SPORT1 Betting 22.05.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen und Wett Tipps für das Championship-Playoff-Finale Hull gegen Middlesbrough am 23.05.2026. Analysen, Quoten und Expertentipps.

Eigentlich sollten Hull City und Southampton das Playoff-Finale der Championship bestreiten. Doch nach der “Spygate”-Affäre bekommen es die Tiger im Wembley-Stadion mit dem Middlesbrough FC zu tun. Die Buchmacher favorisieren Middlesbrough gegen Hull City.

Die Daten deuten auf einen klaren Vorteil für Boro hin, die in diesem entscheidenden Duell am 23.05.2026 den Aufstieg anstreben. Wir sehen Middlesbrough ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,80 bei bet365 den Sieg für Middlesbrough.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Obwohl nur sieben Punkte die beiden Teams in der Abschlusstabelle trennten, offenbaren die zugrunde liegenden Daten eine erhebliche Qualitätslücke. Seit Kim Hellberg das Traineramt bei Middlesbrough übernommen hat, erzielte das Team 52 Tore – lediglich drei Championship-Clubs waren in diesem Zeitraum treffsicherer.

Hellbergs Mannschaft dominiert das Spielgeschehen mit dem höchsten durchschnittlichen Ballbesitz der Liga (über 59 %) und rangiert bei den Schüssen pro Spiel auf Platz zwei (16,31). Die erwarteten Tore (xG) pro Spiel von 1,57 sind der fünftbeste Wert der Liga.

Im krassen Gegensatz dazu steht Hull, das sich seinen Erfolg hart erkämpfen musste und dabei seinen defensiven Kennzahlen trotzte. Mit einem Wert von 1,70 erwarteten Gegentoren (xGA) pro 90 Minuten weisen die Tiger den zweitschlechtesten Wert der Liga auf, nur übertroffen von Sheffield Wednesday.

Dieser Unterschied wird in der Tabelle der erwarteten Punkte deutlich, in der Hull mit 53 Punkten auf dem vorletzten Platz liegt, ganze 29 Zähler hinter Middlesbrough. Zwar verlor Boro das letzte Heimspiel gegen Hull mit 0:1, doch dieses Ergebnis war eine Anomalie, da die Hausherren das Spiel mit 23:4 Schüssen und einem xG von 1,47 zu 0,29 klar dominierten. Das vorherige Auswärtsspiel gewann Middlesbrough souverän mit 4:1, was die Kräfteverhältnisse besser widerspiegelt.

Hull vs Middlesbrough: Wett Tipps für Tipper

Für dieses spannungsgeladene Finale im Wembley haben wir einige interessante Wett Tipps für euch zusammengestellt, die auf den Stärken und Schwächen beider Teams basieren:

Sieg für Middlesbrough ( Quote 1,80 bei bet365 ): Die beeindruckende Offensivleistung von Middlesbrough unter Hellberg und die statistisch belegte Abwehrschwäche von Hull machen Boro zum klaren Favoriten. Die zugrundeliegenden Daten sprechen eine deutliche Sprache und deuten auf einen Sieg von Middlesbrough hin.

Die beeindruckende Offensivleistung von Middlesbrough unter Hellberg und die statistisch belegte Abwehrschwäche von Hull machen Boro zum klaren Favoriten. Die zugrundeliegenden Daten sprechen eine deutliche Sprache und deuten auf einen Sieg von Middlesbrough hin. Beide Teams treffen – Ja ( Quote 1,87 bei bet365 ): Trotz defensiver Mängel ist Hull offensiv nicht zu unterschätzen. Mit 62,19 xG über die Saison und den Torschützen Oli McBurnie (17) und Joe Gelhardt (15) haben die Tiger die achtbeste Offensive der Liga. In 30 ihrer Spiele trafen beide Teams, ein Spitzenwert in der Liga. Auch bei Middlesbrough fielen in 18 von 32 Spielen unter Hellberg Tore auf beiden Seiten.

Trotz defensiver Mängel ist Hull offensiv nicht zu unterschätzen. Mit 62,19 xG über die Saison und den Torschützen Oli McBurnie (17) und Joe Gelhardt (15) haben die Tiger die achtbeste Offensive der Liga. In 30 ihrer Spiele trafen beide Teams, ein Spitzenwert in der Liga. Auch bei Middlesbrough fielen in 18 von 32 Spielen unter Hellberg Tore auf beiden Seiten. Ergebnis zur Halbzeit – Unentschieden (Quote 2,20 bei bet365): Das Championship-Playoff-Finale ist als das „reichste Spiel im Fußball“ bekannt, weshalb ein vorsichtiger Start zu erwarten ist. Beide Teams werden zunächst darauf bedacht sein, keine Fehler zu machen. Diese Wette war in sechs der letzten zehn Ligaspiele von Middlesbrough und Hull erfolgreich, was auf eine ausgeglichene erste Hälfte hindeutet.

Es verspricht ein packendes Finale zu werden, bei dem die Nerven eine große Rolle spielen werden. Wir empfehlen, eure Wetten bei den auf unserer Seite vorgestellten Anbietern zu platzieren, um die besten Quoten zu erhalten. Jetzt heißt es zurücklehnen und das Spiel genießen – möge der beste Tipp gewinnen!