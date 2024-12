Heidenheim - St. Gallen Tipp, Prognose, Quoten | 19.12.24

SPORT1 Betting 18.12.2024 • 12:00 Uhr Heidenheim - St. Gallen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Geht die Pleitenserie des FCH auch in Europa weiter?

Unser Heidenheim - St. Gallen Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 19.12.2024 lautet: Die bisherigen ECL-Partien der Schweizer waren die torreichsten. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir abermals einige Treffer.

Die Wolken über der Ostalb werden immer dunkler. Nach der nächsten Pleite gegen Stuttgart versucht der FCH sein Glück mal wieder in Europa. In unserer Heidenheim St. Gallen Prognose ist es das Ziel des Bundesligisten, am letzten Spieltag der Conference-League-Liga-Phase die Niederlagenserie zu beenden und das Kalenderjahr 2024 doch noch irgendwie positiv abzuschließen.

Nach den letzten Ergebnissen der Deutschen sind wir allerdings äußerst vorsichtig, was eine Siegwette anbelangt. Eine Torwette macht in diesem Duell unserer Meinung nach ohnehin mehr Sinn. Wir entscheiden uns für den Heidenheim St. Gallen Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,87 bei Betway .

Darum tippen wir bei Heidenheim vs St. Gallen auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Heidenheim kassierte in jedem der letzten 7 Pflichtspiele mindestens 2 Gegentreffer.

Conference-League-Partien mit Beteiligung St. Gallens waren bisher die torreichsten.

Der FCH traf in 4 von 5 ECL-Spielen, der FCSG in allen 5 Partien.

Heidenheim vs St. Gallen Quoten Analyse:

Den letzten Ergebnissen des FCH zum Trotz weisen die Sportwettenanbieter den Gastgebern hier die ganz große Favoritenrolle zu. Die Heidenheim St. Gallen Quoten für einen Tipp auf einen deutschen Dreier bleiben durchgehend unter der Marke von 1,60. Wer auf die Gäste setzt, darf sich dagegen über Wettquoten bis 5,50 freuen.

Nach den letzten Leistungen der Hausherren ist der Gedanke an die “Doppelte Chance X2” alles andere als abwegig, zumal die Heidenheim St. Gallen Wettquoten für diese Wette, die Marke von 2,00 immer noch sehr deutlich knacken. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass auch die Gäste zuletzt immer wieder Probleme hatten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs St. Gallen Prognose: Kein Spaziergang für den FCH

Wettbewerbsübergreifend hatte Heidenheim die ersten fünf Pflichtspiele der Saison 2024/25 alle gewonnen. Saisonübergreifend war der FCH sogar in neun aufeinanderfolgenden Pflichtspielen ungeschlagen geblieben, von denen er sieben gewann (2U). Doch dann begann so langsam die Talfahrt der Ostälbler.

Konnten sie zwischendrin noch den einen oder anderen Sieg feiern, blicken sie aktuell auf eine Serie von sieben Pflichtspiel-Pleiten in Folge zurück. Am vergangenen Wochenende unterlagen sie in der Bundesliga zu Hause dem VfB Stuttgart klar und verdient mit 1:3. In der Tabelle stehen sie auf dem Abstiegs-Relegationsplatz 16.

Bei jeder der letzten sieben Niederlagen gab es mindestens zwei Gegentore. In sechs von sieben Fällen gab es sogar mindestens drei Gegentreffer. Insgesamt kassierte der FCH bei den letzten sieben Pleiten 24 Gegentore und damit fast 3,5 Gegentreffer pro Partie. Insofern könnte man hier auch eine etwas gewagtere Wette durchaus probieren.

Für den Heidenheim St. Gallen Tipp “St. Gallen Über 1,5 Tore” zum Beispiel gibt es bei Interwetten eine Quote von 3,00. Verwendet man den aktuellen Interwetten Gutschein Code für eine 11 Euro Freebet, kann man diese Option völlig risikofrei probieren. Weiter zurückblickend hat der FCH neun seiner letzten zehn Pflichtspiele verloren (1S).

Heidenheim - St. Gallen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:3 Stuttgart (H), 1:3 Basaksehir (A), 2:4 Bayern (A), 0:4 Frankfurt (H), 0:2 Chelsea (H)

Letzte 5 Spiele St. Gallen: 2:0 FC Zürich (A), 1:4 Guimaraes (H), 1:1 FC Basel (H), 0:1 Bellinzona (A), 1:3 Young Boys Bern (A)

Letzte Spiele Heidenheim vs. St. Gallen: 6:2 (H), 3:1 (A), 3:1 (H)

Die Gäste konnten am vergangenen Wochenende eine gelungene Generalprobe für das bevorstehende ECL-Duell feiern. Beim FC Zürich gewann St. Gallen mit 2:0 und konnte eine Durststrecke beenden. Zuvor war der FCSG nämlich in sechs Pflichtspielen in Folge sieglos geblieben (3U, 3N).

