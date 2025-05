Heidenheim - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 22.05.2025

SPORT1 Betting 21.05.2025 • 09:00 Uhr Heidenheim - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Relegation Wette | Begrüßt die Bundesliga bald den nächsten Neuling?

Unser Heidenheim - Elversberg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Relegationsspiel am 22.05.2025 lautet: Die Saarländer präsentieren im Wett Tipp heute ihre spielerische Klasse. Eine Niederlage wendet die SVE gekonnt ab.

Viele Mannschaften im deutschen Unterhaus gehörten in dieser Spielzeit zu einer der beiden folgenden Kategorien. Intensive Arbeit gegen den Ball für den Klassenerhalt oder Ballbesitzfußball für den Aufstieg. Horst Steffen versteht es, diese beiden Attribute in seiner Mannschaft zu vereinen und für Spannung in der Heidenheim Elversberg Prognose zu sorgen.

Die SVE verlor ihr letztes Zweitliga-Auswärtsspiel am 25. Januar. Das greifen wir im Heidenheim Elversberg Wett Tipp heute auf. Bei Betano spielen wir eine Quote von 2,15 für “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Elversberg auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Heidenheim ist das schwächste Bundesliga-Heimteam der Saison gewesen (11 Punkte).

Elversberg verlor nur eines der letzten 15 Zweitliga-Partien.

Kein Bundesliga-Team kassierte in dieser Spielzeit mehr Heim-Gegentore als Heidenheim (33, wie Bochum).

Heidenheim vs Elversberg Quoten Analyse:

Die Bundesligisten haben sich in neun der letzten zehn Spielzeiten gegen die Zweitliga-Teams in der Relegation behauptet. Nur Union Berlin zog 2019 das Bundesliga-Ticket gegen den VfB Stuttgart. Die Heidenheim Elversberg Wettquoten versprechen zumindest spannende Paarungen.

Zunächst empfängt der FCH die SVE in der Voith-Arena. Beiden Teams werden Heidenheim Elversberg Siegquoten von 2,00 und höher ausgehändigt. Die etwas besseren Aussichten auf einen Sieg hat Heidenheim mit Quoten von circa 2,27. Unsere Empfehlung: Schaut euch bei den besten Wettanbietern eher außerhalb der Drei-Weg-Wetten um.

Heidenheim vs Elversberg Prognose: Eine Saison der Extreme

Viele Erlebnisse prasselten in dieser Spielzeit auf den FC Heidenheim ein. Die Hausherren führten zu Beginn der Saison das Bundesliga-Tableau an, standen zwischenzeitlich am Tabellenende der ersten deutschen Spielklasse. Zwischendurch gab es weitere Highlights, wie das Conference-League-Spiel gegen Chelsea.

Die zusätzlichen Belastungen durch den europäischen Wettbewerb haben den FCH in der Bundesliga einige Zähler gekostet. Ein kleiner Endspurt (sieben Punkte aus den letzten vier Bundesliga-Spielen) hat zumindest den Sprung in die Relegation ermöglicht und damit diesen Heidenheim vs. Elversberg Tipp.

Als eine der größten Überraschungen dieser Spielzeit hat sich die SVE entpuppt. Vor der Saison galten die Saarländer als klarer Abstiegskandidat. Nun dürfen Horst Steffen und sein Team in der Heidenheim gegen Elversberg Prognose auf die erste Bundesliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte hoffen.

Der dritte Tabellenplatz im deutschen Unterhaus ist eine Sensation, aber der Lohn einer hervorragenden Spielzeit für die SVE. In dieser haben die Saarländer auf beiden Seiten des Feldes überzeugt.

Heidenheim vs Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:4 Werder Bremen (H), 3:0 Union Berlin (A), 0:0 Bochum (H), 1:0 VfB Stuttgart (H), 0:4 Bayern (H).

