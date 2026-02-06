Ingolstadt vs Energie Cottbus Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 3. Liga am 07.02.2026

SPORT1 Betting 06.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Ingolstadt vs Energie Cottbus Prognosen von unseren Wett-Experten für das 3. Liga-Duell am 07.02.2026.

Mit dem 250. Sieg unter Coach Claus-Dieter Wollitz hat sich Cottbus am vergangenen Spieltag in der 3. Liga die Tabellenführung zurückgeholt. In der Lausitz wird somit weiter vom Aufstieg geträumt. Der FC Energie will am 23. Spieltag der Saison 2025/26 seinen Platz an der Sonne verteidigen.

Doch der Spitzenreiter steht am Samstag vor einer schwierigen Aufgabe. Der Spielplan führt den FCE zum besten Team der Rückrunde. Die Quoten der Ingolstadt vs Energie Cottbus Prognose gehen von einem engen Duell auf Augenhöhe aus, sehen die Hausherren dabei aber sogar minimal vorne.

Bei unserer Ingolstadt vs Energie Cottbus Prognose entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore”. Bei Winamax bekommen wir dafür eine attraktive Quote von 1,70.

Der französische Buchmacher Winamax mischt seit geraumer Zeit mit großem Erfolg auch auf dem deutschen Wettmarkt mit. In unseren Winamax Erfahrungen erfahrt ihr alles über den Winamax Bonus, das Wettangebot, die Quoten, die Stärken und Schwächen. Sportwetten mit Paysafecard sind aber bei dem Bookie nicht möglich. Alle Wettanbieter mit dieser Zahlungsmethode findet ihr in unserer Übersicht.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Nach der Herbstmeisterschaft schien der FC Energie zuletzt ein paar Probleme mit dem Erfolgsdruck zu haben. In den ersten Partien der Rückrunde traten die Lausitzer etwas verkrampft, ängstlich und verkopft auf. Doch Trainer Claus-Dieter Wollitz weiß, wie er mit seiner Mannschaft umgehen muss. Mit der Aussage, dass Cottbus trotz der besten Hinrundenbilanz nur Außenseiter im Aufstiegsrennen sei, nahm er den Druck von seinem Team.

Und am vergangenen Wochenende spielte der FCE beim 3:1-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim II wieder frech, mutig und mit viel Intensität. Die geschlossene Mannschaftsleistung und Doppelpacker Erik Engelhardt waren weitere Garanten für den Dreier, mit dem der Verein wieder die Tabellenführung übernehmen konnte. Mit zwei Verpflichtungen am Deadline-Day wollen die Verantwortlichen nun die Defensive stabilisieren. Denn 36 Gegentore in 22 Partien sind der Höchstwert in der Spitzengruppe. Nur sechs Teams haben mehr Treffer kassiert.

Mit lediglich einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone ging der FC Ingolstadt in die Winterpause. Trotz der enttäuschenden Hinrunde stand Trainerin Sabrina Wittmann aber nicht zur Diskussion. Mitte Dezember hatte man sich zuvor von Sportdirektor Grlic getrennt. Und dieses Vertrauen in die Übungsleiterin scheint sich nun auszuzahlen. Denn die Schanzer haben als einziges Team in Liga 3 alle drei Spiele in der Rückrunde gewonnen.

Beim 3:0 gegen Regensburg, dem 2:1 gegen Stuttgart II und dem 3:0 gegen Rostock haben die Oberbayern auch gerade mal ein Gegentor kassiert. Mit dieser Serie ist Ingolstadt auf Rang 10 geklettert und hat neun Punkte Rückstand auf Platz 3. Die Heimbilanz der Schanzer ist aber noch stark ausbaufähig. In zehn Heimspielen kamen gerade mal vier Siege zustande (3U, 3N).

Der direkte Vergleich spricht eine deutliche Sprache. Von elf Duellen gegen den FCE hat der FCI gerade einmal eines verloren. Diese Pleite stammt aus dem ersten Duell im November 2010. In Liga 2 musste Ingolstadt gegen Cottbus eine 1:2-Heimpleite hinnehmen. Seitdem kamen aus Sicht der Schanzer fünf Siege und fünf Remis dazu.

Ingolstadt vs Energie Cottbus: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Daraus ergeben sich ein Haupttipp und drei weitere “heiße” Tipps.

Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore ( Quote 1,70 bei Winamax ): Die letzten drei Duelle zwischen beiden Vereinen wurden in der 3. Liga ausgetragen. Hier hat der FCI mit zwei 1:1 und einem 4:1-Erfolg in der Lausitz die Nase vorne. Auch die tolle Form in der zweiten Saisonhälfte spricht für die Schanzer. Cottbus steht dagegen in der Auswärtstabelle gerade mal auf Rang 8 (5S, 1U, 4N). So trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu.

Die letzten drei Duelle zwischen beiden Vereinen wurden in der 3. Liga ausgetragen. Hier hat der FCI mit zwei 1:1 und einem 4:1-Erfolg in der Lausitz die Nase vorne. Auch die tolle Form in der zweiten Saisonhälfte spricht für die Schanzer. Cottbus steht dagegen in der Auswärtstabelle gerade mal auf Rang 8 (5S, 1U, 4N). So trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu. Über 2,5 Tore ( Quote 1,46 bei Winamax ): Die Zuschauer dürfen sich freuen, wenn der FCE in dieser Saison in der Fremde zu Gast ist. Denn in den zehn Auswärtsspielen von Cottbus sind insgesamt 34 Tore gefallen. Und auch am Samstag gehen wir von mehr als 2,5 Toren aus.

Die Zuschauer dürfen sich freuen, wenn der FCE in dieser Saison in der Fremde zu Gast ist. Denn in den zehn Auswärtsspielen von Cottbus sind insgesamt 34 Tore gefallen. Und auch am Samstag gehen wir von mehr als 2,5 Toren aus. Beide Teams treffen ( Quote 1,42 bei Winamax ): In einer Partie, in der wir mehr als 2,5 Tore erwarten, ist auch der Tipp “Beide Teams treffen” nicht mehr weit. Das sieht auch Buchmacher Winamax so und zahlt für Tore auf beiden Seiten gerade mal eine Quote von 1,42 aus.

In einer Partie, in der wir mehr als 2,5 Tore erwarten, ist auch der Tipp “Beide Teams treffen” nicht mehr weit. Das sieht auch Buchmacher Winamax so und zahlt für Tore auf beiden Seiten gerade mal eine Quote von 1,42 aus. Engelhardt trifft (Quote 2,75 bei Winamax): Die Offensive ist das Prunkstück von Cottbus. So muss man natürlich auch immer die Angreifer des FC Energie auf dem Zettel haben. Stürmer Erik Engelhardt führt die Torschützenliste in der 3. Liga zusammen mit Lars Gindorf (Aachen) an. Zudem schnürte Engelhardt, wie schon erwähnt, am vergangenen Spieltag einen Doppelpack.

Auf den ersten Blick müsste hier der Tabellenführer zu Gast beim Tabellenzehnten die Nase vorne haben. Doch die Schanzer sind alles andere als ein Lieblingsgegner der Lausitzer. Zudem tut sich der FC Energie in der Fremde viel schwerer als daheim, wo man das beste Team in Liga 3 ist. Und der FCI ist in der Rückrunde optimal aus den Startblöcken gekommen. So müsste auch am Samstag mindestens ein Punkt gegen den FCE drin sein.