Hoffenheim - Augsburg Tipp, Prognose, Quoten | 29.03.2025

SPORT1 Betting 28.03.2025 • 06:00 Uhr Hoffenheim – Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann die TSG ihre Heim-Misere beenden?

Unser Hoffenheim – Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.03.2025 lautet: Der FCA ist als einziges BL-Team in der Rückrunde noch ungeschlagen. Diese Serie dürfte sich im Wett Tipp heute zu Gast im Kraichgau fortsetzen.

Einen Tag nach dem 0:0 von Hoffenheim zu Gast in Augsburg in der Hinrunde der laufenden Saison wurde der damalige TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo entlassen. Als Nachfolger wurde Christian Ilzer verpflichtet. Der neue Mann konnte aber, wie sein Vorgänger, in 16 Spielen nur 17 Punkte sammeln.

So können sich die Kraichgauer nicht aus dem Tabellenkeller befreien. Das Polster auf den Relegationsrang beträgt gerade mal sechs Punkte. Auch in der Hoffenheim Augsburg Prognose gegen den formstarken FCA droht Unheil.

Wir entscheiden uns nämlich mit einer Quote von 1,54 bei Merkur Bets für den Hoffenheim Augsburg Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2”. Geheim-Tipp: 1 Euro einzahlen und 40 Euro Freebet + 60 Euro Cashback-Bonus abstauben.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Augsburg auf „Doppelte Chance X2”:

Augsburg ist seit 10 BL-Spielen ungeschlagen

Hoffenheim wartet seit 9 Pflicht-Heimspielen auf einen Sieg

Der FCA hat im Jahr 2025 die beste Abwehr in den europäischen Top-5-Ligen

Hoffenheim vs Augsburg Quoten Analyse:

In der BL-Tabelle hat der FCA fünf Plätze und zwölf Punkte Vorsprung auf die TSG. Trotzdem spielt der Heimvorteil eine recht große Rolle, denn die Hoffenheim vs Augsburg Quoten schlagen sich auf die Seite der Kraichgauer.

Für einen Heimsieg bekommt ihr eine Quote von 2,40. Ein Dreier der Auswärtsmannschaft wird mit einer Quote von 3,07 belohnt. Am unwahrscheinlichsten erscheint laut den Hoffenheim gegen Augsburg Wettquoten mit einer 3,30 ein Remis. In unserem Merkur Bets Test findet ihr überzeugende Argumente für den Bookie. Einerseits wartet beim Merkur Bets Bonus ein 100%-Cashback-Bonus bis 60€ als Freebet auf euch. Doch das Beste ist: Schon ab einer Einzahlung von 1 Euro bekommt ihr eine 40€-Freebet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Augsburg Prognose: Kann die TSG die Abwehr des FCA knacken?

Nach vier BL-Spielen in Folge ohne Niederlage (2S, 2U) wähnte sich Hoffenheim auf einem guten Weg. Vor der Länderspielpause wollte sich die TSG zu Gast beim direkten Konkurrenten St. Pauli weiter von der Gefahrenzone absetzen, doch die Kraichgauer fanden auf dem Kiez offensiv nicht statt. Zudem leisteten sich ausgerechnet zwei sonst so zuverlässige Leistungsträger einen Patzer, der zum entscheidenden Gegentor führte. So ließ die Mannschaft von Coach Ilzer mit dem 0:1 am Millerntor wie zuletzt daheim gegen Heidenheim (1:1) wichtige Punkte liegen.

Die Mannschaft kann in dieser Spielzeit bisher nur sechs Siege vorweisen. Das ist der eigene Negativwert im Oberhaus nach den Spielzeiten 2012/13 und 2015/16 (jeweils 5). Vor den eigenen Fans wartet man schon seit neun Pflichtspielen auf einen Sieg (5U, 4N) und seit 33 BL-Partien auf eine Weiße Weste. Nur Schlusslicht Kiel hat seltener zu Null gespielt (2) als die TSG (3). Erschwerend kommt hinzu, dass Hoffenheim noch ein schwieriges Restprogramm vor der Brust hat. Es geht gegen Teams wie Leipzig, Mainz, Freiburg, Dortmund und die Bayern.

Der FC Augsburg spielt mit 38 Punkten die beste Saison seit 2014/15. Nur einmal in seiner Vereinsgeschichte hatte der Verein zum gleichen Zeitpunkt mehr Zähler auf dem Konto. Zudem ist der FCA schon seit zehn Bundesliga-Spielen ungeschlagen (6S, 4U). Nur der Rekordmeister aus München (20) hat in der Rückrunde besser gepunktet als die bayerischen Schwaben (19). Der große Erfolgsgarant für diese Serie ist die Abwehr. Keeper Finn Dahmen spielte beim jüngsten 1:0 gegen Wolfsburg zum sechsten Mal in Folge zu Null und ist nun 614 Minuten ohne Gegentor.

