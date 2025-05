Heidenheim - Bochum Tipp, Prognose, Quoten | 02.05.2025

Am 2. Mai 2025 um 20:30 Uhr empfängt der FC Heidenheim den VfL Bochum in der Voith-Arena. Dieses Duell in der Bundesliga verspricht in der Heidenheim Bochum Prognose Spannung pur, da beide Teams dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen.