Inter Mailand - Arsenal Tipp, Prognose, Quoten 06.11.2024

SPORT1 Betting 05.11.2024 • 12:00 Uhr Inter Mailand - Arsenal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Patzen die Gunners auch in der Königsklasse?

Unser Inter Mailand - Arsenal Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 06.11.2024 lautet: Im englischen Oberhaus warten die Londoner seit drei Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis. In unserem Wett Tipp heute dürfte es gegen Inter Mailand schwierig werden.

Inter Mailand mühte sich kürzlich in der Serie A zu einem wenig glanzvollen 1:0-Erfolg gegen Venezia. Mit einem ähnlichen Ergebnis dürften die Nerazzurri in unserer Inter Mailand Arsenal Prognose sehr zufrieden sein. Die Gunners aus der englischen Hauptstadt sind angeschlagen und haben auf nationaler Ebene im Meisterschaftskampf gehörig Federn gelassen. Dennoch holten sie in der Champions League genau wie die Italiener sieben Punkte in drei Spielen.

Auf einen Favoriten legen wir uns nicht fest, tendieren aber in unserem Inter Mailand Arsenal Wett Tipp heute zu einem defensiv geführten Match und spielen “Unter 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,72 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Arsenal auf “Unter 2,5 Tore”:

Inter Mailand absolvierte 2 der 3 CL-Duelle mit weniger als 2,5 Toren.

Beide Teams ließen in allen 3 Vorrundenspielen kein Gegentor zu.

Der FC Arsenal bestritt 80 Prozent seiner Auswärtsspiele im englischen Oberhaus mit weniger als 2,5 Toren.



Inter Mailand vs Arsenal Quoten Analyse:

Betano legt sich am klassischen Drei-Weg-Markt auf keinen Favoriten fest. Die Inter Mailand Arsenal Quoten für Siegwetten bewegen sich zwischen 2,60 und 2,95, wobei die Hausherren aus der Lombardei etwas niedriger bewertet werden. Neukunden haben zudem die Möglichkeit, den Betano Bonus in Form einer 20-Euro-Gratiswette für die Kontoeröffnung bzw. anschließende Verifizierung zu beanspruchen.

Auch die Buchmacher gehen von einem defensiv geführten Kräftemessen aus und setzen für “Unter 2,5 Tore” entsprechende Inter Mailand Arsenal Quoten von ca. 1,68 an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Arsenal Prognose: Verpasst Italiens Meister den Gunners einen weiteren Dämpfer?

Inter bot bereits am ersten Spieltag eine starke Vorstellung und holte beim englischen Meister Manchester City nach einem torlosen Remis einen Punkt. Im Anschluss wurde das erste CL-Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad souverän mit 4:0 gestaltet. Zuletzt stand ein knapper 1:0-Erfolg gegen die Young Boys zu Buche.

Vor allem defensiv stehen die Lombarden im Turnier sehr sicher und haben in den drei Vorrunden-Duellen kein Gegentor zugelassen. Die Offensive selbst brachte fünf Tore zustande. Zwei der drei Begegnungen in der Königsklasse brachten weniger als 1,5 Tore zum Vorschein und lassen erneut auf eine defensive Angelegenheit im Inter Mailand Arsenal Tipp schließen.

Auch auf nationaler Ebene lief es bei den Lombarden zuletzt rund. Nach der Derby-Niederlage gegen AC Milan stehen fünf Siege und ein Remis in der Serie A zu Buche.

Der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Neapel ist auf einen Zähler geschrumpft. Auf heimischem Boden wurden in der Serie A sieben Punkte aus den letzten drei Spielen geholt. Die Abwehr bestritt 50 Prozent der Heimspiele mit Weißer Weste.

Inter Mailand - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:0 FC Venezia (H), 3:0 FC Empoli (A), 4:4 Juventus Turin (H), 1:0 Young Boys (A), 1:0 AS Rom (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 0:1 Newcastle United (A), 3:0 Preston North End (A), 2:1 FC Liverpool (H), 1:0 Schachtjor Donetsk (H), 0:2 AFC Bournemouth (A)

Letzte Spiele Inter Mailand vs. Arsenal: 1:5 (H), 3:0 (A).



