HSV - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 28.09.2024

SPORT1 Betting 26.09.2024 • 23:00 Uhr HSV - Paderborn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt der SCP auch in Hamburg ungeschlagen?

Unser HSV - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.09.2024 lautet: Dreimal in Folge konnten die Hamburger zu Hause gegen den SCP nicht gewinnen. In unserem Wett Tipp heute räumen wir den Rothosen prinzipiell gute Chancen ein.

Nach sechs Spieltagen in der 2. Bundesliga sind immer noch vier Teams ungeschlagen. In unserer HSV Paderborn Prognose begegnen wir einem dieser Teams. Das sind die Gäste, die am Samstag auch im hohen Norden weiter unbesiegt bleiben wollen. Die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen sprechen auch für sie.

Allerdings zeigten sich die Hamburger zuletzt äußerst heimstark, weshalb wir unsere Zweifel haben, ob der SCP hier etwas Zählbares mitnehmen kann. Ein Tor trauen wir den Gästen aber zu. Wir entscheiden uns daher für den HSV Paderborn Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,77 bei Happybet.

Darum tippen wir bei HSV vs Paderborn auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Der HSV ist seit saisonübergreifend 5 Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen (4S, 1U).

Paderborn hat in nur einem der letzten 17 Pflichtspiele nicht getroffen.

In 8 der letzten 9 direkten Duelle gab es Treffer auf beiden Seiten.

HSV vs Paderborn Quoten Analyse:

Die Online-Buchmacher, von denen immer mehr Apple Pay Sportwetten anbieten, favorisieren durch die Bank die Hamburger - und das recht klar. Die HSV Paderborn Quoten für Wetten auf einen Heimsieg erreichen Höchstwerte von 1,76. Ein Tipp auf einen Sieg der Gäste wird dagegen mit Quoten bis 4,20 belohnt.

Aufgrund der letzten Ergebnisse des SCP sowohl in den letzten direkten Duellen als auch überhaupt, könnte man hier in Versuchung kommen, die „Doppelte Chance X2″ anzuspielen. Die diesbezüglichen HSV Paderborn Wettquoten liegen bei circa 2,05. Tatsächlich wäre ein Remis alles andere als eine Überraschung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Paderborn Prognose: Die Hamburger bauen auf Heimstärke

Allerdings trauen wir den Hamburgern den Sieg dann doch etwas eher zu als den Gästen, weswegen wir eher auf den HSV Paderborn Tipp „Doppelte Chance 1X“ in Verbindung mit einer Torwette setzen würden. Die letzten beiden Heimspiele haben die Rothosen jedenfalls mit insgesamt 9:1 Toren gewonnen.

Die Gegner waren mit Regensburg und Münster zwar „nur“ zwei Aufsteiger und dennoch kann der Klub aus dem hohen Norden auf mittlerweile saisonübergreifend fünf Zweitliga-Heimspiele in Folge ohne Niederlage blicken. Vier dieser letzten fünf Heimpartien hat das Team von Trainer Steffen Baumgart gewonnen.

Am vergangenen Wochenende bewies man zudem Moral, als auf dem Lauterer Betzenberg aus einem 0:2 quasi mit dem Schlusspfiff noch ein 2:2 gemacht wurde. Es war der elfte Punkt im sechsten Saisonspiel, was für den HSV allerdings den zweitschlechtesten Saisonstart in der 2. Bundesliga bedeutet.

Mit insgesamt 14 Toren stellen die Rothosen zusammen mit dem 1. FC Köln die beste Offensive im Unterhaus. Das Interessante dabei ist, dass die Hamburger mit bisher erst 76 Schüssen ligaweit die viertwenigsten abgegeben haben. Unter den 14 Treffern waren sechs per Kopf, auch das ist Liga-Höchstwert.

HSV - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 2:2 Kaiserslautern (A), 5:0 Regensburg (H), 4:1 Münster (H), 0:1 Hannover (A), 7:1 Meppen (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:1 Hannover (H), 3:3 Münster (A), 0:0 Ulm (H), 1:1 Fürth (A), 4:0 Bremer SV (A)

Letzte 5 Spiele HSV vs Paderborn: 0:1 (A), 1:2 (H), 2:2 (H), 3:2 (A), 1:2 (H)

Paderborn schlug am vergangenen Spieltag Hannover zu Hause mit 2:1 und blieb damit auch im saisonübergreifend neunten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen (6S, 3U). Es war zudem mal wieder ein Dreier, nachdem der SCP an jedem der drei Spieltage davor nicht über ein Remis hinausgekommen war.

