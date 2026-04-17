Hannover vs Paderborn Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 18.04.2026

SPORT1 Betting 17.04.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Hannover vs Paderborn Prognosen von unseren Wett-Experten für die 2. Bundesliga am 18.04.2026.

Der Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein. Fünf Spieltage vor dem Saisonende dürfen sich insgesamt noch sieben Teams Hoffnungen auf einen der ersten drei Plätze machen. Teilweise sind die Hoffnungen aber nur theoretischer Natur. Mit der Partie Hannover gegen Paderborn steht am Samstag jedenfalls das nächste Topspiel in Sachen Aufstieg auf dem Programm.

Im Duell des Dritten gegen den Zweiten könnte der SCP mit einem Auswärtssieg die Tür Richtung Oberhaus ganz weit aufstoßen. Die Wettanbieter, bei denen mittlerweile vermehrt für Sportwetten Paysafecard als Zahlungsmittel akzeptiert wird, sehen allerdings die gastgebenden Niedersachsen in der leichten Favoritenrolle.

Die Roten dürfen mit Blick auf ihre Verfolger eigentlich auch nicht verlieren. Selbst bei einem Punkt droht der Verlust von Rang 3. Wir gehen allerdings davon aus, dass H96 maximal nur diesen einen Zähler holt und entscheiden uns daher für den Hannover Paderborn Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”. Hierfür gibt es bei Winamax eine Quote von 1,66!

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Hannover 96 feierte am vergangenen Wochenende einen eindrucksvollen Sieg, der letztlich mit dem Sprung auf Platz 3 belohnt wurde: Bei zu Hause bis dato noch ungeschlagenen Lilien von Darmstadt 98, die selbst um den Aufstieg mitspielen, gewannen die Roten mit 2:0. Damit unterstrichen die Niedersachsen auch ihren Status als Top-Auswärtsteam. Mit einer 8-5-2-Bilanz thronen sie in der Auswärtstabelle ganz oben. In der Heimtabelle stehen sie mit einer 7-3-4-Bilanz dagegen nur auf dem 9. Platz. Mit dem Auswärtserfolg am Darmstädter Bölle blieb H96 im vierten Zweitligaspiel in Folge ungeschlagen. Überhaupt kassierten die Hannoveraner nur eine Niederlage an den letzten elf Spieltagen.

In besagten letzten elf Partien kassierten die Niedersachsen lediglich zehn Gegentore und damit ligaweit die wenigsten. Mit 53 Punkten nach 29 Spieltagen absolvieren die Roten ihre beste Saison seit ihrem Aufstieg in der Saison 2016/17. Der Rückstand auf den kommenden Gegner aus Paderborn beträgt vier Punkte. Bei einer Pleite wäre der SCP fast uneinholbar. Gleichzeitig beträgt der Vorsprung von H96 auf die Verfolger Elversberg und Darmstadt einen bzw. drei Zähler. Insofern steht für die Gastgeber am Samstag viel auf dem Spiel. Schlechte Vorzeichen: Gegen den SCP verlor Hannover sechs der bisherigen 13 Duelle im Unterhaus (3S, 4U). Aber: Das Hinspiel haben sie auswärts mit 2:0 für sich entschieden.

Die Gäste aus Ostwestfalen spielen derweil mit 57 Punkten nach 29 Partien ihre zum Vergleichszeitpunkt überhaupt beste Saison in der 2. Bundesliga. Gutes Omen für den SCP: Mindestens vier Zähler Vorsprung auf Rang 3, die die Paderborner aktuell haben, wurden seit der Wiedereinführung der Relegation nur einmal verspielt. Holen die Gäste am Samstag drei Zähler, bauen sie ihren Vorsprung auf den 3. Platz vier Spieltage vor dem Saisonende auf mindestens fünf Punkte aus. Wie der Gegner, so hat auch der SCP nur eine seiner letzten elf Begegnungen im Unterhaus verloren und kommt in diesem Zeitraum wie Hannover auf ansonsten sieben Siege und drei Remis.

Die Ostwestfalen erzielten an diesen letzten elf Spieltagen 24 Tore und damit ligaweit die meisten. Mit insgesamt 51 Treffern stellen die Paderborner ohnehin die beste Offensive im Unterhaus. Von diesen 51 Toren waren allein 22 nach Standards – ein Wert, der aktuell nur von Bielefeld überboten wird (23). Mit 14 Kopfballtoren erzielte der SCP ligaweit die meisten. Interessant: Mit 6 erzielte Stefan Tigges nur einen Kopfballtreffer weniger als das gesamte Team Hannovers. Bereits mit einem Zähler am Samstag würde sich Paderborn zumindest vorübergehend an die Spitze der 2. Bundesliga setzen. Aktuell sind die Gäste seit neun Zweitligaspielen ungeschlagen (6S, 3U) und damit so lange wie ansonsten nur noch Spitzenreiter Schalke.