Arsenal kam zum Auftakt der Königsklasse bei den Bergamasken nicht über ein torloses Remis hinaus und legte nur wenig Zug zum gegnerischen Kasten an den Tag. Ein Umstand, der sich jedoch im zweiten Gruppenspiel gegen PSG änderte. Nach 90 Minuten stand ein 2:0 zu Buche. Zuletzt mühten sich die Gunners auf heimischem Boden zu einem knappen 1:0 gegen Shakhtar Donetsk, bevor es nun in der Inter Mailand Arsenal Prognose zur Sache geht.

Die Recken aus der englischen Hauptstadt gestalteten die bisherigen CL-Duelle recht minimalistisch und absolvierten alle drei Begegnungen mit weniger als 2,5 Toren. Zweimal kamen sogar weniger als 1,5 Treffer zum Vorschein. Vor allem die Defensive stand sicher und ließ bisher kein Gegentor in der Königsklasse zu.

Wesentlich trauriger gestalteten sich hingegen die letzten Duelle im englischen Oberhaus. Ein Remis und zwei Niederlagen lassen auf eine Krise der Kicker von Trainer Mikel Arteta schließen. In der Tabelle rutschen die Hauptstädter auf Platz 5 ab. Nur zwei der fünf Fernduelle waren im englischen Oberhaus von Erfolg gekrönt. Zudem endeten vier der fünf Ansetzungen auf gegnerischem Terrain mit weniger als 2,5 Toren.

Wer für seinen Inter Mailand Arsenal Tipp einen schnellen Finanztransfer anstrebt, könnte seine Wetten mit PayPal platzieren. Hierbei handelt es sich um einen sicheren und seriösen Zahlungsdienstleister.

So seht ihr Inter Mailand - Arsenal im TV oder Stream:

06. November 2024, 21:00 Uhr, Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand (Italien)

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN



Grundlegend teilen sich DAZN und Prime Video die Übertragungsrechte für die UEFA Champions League.

Da es sich jedoch um ein Mittwochsspiel handelt, ist dieses nur beim Streaming-Anbieter DAZN zu sehen. Ein Abo ist somit erforderlich, um das Spiel zu verfolgen.

Inter Mailand vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer - Pavard, de Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, La. Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: di Gennaro, Martinez, Bisseck, Acerbi, Palacios, Darmian, Calhanoglu, Frattesi, Arnautovic, Buchanan, J. Correa, Taremi

Startelf Arsenal: Raya - Partey, Saliba, Magalhães , J. Timber - Rice, Merino, Saka, Trossard, Gabriel Martinelli - Havertz

Ersatzbank Arsenal: Neto, Kiwior, Zinchenko, White, Jorginho, Lewis-Skelly, Nwarneri, Sterling, Gabriel Jesus

Inter Mailands Kapitän und Torjäger Lautaro Martínez kommt immer besser in Fahrt. In der Serie A erzielte der Argentinier fünf Tore und bereitete drei Treffer vor. In der Königsklasse hat er mit einem Treffer in drei Spielen sowie einer Torvorlage noch deutlich Luft nach oben. Inter-Coach Simone Inzaghi wird vermutlich im 3-5-2-System aufstellen und somit die Räume im Mittelfeld extrem eng machen.

Seitdem bei den Gunners im Angriff Bukayo Saka aufgrund einer Beinverletzung ausgefallen ist, wurde im englischen Oberhaus kein Sieg mehr eingefahren (1U, 2N). Der Rechtsaußen brachte drei Tore in neun PL-Spielen zustande. Nur Kai Havertz war mit vier Toren treffsicherer. In der Königsklasse schenkte der deutsche Mittelstürmer der Konkurrenz ein Gegentor ein. Gegen die starke Defensive der Nerazzurri dürfte es in der Inter Mailand vs. Arsenal Prognose schwierig werden.

Unser Inter Mailand - Arsenal Tipp: Unter 2,5 Tore

Ähnlich der allgemeinen Einschätzung legen auch wir uns auf keinen Favoriten fest und schätzen beide Konkurrenten als ebenbürtig ein. Wir tendieren zu einem defensiv geführten Match, das nur wenig Tore zum Vorschein bringt. Beide Teams bestritten einen Großteil ihrer CL-Duelle in der aktuellen Spielzeit mit weniger als 2,5 Toren. Zudem legt Arsenal auch im englischen Oberhaus in der Fremde eine defensive Spielausrichtung an den Tag.