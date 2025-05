Inter Mailand - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten 06.05.25

SPORT1 Betting 05.05.2025 • 11:17 Uhr Inter Mailand - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Halbfinale Wette | Wer zieht ins Endspiel ein?

Unser Inter Mailand - Barcelona Sportwetten Tipp zum Champions League Halbfinale Spiel am 06.05.2025 lautet: Eigentlich müssten die Hausherren im Rückspiel die etwas besseren Karten haben, doch die Quoten und der Wett Tipp heute sehen die Katalanen vorne.

Das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona in der vergangenen Woche war allerbeste Werbung für den Fußball. Die beiden Mannschaften lieferten sich einen offensiven Schlagabtausch auf allerhöchstem Niveau. So dürfen sich die Fans nun auf das Rückspiel an diesem Dienstag in Mailand freuen.

Nach dem 3:3 zu Gast bei den Katalanen müssten die Italiener im zweiten Duell vor den eigenen Fans eigentlich nun die besseren Karten haben. Die Quoten der Inter Mailand Barcelona Prognose sehen aber die Blaugrana etwas vorne. Uns geht es ähnlich.

Deswegen spielen wir mit einer Quote von 1,58 bei Bet365 den Inter Mailand Barcelona Wett Tipp heute "Barcelona kommt weiter".

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Barcelona auf “Barcelona kommt weiter”:

Barca hat nur eines der letzten 30 Pflichtspiele verloren

Inter hat in den letzten 4 K.o.-Spielen insgesamt 7 Gegentreffer kassiert

Die Nerazzurri konnten lediglich 3 von 17 Duellen gegen die Blaugrana gewinnen

Inter Mailand vs Barcelona Quoten Analyse:

Der Buchmacher schickt die Gäste als leichte Favoriten aufs Feld. Ein Hauptgrund für diese Inter Mailand vs Barcelona Quoten ist die Qualität. Hier haben die Katalanen mit einem Gesamtmarktwert von 1,02 Milliarden Euro zu 663 Millionen Euro die Nase vorne. So belohnt ein Sieg der Blaugrana am Dienstag in der regulären Spielzeit mit einer Quote von 2,10.

Für einen Erfolg der Hausherren in 90 Minuten gibt es dagegen eine Quote von 3,00. Die höchsten Inter Mailand gegen Barcelona Wettquoten hat der Wettanbieter mit einer 3,90 für ein Remis parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Barcelona Prognose: Folgt das nächste Spektakel?

Der FC Internazionale war nicht gerade mit einer guten Form zum CL-Hinspiel gegen Barca gereist. In den nationalen Wettbewerben hatte es drei Niederlagen in Folge ohne eigenes Tor gesetzt. Dadurch waren die Mailänder aus dem Pokal ausgeschieden und hatten auch die Tabellenführung in der Serie A an SSC Neapel verloren. Diese Negativserie konnten die Nerazzurri am Wochenende durch ein 1:0 daheim gegen den Tabellen-15. Hellas Verona beenden. Der entscheidende Treffer fiel durch einen Strafstoß. Coach Simone Inzaghi hatte seine Startelf auf zehn Positionen verändert. Das waren so viele Änderungen wie zuletzt im Dezember 2015.

Trotzdem liegt man drei Spieltage vor dem Saisonende drei Punkte hinter Napoli zurück. Im Hinspiel gegen die Blaugrana überzeugte die Mannschaft dagegen mit der perfekten Organisation und Taktik. Nun wollen die Schwarz-Blauen nach 2010 und 2023 ins dritte Champions-League-Endspiel einziehen. Die Heimbilanz in der Königsklasse kann sich mit 15 Spielen in Folge ohne Niederlage sehen lassen (12S, 3U). Die Abwehrleistung hat allerdings deutlich nachgelassen. Inter hatte in den ersten neun CL-Spielen dieser Saison nur ein Gegentor kassiert, in den letzten vier K.o.-Spielen setzte es insgesamt sieben Gegentreffer.

Auch Hansi Flick wirbelte seine Startelf für die La-Liga-Partie am Wochenende bei Schlusslicht Real Valladolid gehörig durcheinander. Nach einem 0:1-Pausenrückstand drehten die Katalanen die Partie im zweiten Durchgang noch in einen 2:1-Sieg. So hat Barca in der Tabelle weiter vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Real Madrid. Am kommenden Wochenende kann im Heimspiel gegen den Erzrivalen eine Entscheidung fallen. Die Blaugrana haben den Clasico in dieser Saison schon dreimal für sich entschieden.

Zuvor will der Verein aber zum sechsten Mal ins CL-Finale einziehen. Exakt zehn Jahre ist die letzte Endspiel-Teilnahme her. Von den letzten 30 Pflichtspielen hat Barcelona nur eines verloren (24S, 5U). In 55 Pflichtpartien 2024/25 kommt die Mannschaft auf unglaubliche 160 Treffer. Das hat man natürlich auch dem erfrischenden und riskanten System von Coach Flick zu verdanken. Zudem hat der deutsche Trainer in der Offensive eine unfassbare Qualität zur Verfügung. So hat der FCB in dieser Spielzeit schon den spanischen Supercup und die Copa del Rey gewonnen. Zwei weitere Titel winken.

