Hoffenheim - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten 23.11.2024

SPORT1 Betting 22.11.2024 • 07:00 Uhr Hoffenheim - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer hat die Länderspielpause genutzt, um Mut zu tanken?

Unser Hoffenheim - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.11.2024 lautet: Sowohl die Sinsheimer als auch die Leipziger wandelten zuletzt auf Abwegen und konnten nicht überzeugen. In unserem Wett Tipp heute visieren wir ein enges Match an.

Die TSG Hoffenheim legte vor der Länderspielpause Probleme an den Tag und wartet im deutschen Oberhaus seit drei Spieltagen auf einen vollen Erfolg. In unserer Hoffenheim RB Leipzig Prognose ist jedoch nicht mit diesem zu rechnen, obwohl mit Christian Ilzer ein neuer Trainer am Werk ist. Wenngleich die Roten Bullen aus Sachsen zuletzt auf heimischem Boden gegen Gladbach enttäuschten (0:0), sind sie den Kraichgauern spielerisch deutlich überlegen.

Diese spielerische Überlegenheit dürfte sich am Ende auch in der PreZero Arena abzeichnen. Unser Hoffenheim RB Leipzig Wett Tipp heute zielt auf “Sieg RB Leipzig” zu einer Quote von 2,16 bei Intertops ab.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs RB Leipzig auf “Sieg RB Leipzig”:

Die Sinsheimer haben 3 der letzten 4 Heimspiele in der Bundesliga verloren.

RB Leipzig verlor bisweilen keines der Auswärtsspiele gegen Teams aus der 2. Tabellenhälfte (2S, 1U).

Mit 517,9 Millionen Euro zeichnen sich die Gäste aus Sachsen anhand des mehr als 3-fachen Kader-Marktwerts der Hausherren aus.

Hoffenheim vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Die Suche nach einem klaren Favoriten verläuft bei diesem Duell im Sand. Dennoch ist den Wettanbietern die spielerische Qualität der Gäste aus Leipzig nicht entgangen. Für den Auswärtssieg werden in der ODDSET online App Hoffenheim RB Leipzig Quoten von 2,00 geboten. Dennoch sind die Hausherren keineswegs chancenlos, bringen im Falle eines Heimsiegs aber deutlich mehr als den dreifachen Wetteinsatz mit sich.

Unabhängig vom Austragungsort zogen vier der letzten fünf direkten Aufeinandertreffen beiderseitige Tore nach sich. Auch diesmal trauen die Wettanbieter beiden Teams mindestens einen Treffer zu und servieren für diesen Spielausgang durchschnittliche Hoffenheim RB Leipzig Wettquoten von 1,48.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs RB Leipzig Prognose: Verspielen die Roten Bullen den 2. Platz?

Gegenüber der vergangenen Spielzeit haben die Kicker aus Sinsheim mit einem Leistungseinbruch zu kämpfen. Die TSG rutschte nämlich um acht Ränge auf Platz 15 in der Tabelle ab, war zwischenzeitlich noch schlechter platziert und muss langsam aber sicher um die Klasse bangen. Deshalb musste Pellegrino Matarazzo seinen Hut nehmen, Neo-Sportdirektor Andreas Schicker holte als Nachfolger Christian Ilzer von seinem Ex-Verein Sturm Graz.

Nur eines der letzten neun Bundesliga-Duelle war von Erfolg gekrönt. Dem 3:1 gegen den Tabellenletzten aus Bochum stehen auf der anderen Seite drei Remis und fünf Niederlagen gegenüber. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist auf einen mageren Zähler geschrumpft.

Immerhin kamen beide Erfolgserlebnisse auf heimischem Boden zum Vorschein. Dennoch gingen drei der letzten vier Heimspiele verloren. Zu Hause brachten beide Ansetzungen gegen Teams der vorderen Tabellenhälfte eine Niederlage zum Vorschein.

Die Defensive stand im eigenen Stadion auf sehr wackeligen Beinen und kassierte in fünf Heimspielen 13 Gegentore. 80 Prozent der Partien vor heimischer Kulisse führten zu drei oder mehr Toren. Kein einziges Match in der PreZero Arena endete mit einem “Clean Sheet”. In unserem Hoffenheim RB Leipzig Tipp dürfte auch diesmal mit Gegentoren zu rechnen sein.

