SPORT1 Betting 17.04.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für Hoffenheim gegen Dortmund am 18.04.2026. Holen Sie sich die besten Prognosen, Wett-Tipps und Quoten für das Bundesliga-Duell.

Hoffenheim gewann nur eins der letzten 11 Bundesliga-Spiele gegen Borussia Dortmund (2U, 8N). Auch sind die Kraichgauer vier Ligapartien in Folge sieglos (2U, 2N) und gewannen lediglich eins der letzten sieben BL-Spiele (3U, 3N), Der BVB ist dagegen auswärts seit 10 BL-Spielen unbesiegt (6S, 4U).

Aufgrund der aktuellen Formschwäche von Hoffenheim und der beeindruckenden Auswärtsstärke von Dortmund prognostizieren wir einen Sieg für die Gäste. Das Bundesligaspiel findet am 18.04.2026 statt und verspricht, richtungsweisend zu sein. Wir sehen die Gäste vorne und spielen mit einer Quote von 2,40 bei Winamax den Sieg Dortmund Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die TSG Hoffenheim durchlebt eine schwierige Phase. Mit vier sieglosen Spielen in Folge hat das Team seine längste Durststrecke in der Saison 2025/26 erreicht. Der einzige Sieg in den letzten sieben Partien gelang gegen den Tabellenletzten Heidenheim, wobei man selbst zwei Gegentore kassierte (4:2). Diese defensive Anfälligkeit, mit durchschnittlich 2,14 Gegentoren pro Spiel in diesem Zeitraum, ist besorgniserregend.

Ganz anders präsentiert sich Borussia Dortmund, insbesondere auf fremdem Platz. Während die Mannschaft in der gesamten letzten Saison nur 21 Auswärtspunkte sammelte, stehen in der laufenden Spielzeit bereits 29 Zähler aus 14 Partien zu Buche. Der BVB ist seit zehn Auswärtsspielen in der Bundesliga ungeschlagen und hat dabei im Schnitt 1,9 Tore pro Partie erzielt.

Die Quoten spiegeln diese Überlegenheit wider und machen Dortmund zum Favoriten.

Ein Blick auf die direkte Bilanz untermauert diese Prognose: Dortmund gewann nicht nur das Hinspiel mit 2:0, sondern auch die letzten fünf Gastspiele in der PreZero Arena. Diese Dominanz dürfte auch am kommenden Wochenende eine entscheidende Rolle spielen.

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Hoffenheim vs Dortmund: Wett Tipps für Tipper

Du suchst nach den passenden Wett-Tipps für das Duell zwischen Hoffenheim und Dortmund? Hier sind unsere Empfehlungen, basierend auf der aktuellen Form und den Statistiken beider Teams:

Sieg Dortmund ( Quote 2,40 bei Winamax ): Hoffenheims Formtief trifft auf Dortmunds beeindruckende Auswärtsstärke. Die Borussia hat nicht nur die letzten fünf Spiele in Sinsheim gewonnen, sondern zeigt sich auch in dieser Saison extrem stabil auf fremdem Rasen. Eine Quote von 2,40 für einen Auswärtssieg ist daher sehr attraktiv.

Hoffenheims Formtief trifft auf Dortmunds beeindruckende Auswärtsstärke. Die Borussia hat nicht nur die letzten fünf Spiele in Sinsheim gewonnen, sondern zeigt sich auch in dieser Saison extrem stabil auf fremdem Rasen. Eine Quote von 2,40 für einen Auswärtssieg ist daher sehr attraktiv. Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore ( Quote 1,76 bei Winamax ): Für eine sicherere Variante empfiehlt sich diese Wette. Hoffenheim kassiert regelmäßig Gegentore, während Dortmund auswärts sehr treffsicher ist. Diese Option deckt ein Unentschieden sowie einen Sieg des BVB ab und erfordert lediglich zwei Tore im Spiel, was sehr wahrscheinlich ist. Die Quote hierfür liegt bei 1,76.

Für eine sicherere Variante empfiehlt sich diese Wette. Hoffenheim kassiert regelmäßig Gegentore, während Dortmund auswärts sehr treffsicher ist. Diese Option deckt ein Unentschieden sowie einen Sieg des BVB ab und erfordert lediglich zwei Tore im Spiel, was sehr wahrscheinlich ist. Die Quote hierfür liegt bei 1,76. Beide Teams treffen – Nein ( Quote 2,65 bei Winamax ): Ein Tipp für Mutige mit hohem Wert. Obwohl Hoffenheim offensivstark sein kann, hatten die Kraichgauer zuletzt Ladehemmungen. Dortmund hingegen stellt mit 13 Weißen Westen die beste Defensive der Liga. Es besteht eine realistische Chance, dass der BVB die kriselnde TSG-Offensive komplett ausschaltet. Die Quote dafür beträgt 2,65.

Ein Tipp für Mutige mit hohem Wert. Obwohl Hoffenheim offensivstark sein kann, hatten die Kraichgauer zuletzt Ladehemmungen. Dortmund hingegen stellt mit 13 Weißen Westen die beste Defensive der Liga. Es besteht eine realistische Chance, dass der BVB die kriselnde TSG-Offensive komplett ausschaltet. Die Quote dafür beträgt 2,65.

Für Hoffenheim wird es eine enorme Herausforderung, die Negativserie gegen einen so starken Gegner zu beenden. Die besten Quoten und zuverlässige Anbieter für deine Wette findest du auf unserer Vergleichsseite. Bei uns findest du auch alle Wettanbieter mit Paysafecard und was du bei Sportwetten mit Paysafecard Zahlungen beachten musst. Wir wünschen dir viel Spaß bei diesem spannenden Bundesligaspiel!