Inter Mailand - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:0 Hellas Verona (H), 3:3 Barcelona (A), 0:1 AS Rom (H), 0:3 AC Milan (H), 0:1 Bologna (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:1 Real Valladolid (A), 3:3 Inter Mailand (H), 3:2 Real Madrid (H), 1:0 RCD Mallorca (H), 4:3 Celta Vigo (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs Barcelona: 3:3 (A), 3:3 (A), 1:0 (H), 1:2 (H), 1:2 (A)

Beide Vereine treffen im Rückspiel schon zum 18. Mal aufeinander. Die letzten beiden Spiele endeten mit einem 3:3. Barca konnte nur eines der sechs CL-Gastspiele bei Inter gewinnen (3U, 2N).

Grundsätzlich tun sich die Katalanen in Italien schwer und entschieden nur fünf von 24 Partien auf italienischem Boden für sich. Die Gesamtbilanz gegen die Nerazzurri führen die Blaugrana aber mit acht Siegen zu drei Niederlagen an (6U).

Für unsere Inter Mailand Barcelona Prognose blicken wir nochmal aufs Hinspiel. Zahlen wie der Ballbesitz (72 Prozent), die erwarteten Tore (1,36 zu 0,90), die Pässe (683 zu 271) und die Gesamtschüsse (19 zu 7) sprachen eigentlich klar für Barca. Trotzdem lagen die Männer von Coach Hansi Flick erst 0:2 und dann 2:3 zurück.

Barca-Stürmer Raphinha war in dieser CL-Saison schon an 20 Toren beteiligt (12 Treffer, 8 Vorlagen). Auch in La Liga hat der Brasilianer 16 Mal getroffen. So müssen wir den 28-Jährigen auch am Dienstag auf dem Zettel haben.

So seht ihr Inter Mailand - Barcelona im TV oder Stream:

06. Mai 2025, 21 Uhr, Stadio Giuseppe-Meazza, Mailand

Übertragung Stream: Amazon Prime

In Deutschland darf Amazon Prime das Rückspiel zwischen Inter und Barca übertragen. Schon um 20 Uhr beginnen die Vorberichte zum Spiel.

Der Anstoß im Stadio Giuseppe-Meazza von Mailand erfolgt dann am Dienstag um 21 Uhr. In Österreich wird die Partie von Sky Sports Austria gezeigt.

Inter Mailand vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Calhanoglu - Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Taremi

Ersatzbank Inter Mailand: di Gennaro (Tor), J. Martinez (Tor), de Vrij, Re Cecconi, Asllani, Zalewski, Arnautovic, Carlos Augusto, Frattesi, Darmian, Zielinski

Startelf Barcelona: Szczesny - R. Araujo, Cubarsi, Inigo Martinez, G. Martin - F. de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Ferran Torres

Ersatzbank Barcelona: Astralaga (Tor), Inaki Pena (Tor), Fort, Pablo Torre, Ansu Fati, Pau Victor, Eric, Fermin, Christensen, Gavi

Die Hausherren müssen ohne Benjamin Pavard und Valentin Carboni auskommen. Der Einsatz von Lautaro Martinez ist noch fraglich. Bei Barca feierte Marc-Andre ter Stegen am Wochenende sein Comeback nach langer Verletzungspause.

Für die Königsklasse ist der deutsche Keeper aber nicht gemeldet. Auch Rechtsverteidiger Jules Kounde, Marc Casado und Marc Bernal werden das Spiel verpassen. Unklar ist, ob Alejandro Balde und Robert Lewandowski rechtzeitig fit werden.

Vor allem der Einsatz von Angreifer Lewandowski, der 2024/25 in 48 Pflichtspielen auf 40 Treffer kommt, hätte für die Gäste und unsere Inter Mailand Barcelona Prognose eine große Bedeutung.

Unser Inter Mailand - Barcelona Tipp: Barcelona kommt weiter

Inter verdiente sich in der Vorwoche durch eine abgeklärte und kaltschnäuzige Leistung das Remis. In den vergangenen Wochen war aber mit den Niederlagen in der Serie A und dem Aus im Pokal eher ein gewisser Abwärtstrend erkennbar. Auch im CL-Viertelfinale gegen die Bayern kamen die Mailänder etwas glücklich weiter.

Von den letzten 19 Duellen mit Vereinen aus Spanien wurden zudem nur drei gewonnen (5U, 11N). Im Giuseppe-Meazza-Stadion reichte es in den jüngsten zehn Partien gegen spanische Teams ebenfalls lediglich zu drei Erfolgen (4U, 3N). Außerdem kamen die Nerazzurri in gerade mal einem der jüngsten sieben K.o.-Duelle weiter, wenn das Hinspiel nicht gewonnen wurde. So setzen wir auf die Katalanen, die mit ihrer Offensiv-Power nicht zu stoppen und kaum zu schlagen sind.