Hannover vs Paderborn: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Bei unseren Hannover vs Paderborn Prognosen für das Topspiel des 30. Zweitliga-Spieltags stehen unter anderem die Ungeschlagen-Serie der Gäste sowie die Tatsache, dass hier die beste Offensive des Unterhauses mit von der Partie ist, im Vordergrund.

Doppelte Chance X2 ( Quote 1,66 bei Winamax ): Beide Teams haben nur eine ihrer letzten elf Partien in der 2. Bundesliga verloren. Aber: Während Hannover “erst” seit vier Spielen ungeschlagen ist, hat Paderborn keine der letzten neun Begegnungen verloren. Zudem hat H96 sieben und damit genau die Hälfte der bisherigen 14 Heimspiele in dieser Saison nicht für sich entscheiden können. Mindestens ein Zähler sollte daher für die Gäste drin sein.

Beide Teams haben nur eine ihrer letzten elf Partien in der 2. Bundesliga verloren. Aber: Während Hannover “erst” seit vier Spielen ungeschlagen ist, hat Paderborn keine der letzten neun Begegnungen verloren. Zudem hat H96 sieben und damit genau die Hälfte der bisherigen 14 Heimspiele in dieser Saison nicht für sich entscheiden können. Mindestens ein Zähler sollte daher für die Gäste drin sein. Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen ( Quote 2,35 bei Winamax ): Hannover hat zwar an den letzten elf Spieltagen mit nur zehn Gegentoren ligaweit die wenigsten kassiert, trifft nun aber auf das Team, das im selben Zeitraum mit 24 Treffern die meisten erzielt hat. Paderborn stellt mit 51 Toren die überhaupt beste Offensive im Unterhaus, während die Roten dem Gegner in dieser Statistik mit 49 eigenen Treffern in fast nichts nachstehen.

Hannover hat zwar an den letzten elf Spieltagen mit nur zehn Gegentoren ligaweit die wenigsten kassiert, trifft nun aber auf das Team, das im selben Zeitraum mit 24 Treffern die meisten erzielt hat. Paderborn stellt mit 51 Toren die überhaupt beste Offensive im Unterhaus, während die Roten dem Gegner in dieser Statistik mit 49 eigenen Treffern in fast nichts nachstehen. Beide Teams treffen & Unter 3,5 Tore ( Quote 3,20 bei Winamax ): Von den bisherigen 29 Zweitliga-Partien Hannovers in dieser Saison endeten nur elf mit mehr als drei Toren in der Begegnung. Bei Paderborn war das sogar in gerade einmal sechs von 29 Spielen der Fall. In jeder der letzten drei Begegnungen der Roten gab es noch nicht einmal drei Treffer.

Von den bisherigen 29 Zweitliga-Partien Hannovers in dieser Saison endeten nur elf mit mehr als drei Toren in der Begegnung. Bei Paderborn war das sogar in gerade einmal sechs von 29 Spielen der Fall. In jeder der letzten drei Begegnungen der Roten gab es noch nicht einmal drei Treffer. Torschütze Filip Bilbija (Quote 2,55 bei Winamax): Bilbija erzielte beim 4:3-Heimsieg seines SCP am vergangenen Wochenende alle vier Treffer – als erster Spieler in dieser Zweitliga-Saison und zweiter Paderborner nach Mahir Saglik, dem dieses Kunststück im Jahre 2013 gegen Düsseldorf im Unterhaus gelang. Auch im vorletzten Match bei Greuther Fürth hatte der Stürmer, der bei 14 Saisontoren steht, getroffen.

Für beide Teams steht extrem viel auf dem Spiel, wobei für Hannover noch mehr als für Paderborn. Die Gäste blieben auch bei einer Pleite Zweiter, wollen aber mit einem Sieg die Niedersachsen mehr oder weniger abhängen. Am Ende wären die Ostwestfalen, je nach dem wie Elversberg am Freitag spielt, wohl auch schon mit einem Remis zufrieden.

Die Hannoveraner auf der anderen Seite könnten schon bei einem Unentschieden ihren 3. Platz verlieren. Alles in allem herrscht in diesem Match hohe Remis-Gefahr. Der SCP hat als einziges Team seine letzten drei Zweitligaspiele alle gewonnen. Wir trauen es ihm zu, auch in der Heinz-von-Heiden-Arena zu bestehen und tippen auf “Doppelte Chance X2” zu einer Quote von 1,66 bei Winamax.