfte jeder H96-Fan nach der absolvierten Vorbereitung frohen Mutes in das neue Spieljahr gehen. Hannover gewann fünf von sechs Testspielen und rang zum Abschluss sogar den VfL Wolfsburg nieder (3:2).

Die Spielzüge im Angriff saßen bereits recht gut, sodass die Leitl-Elf in fünf von sechs Vorbereitungsspielen mindestens drei Treffer erzielt hat. Gegner wie Twente (3:3) und Wolfsburg (3:2) zeigen, dass die Kontrahenten durchaus als starke Widersacher eingestuft werden können.

Hannover - Regensburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 3:2 Wolfsburg (H), 3:3 Twente (H), 4:2 Osnabrück (H), 2:1 Verl (H), 3:0 Ramlingen-Eh. (A)

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:1 BW Linz (H), 2:2 Eltersdorf (H), 2:0 DJK Vilzing (A), 3:4 SV Ried (H), 2:1 Wiesbaden (H)

Letzte 5 Spiele Hannover vs. Regensburg: 1:1 (A), 1:0 (H), 1:1 (H), 1:3 (A), 3:1 (H)

Weniger erschwinglich und deutlich weniger torreich verlief die Zweitliga-Vorbereitung für den Aufsteiger. Regensburg gewann nur eine von vier Begegnungen und blieb zum Abschluss zwei Partien in Folge sieglos.

Die Defensive war nicht immer auf der Höhe, ließ beispielsweise gegen den SV Ried (3:4) und Eltersdorf (2:2) jeweils „Über 1,5 Gegentore“ zu. Zum Auftakt in die neue Saison wartet eine noch stärkere Angriffsreihe auf das Team von Joe Enochs.

Nach der völlig verkorksten Rückrunde im vergangenen Jahr ist noch nicht ganz klar, welches Regensburg wir zum Auftakt sehen werden. Was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass H96 den deutlich besseren Angriffsfußball zeigen wird.

Seit 15 Zweitliga-Heimspielen sind die Hausherren nicht mehr ohne eigenen Treffer vom Feld getrabt. Laufen die Spieler unter Leitl zum Saisonstart heiß, sind Quoten von circa 2,95 für „Hannover Über 2,5 Tore“ mit einer Gratiswette einen Versuch wert.

Unser Hannover - Regensburg Tipp: „Sieg Hannover“

Hannover geht unter Stefan Leitl in die dritte Saison und wird gut einstudierte Abläufe zum Start in die neue Spielzeit präsentieren. Einen Vorgeschmack dafür bekamen die H96-Anhänger in der Vorbereitung zu sehen. Jetzt wird es Zeit für eine Präsentation im Pflichtspiel-Format.