Im Oberhaus kommen nur Leipzig und die Bayern auf mehr Weiße Westen als der FCA (10). Auch in der Fremde sind die Männer von Coach Jess Thorup schon seit sechs Gastspielen ohne Niederlage (4S, 2U) und kassierten dabei lediglich ein einziges Gegentor. Dabei stand der Trainer nach dem 1:5 in Kiel kurz vor Weihnachten schon mit dem Rücken zur Wand, In der Offensive tun sich die Fuggerstädter mit Platz 17 bei der Shooting Accuracy (39,6 Prozent), Platz 15 bei der Shot Conversion (12,8 Prozent) und Platz 28 bei den Expected Goals (26) allerdings etwas schwer. Ihr wollt euren Hoffenheim Augsburg Tipp auch bei Merkur Bets spielen? Der Wettanbieter gehört zu den beliebtesten Buchmachern mit deutscher Lizenz. Alle Infos zur Merkur Bets Anmeldung und Verifizierung haben wir für euch zusammengefasst.

Hoffenheim – Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 0:1 St. Pauli (A), 1:1 Heidenheim (H), 1:0 Bochum (A), 1:1 Stuttgart (H), 3:1 Werder Bremen (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:0 Wolfsburg (H), 1:0 Dortmund (A), 0:0 Freiburg (H), 3:0 Gladbach (A), 0:0 Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs Augsburg: 0:0 (A), 3:1 (H), 1:1 (A), 0:1 (A), 1:0 (H)

Das Duell zwischen Hoffenheim und Augsburg wurde bisher 39 Mal ausgetragen. 27 Partien entfallen dabei auf die Bundesliga. Gegen keinen anderen Verein feierte die TSG im Oberhaus so viele Siege (15) und spielte so oft zu Null (11) wie gegen den FCA.

Außerdem haben die Fuggerstädter nur eines von 13 Gastspielen in Sinsheim gewonnen (4U, 8N). Vervollständigt wird die Bilanz mit sechs Siegen und sechs Remis aus Sicht der bayerischen Schwaben.

Für unsere Hoffenheim Augsburg Prognose spielt es eine Rolle, dass die Badener die letzten vier Heimspiele gegen die Augsburger gewinnen konnten. Seit sechs Partien gab es bei dieser Paarung auch keinen Auswärtssieg mehr.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Schaut man nur aufs Kalenderjahr 2025, hat der FC Augsburg in den europäischen Top-5-Ligen die wenigsten Gegentore kassiert (3). Mit diesem Wissen fällt uns der Hoffenheim Augsburg Tipp „Unter 2,5 Tore“ nicht schwer.

Dafür bekommt ihr in der Merkur Bets App eine Quote von 1,75. Da Merkur Bets als einer der wenigen Anbieter die Wettsteuer für euch übernimmt, bekommt ihr im Erfolgsfall auch den kompletten Gewinn ausbezahlt.

Ein weiteres Highlight ist der Kombi-Boost. Je mehr Wetten ihr miteinander kombiniert, desto höher fällt der Merkur Bets Kombi-Boost aus. So sind bis zu 30 Prozent zusätzlich auf den möglichen Gewinn drin.

So seht ihr Hoffenheim – Augsburg im TV oder Stream:

29. März 2025, 15:30 Uhr, PreZero Arena, Sinsheim

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Der Bundesliga-Samstag ist seit langer Zeit fest in der Hand von Sky. Ihr seht die Partien im Oberhaus bei diesem Bezahlsender als Einzelspiel oder in der Konferenz. Das ist auch beim Duell zwischen Hoffenheim und Augsburg nicht anders.

Der Ball rollt ab 15:30 Uhr in der PreZero Arena von Sinsheim.

Hoffenheim vs Augsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hoffenheim: Baumann – Kaderabek, Chaves, Akpoguma, Jurasek – Stach, Becker – Bischof, Kramaric, Bülter – Orban

Ersatzbank Hoffenheim: L. Philipp (Tor), Hranac, Nsoki, Geiger, Tabakovic, Gendrey, Touré, Yardimci, Tohumcu

Startelf Augsburg: Dahmen – Matsima, Gouweleeuw, Zesiger – Wolf, Rexhbecaj, Onyeka, Giannoulis – Jensen, Claude-Maurice – Tietz

Ersatzbank Augsburg: Labrovic (Tor), Pedersen, K. Schlotterbeck, Kömür, Maier, Jakic, Essende, Mounié, Banks

Auf beiden Seiten gibt es bei der Hoffenheim gegen Augsburg Prognose einige Ausfälle zu vermelden. So fallen bei den Hausherren Profis wie Bebou, Kabak, Lenz, Prömel und Samassekou sicher aus.

Die Einsätze von Hlozek, Prass und Östigaard stehen noch auf der Kippe. Die Gäste müssen am Samstag dagegen ohne Berisha, Gumny, Kabadayi, Koudossou und Oxford auskommen.

Unser Hoffenheim – Augsburg Tipp: Doppelte Chance X2

Die Hausherren hoffen natürlich am Samstag auf ihre gute Bilanz gegen den FCA, doch die Augsburger spielen eine ganz außergewöhnliche Rückrunde und haben auf diesem Weg schon einige direkte Vergleiche deutlich aufpoliert.

Auch am Samstag fällt es uns schwer, gegen die formstarken Fuggerstädter zu tippen. Gegen die aktuell „beste Abwehr Europas“ trauen wir der TSG nicht mehr als ein Remis zu. Vor allem, da sich die Hoffenheimer in dieser Spielzeit daheim auch so schwertun.