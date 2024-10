Heidenheim - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten 27.10.2024

SPORT1 Betting 26.10.2024 • 10:00 Uhr Heidenheim - Hoffenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Verliert der FCH weiterhin an Boden?

Unser Heidenheim - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.10.2024 lautet: Der 1. FC Heidenheim legte zuletzt große Probleme an den Tag und wird in unserem Wett Tipp heute trotz Heimvorteils keinen leichten Stand gegen die TSG Hoffenheim haben.

Vier der jüngsten fünf Bundesliga-Spieltage brachten aus der Sicht der Heidenheimer einen Misserfolg zum Vorschein. Zuletzt zeigten sich die Mannen von Trainer Frank Schmidt in Gladbach offensiv und kamen zu zwei Toren. Aufgrund defensiver Unzulänglichkeiten stand dennoch eine 2:3-Niederlage zu Buche. Aufwind gab das 1:0 in der Conference League gegen Pafos FC.

Die Kraichgauer hingegen beendeten eine Durststrecke von fünf sieglosen BL-Duellen und verbuchten gegen Bochum einen 3:1-Erfolg. Unter der Woche setzte es in der Europa League in Porto eine 0:2-Niederlage. In unserer Heidenheim Hoffenheim Prognose rechnen wir mit einem engen Match und legen uns keinen Favoriten fest.

Als Alternative zur klassischen Drei-Weg-Wette spielen wir in unserem Heidenheim Hoffenheim Wett Tipp heute: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,60 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Hoffenheim auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

2 der 3 BL-Heimspiele beendete Heidenheim mit 3 oder mehr Toren.

Die TSG absolvierte alle 3 Auswärtsspiele im deutschen Oberhaus mit beiderseitigen Treffern und 2 davon mit mehr als 2,5 Toren.

Das letzte Kräftemessen beider Konkurrenten brachte in der Voith-Arena einen 3:2-Sieg der Sinsheimer mit sich.

Heidenheim vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Weg-Markt legen sich die Buchmacher auf keinen klaren Favoriten fest und bringen recht ausgeglichene Heidenheim Hoffenheim Quoten zum Vorschein. Aufgrund des Heimrechts zeigt der FCH mit durchschnittlich 2,25 den etwas niedrigeren Wert auf.

Beide Konkurrenten haben in dieser Saison einen ganz klaren Hang zu mehr als 2,5 Toren. Ein Umstand, der sich unmittelbar auf die Heidenheim Hoffenheim Wettquoten am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ auswirkt. Für drei oder mehr Treffer wird in der Winamax App eine Quote von 1,54 serviert.

Heidenheim vs Hoffenheim Prognose: Kassiert Heidenheim die 3. BL-Heimniederlage am Stück?

Neben dem 2:0 in Mainz musste der FCH an den vergangenen fünf Spieltagen im deutschen Oberhaus vier Niederlagen hinnehmen. Fairerweise ist zu berücksichtigen, dass die Konkurrenz mit Dortmund (2:4), Freiburg (0:3), RB Leipzig (0:1) und Gladbach (2:3) keineswegs zu verachten war.

Aufgrund der durchwachsenen Leistungen rutschte der FCH in der Tabelle auf den neunten Platz ab und geht nicht als Favorit in den Heidenheim Hoffenheim Tipp.

Auf heimischem Boden behielt das Team von Trainer Frank Schmidt lediglich in einem von drei Heimspielen die Oberhand. Dem 4:0 gegen Augsburg stehen auf der anderen Seite zwei Niederlagen gegenüber. Zwei der drei Heimspiele brachten mehr als 2,5 Tore zum Vorschein. Bereits in der vergangenen Spielzeit verpasste der FCH nur in zwei der insgesamt 17 Paarungen vor heimischer Kulisse einen eigenen Treffer. Satte 30 Tore wurden in der vergangenen Saison in der Voith-Arena erzielt. Die Abwehr musste sich auf der anderen Seite 26 Gegentore ankreiden lassen.

Weiteres Selbstvertrauen tankte die Schmidt-Elf unter der Woche durch einen knappen 1:0-Triumph in der Conference League gegen Pafos FC - nach dem 2:1 gegen Olimpija Ljubljana bereits das zweite Erfolgserlebnis auf internationaler Ebene.