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:1 Schalke (A), 3:0 Braunschweig (H), 3:1 Nürnberg (A), 1:1 Paderborn (A), 1:1 Düsseldorf (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs. Elversberg: 1:1 (A), 1:0 (H).

Die Statistikzentrale weist keinen Zweitligisten auf, dem mehr Tore aus dem Spiel heraus gelungen sind, als der Elv (48 Tore). Große Freude bereiteten vor allem zwei Leihspieler aus Hoffenheim - Fisnik Asllani (26 Scorerpunkte) und Muhammed Mehmet Damar (12 Scorerpunkte).

Passend zu unserem Heidenheim vs. Elversberg Tipp haben wir eine Spielerwette herausgesucht, die sich für eine Gratiswette anbietet. “Fisnik Asllani trifft” gibt es für Quoten von ungefähr 2,87.

Das Angriffsspiel der Gäste hat im deutschen Unterhaus für Furore gesorgt. Bis auf den HSV (78 Tore) jubelte kein Fanlager über mehr Treffer der eigenen Mannschaft als die Unterstützer der Saarländer (64 Tore).

Mit ihrem klugen und zugleich zielstrebigen Kombinationsspiel gefährden die Steffen-Schützlinge in unserer Heidenheim gegen Elversberg Prognose das Tor der Hausherren.

“Elversberg Über 1,5 Tore” gehört bei Quoten von ungefähr 2,50 zum Pool der Value-Wetten. Speziell wenn ihr berücksichtigt, dass Heidenheim die meisten Heim-Gegentore im deutschen Oberhaus kassiert hat (33, wie Bochum).

So seht ihr Heidenheim vs Elversberg im TV oder Stream:

22. Mai 2025, 20.30 Uhr, Voith-Arena, Heidenheim

Übertragung TV: Sat.1, Sky

Übertragung Stream: Sat.1, Sky

Zusätzlich ist kein echter Heimvorteil für den FCH zu erkennen. Elversberg bringt die beste Zweitliga-Auswärtsdefensive mit in die Voith-Arena (12 Gegentore). Über die zurückliegende Spielzeit punkteten nur Magdeburg (31) und Köln (30) in der Ferne besser als die SVE (28).

Auf der Gegenseite gewann Heidenheim nur drei von 17 Bundesliga-Heimspielen. Viel zu oft verließen die Anhänger des FCH mit hängenden Köpfen das Stadion (12 Heimniederlagen).

Heidenheim vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Heidenheim: Müller, Traore, Mainka, Gimber, Siersleben, Schöppner, Dorsch, Beck, Wanner, Pieringer, Honsak

Ersatzbank Heidenheim: Eicher, Keller, Föhrenbach, Busch, Niehues, Kerber, Scienza, Conteh, Zivzivadze

Startelf Elversberg: Kristof, Baum, Rohr, Le Joncour, Neubauer, Sahin, Fellhauer, Petkov, Damar, Zimmerschied, Asllani

Ersatzbank Elversberg: Boss, Sickinger, Schmahl, Stock, Gerezgiher, Feil, Schnellbacher, Ebnoutalib

Des Weiteren hat die Steffen-Elf in den vergangenen Monaten großes Selbstvertrauen aufgebaut. Bis auf den HSV (31) sammelte kein anderes Zweitliga-Team mehr Punkte in der zweiten Saisonhälfte als die Saarländer (30).

Aufsehen erregt zudem der Vergleich der FCH-Offensive mit der SVE-Verteidigung. Heidenheim erzielte nach St. Pauli (10) die wenigsten Tore im eigenen Stadion (13).

Unser Heidenheim vs Elversberg Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Obwohl Heidenheim das erste Relegationsspiel im eigenen Stadion bestreitet, bleibt die Auswahl von Frank Schmidt im Heidenheim gegen Elversberg Tipp sieglos. Zu stark ist die Form der Saarländer, zu groß die Stärken im Angriff und der Verteidigung.