Insofern gibt es auch durchaus Argumente in der HSV Paderborn Prognose für die „Doppelte Chance X2″. Wir würden diese zwar nach reiflicher Überlegung nicht anspielen, doch wenn ihr das aufgrund der zugegebenermaßen lukrativen Wettquoten tun wollt, dann nutzt wenigstens einen Gratiswetten Code hierfür.

Die zwölf Punkte nach sechs Spieltagen bedeuten für die Ostwestfalen jedenfalls ihren zweitbesten Start in eine Zweitliga-Saison. An den ersten sechs Spieltagen ungeschlagen blieben sie zuvor noch nie. Saisonübergreifend hat der SCP nur eine der letzten zwölf Partien im Unterhaus verloren.

Vor allem zeigten sich die Gäste in den vergangenen Wochen und Monaten sehr treffsicher. Genauer gesagt haben sie in 16 ihrer letzten 17 Pflichtspiele getroffen. Die einzige Ausnahme bildet das 0:0 gegen Aufsteiger Ulm am vierten Spieltag dieser Saison, als es gemessen an den Chancen mindestens einen Paderborner Treffer geben hätte müssen.

So seht ihr HSV - Paderborn im TV oder Stream:

28. September 2024, 13 Uhr, Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Sky ist die Heimat der 2. Bundesliga in der Saison 2024/25, hier lässt sich der HSV Paderborn Tipp live mitverfolgen. Alternativ hierzu lässt sich die Begegnung auch bei WOW, dann allerdings auch nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos streamen.

Von den ersten sieben Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs im Unterhaus gingen fünf an den HSV und nur zwei an den SCP. Aktuell sind die Hamburger aber seit drei direkten Duellen sieglos (1U, 2N).

HSV vs Paderborn: Die möglichen Aufstellungen

Startelf HSV: Raab, Hadzikadunic, Schonlau, Muheim; Hefti, Elfadli, Meffert, Dompé, Karabec; Glatzel, Königsdörffer

Ersatzbank HSV: Mickel, Heyer, Katterbach, Oliveira, Perrin, Pherai, Poreba, Reis, Richter, Baldé, Sahiti, Selke

Startelf Paderborn: Boevink; Scheller, Götze, Brackelmann; Obermair, Bilbija, Castaneda, Zehnter, Kostons, Ansah; Michel

Ersatzbank Paderborn: Schubert, Baur, Grimaldi, Curda, Herrmann, Kinsombi, Hoffmeier, Platte, Musliu

Zu Hause konnten die Hamburger ebenfalls keines der letzten drei Zweitliga-Duelle gegen die Ostwestfalen für sich entscheiden. Zwei dieser letzten drei Heim-Begegnungen mit dem SCP haben sie verloren. Trotzdem bleiben wir bei unserer HSV Paderborn Prognose, die Vorteile bei den Gastgebern sieht.

Unter anderem ruhen am Samstag bei den Hausherren die Hoffnungen auf Robert Glatzel. Der Stürmer traf beim 2:2 in Kaiserslautern im dritten Zweitliga-Spiel in Folge. Zu Hause traf er sogar in den letzten vier Partien.

Unser HSV - Paderborn Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“

Beide Teams haben einige Argumente auf ihrer Seite. Der Heimvorteil der Hamburger überwiegt für uns, auch wenn wir wissen, dass der HSV keines der letzten drei Heim-Duelle mit den Paderbornern gewinnen konnte. Deswegen greifen wir aber auch erst recht auf die Absicherung in Form der „Doppelten Chance“ zurück. Treffer sollten wir derweil auf beiden Seiten sehen. Der HSV stellt die beste Offensive, der SCP traf in 16 der letzten 17 Pflichtspiele. Zudem gab es in acht der letzten neun direkten Aufeinandertreffen Tore auf beiden Seiten. Einzige Ausnahme: Das bislang letzte Duell im Mai dieses Jahres.