Hoffenheim - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 0:0 FC Augsburg (A), 2:2 Olympique Lyon (H), 0:2 FC St. Pauli (H), 2:1 FC Nürnberg (H), 0:0 FC Heidenheim (A).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:0 Gladbach (H), 1:3 Celtic Glasgow (A), 1:2 Borussia Dortmund (A), 4:2 FC St. Pauli (H), 3:1 SC Freiburg (H).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs. RB Leipzig: 1:1 (H), 1:3 (A), 0:1 (A), 1:3 (A), 1:3 (H).

Für die Sachsen kam die Länderspielpause genau richtig. Zuletzt hatte die Elf von Trainer Marco Rose nämlich gehörig Sand im Getriebe. Neben der 1:3-Pleite in der Königsklasse gegen Celtic Glasgow standen nämlich auch in der Bundesliga ein 1:2 gegen Dortmund sowie ein torloses Remis zuhause gegen Gladbach zu Buche.

Mit 21 erbeuteten Punkten rangiert RB Leipzig nach wie vor auf Rang 2, ließ den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern aber auf fünf Punkte anwachsen und muss nun in der Hoffenheim RB Leipzig Prognose wieder nachlegen.

Dennoch sind die Roten Bullen auswärts keineswegs zu unterschätzen und behielten in drei der fünf Liga-Fernduelle die Oberhand. In den drei Auswärtsspielen gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte resultierten zwei Siege und ein Remis. Auswärts erzielten die Sachsen bisher sieben Tore und haben nur vier Gegentore zugelassen. Drei der fünf Paarungen auf gegnerischem Terrain führten zu keinen Gegentoren.

So seht ihr Hoffenheim - RB Leipzig im TV oder Stream:

23. November 2024, 15:30 Uhr, PreZero Arena, Sinsheim (Deutschland)

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Sky hält die Übertragungsrechte für die Begegnung zwischen Hoffenheim und RB Leipzig. Im Free-TV ist das Match somit nicht zu sehen.

Aus diesem Grund ist ein kostenpflichtiges Abo beim Bezahlsender erforderlich.

Hoffenheim vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hoffenheim: Baumann - Arthur Chaves, Stach, Akpoguma - Kaderabek, Bischof, Grillitsch, D. Jurasek, Tohumcu, Kramaric - Bülter

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Drexler, Gendrey, Geiger, M. Berisha, Bruun Larsen, Hlozek, Tabakovic, Moerstedt

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Seiwald - Henrichs, Vermeeren, Kampl, Nusa, Sesko, Baumgartner - Openda

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Zingerle, Ouedraogo, Haidara, Elmas, Gebel, Silva

Hoffenheim spielt eine sehr durchwachsene Saison und es wird sich zeigen, wie lange der neue Trainer Christian Ilzer braucht, um seine Ideen umzusetzen. Jegliche offensiven Hoffnungen ruhen nach wie vor auf Mittelstürmer Andrej Kramaric. Der Kroate wartet aber mittlerweile seit drei Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis.

Auch in Leipzig verdunkelt sich nach wettbewerbsübergreifend drei sieglosen Spielen der Himmel. Es mangelt in der Offensive an durchschlagskräftigen Spielern. Mittelstürmer Lois Openda ist mit fünf Toren der treffsicherste Angreifer bei den Sachsen.

Bei den Sinsheimern fallen verletzungsbedingt Ozan Kabak, Ihlas Bebou, Finn Ole Becker, Grischa Prömel, Christopher Lenz und Stanley Nsoki aus. Die Leipziger müssen verletzungsbedingt auf Yussuf Poulsen, Eljif Elmas, Xavi Simons, David Raum und Xaver Schlager verzichten.

Mit Castello Lukeba und Lutsharel Geertruida könnten aber zwei Kicker laut Hoffenheim gegen RB Leipzig Prognose nach ihren Muskelverletzungen wieder zurück auf den Platz kehren.

Unser Hoffenheim - RB Leipzig Tipp: Sieg RB Leipzig

Beide Konkurrenten haben den einen oder anderen Ausfall zu kompensieren. Letztlich sind die Gäste aus Leipzig in der Breite aber besser aufgestellt und verfügen über spürbar mehr Qualität in den eigenen Reihen. Darüber hinaus gehören die Roten Bullen zu den auswärtsstärksten Teams in dieser Saison und liegen in der Tabelle 13 Ränge vor den Kraichgauern. Es gibt somit eine ganze Reihe von Aspekten, die für einen Auswärtssieg sprechen.

Der Direktvergleich lässt kaum Zweifel an einem Triumph der Leipziger zu. Unabhängig vom Austragungsort resultierten nämlich zuletzt fünf Siege und ein Remis. Viermal setzten sich die Sachsen sogar mit mindestens zwei Toren Vorsprung durch.