Heidenheim - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:0 Pafos (A), 2:3 Gladbach (A), 0:1 RB Leipzig (H), 2:1 Olimpija Ljubljana (H), 2:0 FSV Mainz 05 (A).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 0:2 FC Porto (A), 3:1 VfL Bochum (H), 1:1 VfB Stuttgart (A), 2:0 Dynamo Kiew (H), 3:4 Werder Bremen (H).

Letzte Spiele Heidenheim vs. Hoffenheim: 1:1 (A), 2:3 (H).

Auf nationaler Ebene haben die Hoffenheimer zuletzt überzeugt und sind seit zwei Bundesliga-Spieltagen ungeschlagen, was in der Heidenheim vs. Hoffenheim Prognose zu berücksichtigen ist. Neben dem 3:1-Erfolg gegen den VfL Bochum stand beim deutschen Vizemeister VfB Stuttgart ein 1:1 zu Buche.

Zuvor mussten jedoch vier Niederlagen gegen Werder Bremen (3:4), Union Berlin (1:2), Bayer Leverkusen (1:4) und Frankfurt (1:3) hingenommen werden. Ähnlich wie bei Heidenheim hatte die TSG keine einfachen Aufgaben zu bewältigen.

Auffällig ist jedoch, dass Hoffenheim in der Bundesliga jedes Duell mit beiderseitigen Toren absolvierte. Darüber hinaus endeten sechs der sieben Spieltage im deutschen Oberhaus mit drei oder mehr Treffern. Vor allem defensiv standen die Sinsheimer nicht sicher und mussten 17 Gegentore hinnehmen.

Auswärts konnte die TSG nicht überzeugen und wartet weiterhin auf den ersten Sieg in den Stadien des Gegners (1U, 2N). Sechs der insgesamt 17 Gegentore kassierten die Recken aus dem Kraichgau auf gegnerischem Boden.

So seht ihr Heidenheim - Hoffenheim im TV oder Stream:

27. Oktober 2024, 19:30 Uhr, Voith-Arena, Baden-Württemberg

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Für das Abendspiel am Sonntag zwischen Heidenheim und Hoffenheim beansprucht DAZN die Übertragungsrechte. Somit ist das Match nicht im Free-TV verfügbar.

Wer die Begegnung dennoch verfolgen möchte, benötigt ein Abo beim Streaming-Dienstleister.

Heidenheim vs Hoffenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Heidenheim: Ke. Müller - Traoré, P. Mainka, Gimber, Föhrenbach - Dorsch - Schöppner - Beck, Wanner, Scienza - Pieringer

Ersatzbank Heidenheim: Feller, Busch, Siersleben, S. Conteh, Kerber, Maloney, Theuerkauf, Thomalla, M. Breunig, Honsak, Kaufmann, Schimmer

Startelf Hoffenheim: Baumann - Arthur Chaves, Stach, Akpoguma - Gendrey, Bischof, Grillitsch, Prass - Kramaric - Hlozek, Bülter

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Drexler, Hranac, D. Jurasek, Kaderabek, Nsoki, Geiger, Tohumcu, M. Berisha, Bruun Larsen, Moerstedt, Tabakovic

Heidenheim sorgte mit einem knappen Sieg in der Conference League gegen Pafos FC für neues Selbstvertrauen. Dabei war Kapitän Patrick Mainka mit seinem Treffer als „Man of the Match“ zu bezeichnen. Im deutschen Oberhaus ist Marvin Pieringer mit drei Toren der beste Angreifer des FCH. An zwei der letzten drei Spieltage konnte der Mittelstürmer einen Treffer verbuchen.

Die Sinsheimer gingen zuletzt beim 0:2 in Porto leer aus und offenbarten einmal mehr defensive Probleme. Für offensive Momente bei den Kraichgauern sorgt weiter Andrej Kramaric. Der Neuner erzielte fünf Tore in sechs Spielen. Ebenfalls sehr treffsicher zeigte sich Marius Bülter mit vier Toren in sieben Spielen.

Unser Heidenheim - Hoffenheim Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Zweifelsohne wollen beide Konkurrenten aus diesem Match drei Punkte mitnehmen und werden den Weg zum gegnerischen Gehäuse suchen. In unserer Heidenheim Hoffenheim Prognose legen wir uns auf keinen Favoriten fest, räumen aber beiden Teams in einem offensiven Match Torchancen ein. Eine Drei-Weg-Wette ist mit Vorsicht zu genießen. Wir tendieren hingegen am Samstag in der Voith-Arena zu beiderseitigen Toren und drei oder mehr Treffern.