Heidenheim - Gladbach Tipp, Prognose, Quoten | 01.03.2025

SPORT1 Betting 28.02.2025 • 06:00 Uhr Heidenheim - Gladbach Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bäumt sich der FCH noch auf?

Unser Heidenheim - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.03.2025 lautet: Das 2:2 bei RB Leipzig war aller Ehren wert und trotzdem steckt Heidenheim weiterhin Abstiegskampf fest. Im Wett Tipp heute gehen wir von einem Match mit mindestens drei Toren aus.

Am 1. März 2025 erwartet uns in der Voith-Arena ein spannendes Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und Gladbach. Die Gastgeber, derzeit auf Platz 16 mit 15 Punkten, kämpfen ums Überleben in der Liga. Gladbach, auf Platz 9 mit 34 Punkten, strebt nach einem Platz in den europäischen Wettbewerben.

Der FCH hat in den letzten neun Spielen keinen einzigen Clean Sheet erzielt, während Gladbach einen in den letzten fünf Spielen schaffte, was unsere Heidenheim Gladbach Prognose bestärkt.

Mit einem Durchschnitt von 1,17 Toren pro Liga-Spiel bei Heidenheim und 1,52 bei Gladbach ist ein torreiches Spiel zu erwarten. Der Buchmacher favorisiert Gladbach für einen Auswärtssieg.

Unser Heidenheim Gladbach Wett Tipp heute lautet aber: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,65 bei Betano .

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Gladbach auf “Über 2,5 Tore”:

Heidenheim und Gladbach haben in den letzten 5 direkten Duellen oft getroffen.

Die Offensivkraft der Fohlen (1,52 Tore pro Spiel) spricht für Tore im Heidenheim vs Gladbach Tipp.

Heidenheim kämpft ums Überleben in der Liga und wird offensiv agieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs Gladbach Quoten Analyse:

Für das anstehende Duell zwischen Heidenheim und Gladbach am 1. März 2025 tendieren wir zu “Über 2,5 Toren”. Diese Vorhersage basiert auf den aktuellen Formen und Statistiken beider Teams. In den letzten sechs direkten Duellen haben beide Mannschaften regelmäßig getroffen, und die Offensivstärke von Gladbach mit einem Durchschnitt von 1,52 Toren pro Spiel sowie Heidenheims kämpferische Einstellung sprechen für ein torreiches Spiel. Auf dem 1x2-Markt warten in den Sportwetten Apps für den Heimsieg Heidenheim Gladbach Quoten von 3,00.

Nehmt ihr ein Unentschieden unter die Lupe, dann könntet ihr euch mit Quoten um 3,45 zufrieden geben. Favorisiert werden jedoch die Fohlen auf fremdem Terrain, was Heidenheim vs. Gladbach Wettquoten von 2,32 bei den Buchmachern, größtenteils Wettanbieter mit Paysafecard , bestätigen.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Heidenheim - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:2 RB Leipzig (A), 1:2, 1:3 n.V. Kopenhagen (H), 0:2 Mainz (H), 2:1 Kopenhagen (A), 0:1 Freiburg (A).

Letzte 5 Spiele Gladbach: 0:3 Augsburg (H), 2:1 Union Berlin (A), 1:1 Frankfurt (H), 2:1 VfB Stuttgart (A), 3:0 Bochum (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs. Gladbach: 2:3 (A), 1:1 (H), 1:3 (A), 1:2 (A), 0:0, 3:4 i.E. (H).

Unser Heidenheim - Gladbach Tipp: Über 2,5 Tore

Gladbach war in den vergangenen Wochen gut drauf und sorgte für einige Tore, diese erwarten wir auch in der Heidenheim gegen Gladbach Prognose. Diese Begegnung verspricht Spannung und viele Treffer.