In der heimischen Super League stehen die Espen zwar nur auf Rang acht, allerdings beträgt selbst der Rückstand auf Spitzenreiter Lugano nur sechs Punkte. Auswärts haben die Grün-Weißen nur zwei der letzten sechs Pflichtspiele verloren (3S, 1U). Darunter war allerdings auch eine peinliche Pleite im Schweizer Cup.

Bei Zweitligist Bellinzona unterlag der FCSG Anfang Dezember mit 0:1. Dennoch sehen wir die Gäste in unserer Heidenheim St. Gallen Prognose nicht völlig chancenlos. Sie brauchen jedenfalls einen Dreier, um überhaupt noch Chancen auf das Sechzehntelfinale zu haben. Zudem sind sie auf die Konkurrenz angewiesen.

Denn mit nur vier Punkten nach fünf Partien stehen die Grün-Weißen in der Tabelle auf Platz 30. Mit insgesamt 17 Gegentoren stellen sie die schwächste Abwehr in der Liga-Phase der Conference League. Selbst ein Dreier könnte unter Umständen also nichts mehr an einem Aus ändern. Fakt ist aber: Gewinnt St. Gallen nicht, dann sind die Schweizer sicher raus.

So seht ihr Heidenheim - St. Gallen im TV oder Stream:

19. Dezember 2024, 21 Uhr, Voith-Arena, Heidenheim

Übertragung TV: RTL, SRF zwei

Übertragung Stream: RTL+, SRF zwei

RTL zeigt diese und die Partie des bereits qualifizierten FC Chelsea gegen die Shamrock Rovers in der Konferenz. Im Schweizer Fernsehen wird die Begegnung bei SRF zwei übertragen. Online könnt ihr das Match bei RTL+ im kostenpflichtigen Abo oder auf Schweizer Seite ebenfalls bei SRF zwei streamen.

Bisher gab es nur drei Testspiele zwischen diesen beiden Klubs, die der FCH allesamt mit insgesamt 12:4 Toren für sich entschied. Der letzte Vergleich datiert allerdings aus dem Jahr 2020. Entsprechend haben die bisherigen Freundschaftsspiele für unseren Heidenheim St. Gallen Tipp keine echte Relevanz.

Heidenheim vs St. Gallen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Heidenheim: Müller; Traore, Mainka, Gimber, Föhrenbach; Dorsch, Schöppner, Scienza, Wanner, Honsak; Pieringer

Ersatzbank Heidenheim: Eicher, Beck, Busch, Kaufmann, Conteh, Schimmer, Theuerkauf, Kerber, Siersleben

Startelf St. Gallen: Zigi; Vandermersch, Ambrosius, Stanic, Okoroji; Quintilla, Toma, Faber; Witzig, Csoboth, Mambimi

Ersatzbank St. Gallen: Watkowiak, Akolo, Fazliji, Diaby, Ruiz, Probst, Vogt, Vallci

Mit drei Siegen war der FCH bestens in die Conference League gestartet. Nach zuletzt zwei Pleiten hat er dennoch den Sechzehntelfinal-Einzug sicher. Mit einem Dreier könnten sich die Ostälbler eventuell noch direkt für das Achtelfinale qualifizieren. Allerdings wird das auf Platz 15 stehend schwierig, da sich nur die ersten Acht direkt für das Achtelfinale qualifizieren.

Ein gewichtiges Argument für unsere Heidenheim St. Gallen Prognose fehlt noch und das sind die bisherigen Ergebnisse der Schweizer im laufenden Wettbewerb. In jeder der bisherigen fünf Partien des FCSG gab es mindestens drei Tore und in vier von fünf Fällen sogar mindestens vier Treffer. Sogar mindestens sechs Tore gab es in zwei der fünf Begegnungen zu sehen.

Unser Heidenheim - St. Gallen Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Die Gäste haben zugegebenermaßen auch keine erfolgreichen Wochen hinter sich. Anders als der Gegner haben sie zuletzt aber nicht sieben Mal in Folge verloren und am vergangenen Wochenende selbst auch mal wieder gewonnen. Insofern würden wir hier eine andere Quotenverteilung wählen.

Wie eingangs erwähnt, ist eine Torwette für uns allerdings ohnehin die beste Option. Mit im Schnitt 5,2 Treffern pro Partie waren die bisherigen ECL-Spiele St. Gallens die torreichsten. Die Schweizer haben in allen fünf Partien getroffen, der FCH in vier von fünf Begegnungen. Entsprechend stellen wir uns auf ein kleines Schützenfest in der Voith-Arena ein.