Hoffenheim vs Leverkusen Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 17.01.2026

Die aktuellen Hoffenheim vs Leverkusen Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 17.01.2026.

In einer Tabelle seit dem 7. Spieltag ist die TSG die Nummer 2 in der Bundesliga hinter den Bayern. Und auch zum Auftakt der Rückrunde wollen die Kraichgauer ihre gute Bilanz ausbauen. In dem mit Spannung erwarteten Bundesliga-Topspiel am Samstagnachmittag, den 17. Januar 2026, deuten unsere Hoffenheim vs Leverkusen Prognosen auf einen Heimsieg der formstarken Hoffenheimer hin.

Obwohl die Hoffenheim vs Leverkusen Quoten ein enges Duell erwarten lassen, sehen wir die Gastgeber aufgrund ihres Heimvorteils und der jüngsten Ergebnisse im Vorteil. Unser Top-Tipp für diese Begegnung ist daher der Heimsieg. Für den Wett Tipp „Sieg Hoffenheim“ bietet Winamax eine attraktive Quote von 2,35.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Das Aufeinandertreffen zwischen Hoffenheim und Leverkusen ist zweifellos das Highlight zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde, da beide Teams um einen Platz in der Champions League kämpfen.

Ein Sieg für Hoffenheim, nach dem 2:1-Erfolg in der BayArena im August, würde die Ambitionen des Teams von Christian Ilzer weiter untermauern. Die Entwicklung der TSG ist beeindruckend: Die Badener liegen einen Punkt vor Leverkusen und haben damit einen Rückstand von 37 Zählerm aus der Abschlusstabelle vom letzten Mai aufgeholt.

Beide Mannschaften verfolgen einen angriffsorientierten und pressingintensiven Spielstil. Dies spiegelt sich auch in den Statistiken wider: Leverkusen belegt mit einem Wert von 28,99 (1,81 pro Spiel) den dritten Platz bei den erwarteten Toren (xG), knapp vor Hoffenheim mit 1,61.

Trotz der starken Form der Gastgeber spricht der direkte Vergleich für die Werkself. Leverkusen hat fünf der letzten sechs Duelle für sich entschieden und auch die letzten vier Partien in Sinsheim gewonnen. Dennoch scheint die aktuelle Dynamik für Hoffenheim zu sprechen.

Am Mittwoch sorgte Andrej Kramaric mit einem sensationellen Hattrick in der ersten Halbzeit für einen souveränen 5:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach – der fünfte Heimsieg in Folge. Im Gegensatz dazu musste Leverkusen zuletzt eine herbe 4:1-Niederlage gegen Stuttgart hinnehmen.

Die Hoffenheim vs Leverkusen Team-News deuten zudem auf mehr Verletzungssorgen bei den Gästen hin, bei denen unter anderem der Einsatz von Top-Stürmer Patrik Schick fraglich ist, während bei Hoffenheim nur Adam Hlozek und Koke Machida ausfallen. Unsere Hoffenheim vs Leverkusen Prognosen favorisieren daher leicht die Heimmannschaft.

Hoffenheim vs Leverkusen: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse ergeben sich einige interessante Wettmöglichkeiten für das Spiel. Die Hoffenheim vs Leverkusen Quoten bieten in verschiedenen Märkten attraktive Optionen. Hier sind unsere drei Empfehlungen:

Sieg Hoffenheim ( Quote 2,35 bei Winamax ): Die TSG befindet sich in herausragender Verfassung, insbesondere zu Hause, wo sie fünf Siege in Folge feiern konnte. Trotz Leverkusens solider Saisonleistung spricht die aktuelle Form klar für die Gastgeber. Zudem kassierte die Werkself auswärts im Schnitt 2,0 Gegentore pro Spiel, was die Hoffenheimer Offensive nutzen könnte. Die Quote für diesen Tipp liegt bei 2,35.

Hoffenheim erzielt über 1,5 Tore ( Quote 1,80 bei Winamax ): In den letzten fünf Heimspielen erzielte Hoffenheim beeindruckende 18 Tore, also immer mindestens drei Treffer pro Partie. Da die Auswärtsspiele von Leverkusen im Schnitt 4,14 Tore aufweisen und die Defensive der Gäste anfällig ist, erscheint ein Tipp auf mindestens zwei Tore der Heimmannschaft als eine vielversprechende Option mit einer Quote von 1,80.

Beide Teams treffen in beiden Halbzeiten – Ja/Ja (Quote 7,50 bei Winamax): Dies ist ein Tipp für risikofreudige Sportfans, der aber durch die Statistik gestützt wird. Hoffenheims Heimspiele sind mit durchschnittlich vier Toren pro Partie die zweittorreichsten der Liga. Leverkusens Auswärtsspiele übertreffen dies sogar mit 4,14 Toren im Schnitt. Insbesondere in der ersten Halbzeit fallen bei Leverkusens Auswärtsauftritten im Schnitt 2,86 Tore, was auf einen torreichen Start hindeutet. Für diese gewagtere Hoffenheim vs Leverkusen Prognose gibt es eine hohe Quote von 7,50.

