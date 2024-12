Huybrechts - Barry Tipp, Prognose, Quoten | 15.12.2024

Unser Huybrechts - Barry Sportwetten Tipp zum Darts WM 2025 Spiel am 15.12.2024 lautet: In einem umkämpften Match setzt sich “The Hurricane” gegen Barry knapp durch.

Am Eröffnungstag der Darts WM 2025 steigt mit dem Belgier Kim “The Hurricane” Huybrechts ein Veteran ins Turniergeschehen ein. Für die aktuelle Nummer 41 der Order of Merit geht es im Erstrunden-Match gegen den Iren Keane Barry, der auf Position 52 zu finden ist.

Die Vorzeichen sprechen in der Huybrechts Barry Prognose für ein ebenbürtiges Match mit Vorteilen für Huybrechts, der leicht favorisiert ans Oche tritt.

Wir gehen von einem umkämpften Spiel aus, weshalb wir für den Huybrechts Barry Wett Tipp heute die Quote von 2.54 bei NEO.bet für “Über 4,5 Sätze” anspielen.

Darum tippen wir bei Huybrecht vs. Barry auf “Über 4,5 Sätze”:

Huybrechts vs. Barry Quoten Analyse:

Die Prognose zugunsten von “The Hurricane” ist plausibel, gerade unter Berücksichtigung der Order of Merit. Die Siegwahrscheinlichkeit ist aufgrund der Form allerdings längst nicht so hoch, wie es die Buchmacher in den Huybrechts Barry Wettquoten einschätzen.