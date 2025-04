Inter Mailand - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 16.04.2025

SPORT1 Betting 15.04.2025 • 11:00 Uhr Inter Mailand - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Ist Bayern zu weit von der eigenen Topform entfernt?

Unser Inter Mailand - Bayern Sportwetten Tipp zum Champions League Viertelfinale Rückspiel am 16.04.2025 lautet: Der deutsche Rekordmeister hat im Wett Tipp heute erneut seine liebe Mühe damit, die Führung zu übernehmen.

Für unsere Inter Mailand Bayern Prognose hat das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayern und Dortmund wichtige Informationen geliefert. Die Münchner sind nicht in Topform, werden im Giuseppe-Meazza-Stadion aber einen genialen Tag ihrerseits benötigen, um doch noch unter die vier besten Mannschaften Europas zu ziehen.

Vincent Kompany schonte am letzten Wochenende kaum einen Spieler, verpasste gegen den BVB (2:2) dennoch einen Sieg. Zu Gast in Mailand sprechen wir dem deutschen Rekordmeister ebenso die Chancen auf einen Sieg ab. So spielen wir mit einer Quote von 1,80 bei Bet365, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, den Inter Mailand Bayern Wett Tipp heute “Sieg Inter Mailand (DNB)”.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Bayern auf “Sieg Inter Mailand (DNB)”:

Inter Mailand ist seit 14 Champions-League-Heimspielen ungeschlagen (12S, 2U).

Inter Mailand hat zuletzt 5 CL-Spiele in Serie gewonnen.

Inter Mailand ist seit 12 Spielen ungeschlagen.

Inter Mailand vs Bayern Quoten Analyse:

Harry Kane hat in dieser Champions-League-Saison die meisten erwartbaren Tore aller Feldspieler erzielt (10,2 xG), zuletzt gegen die Nerazzurri aber beste Gelegenheiten ausgelassen. Dasselbe Muster war gegen den BVB zu erkennen.

Wir können nicht zu einer steuerfreien Bet365-Wette auf den deutschen Rekordmeister animieren, der aber in den Inter Mailand Bayern Wettquoten mit hauchdünnen Vorteilen auf das Feld geschickt wird.

Inter Mailand vs Bayern Prognose: Wie viele Torchancen darf Bayern vergeben?

Das Hinspiel ist von vielen Geschichten begleitet worden. Inter hat in der Allianz Arena gewonnen (2:1) und eine vierjährige Ungeschlagen-Serie der Bayern in Champions-League-Heimspielen beendet. Damit haben sich die Nerazzurri die längste derartige Serie selbst unter den Nagel gerissen. Das Team von Simone Inzaghi ist seit 14 CL-Heimspielen ungeschlagen.

In unserem Inter Mailand vs. Bayern Tipp gehen wir von einer weiteren erfolgreichen Begegnung für den italienischen Vertreter aus. Am vergangenen Wochenende rotierte Inzaghi gegen Cagliari und feierte mit seiner Truppe dennoch einen 3:1-Sieg. Es war bereits das zwölfte ungeschlagene Pflichtspiel in Folge und ein Indiz für die Inter Mailand gegen Bayern Prognose.

Die Form der Gastgeber ist ein entscheidender Faktor für den Inter Mailand vs. Bayern Tipp. Im Sturmzentrum der Mannschaft aus Mailand greift Lautaro Martinez regelmäßig in die Trickkiste und präsentiert Kunststücke, die zu Toren führen. Dazu zählt sein Treffer im Hinspiel, der für den Argentinier ein besonderer gewesen ist.

Lautaro Martinez hat in vier aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen getroffen und durfte auch am letzten Wochenende gegen Cagliari jubeln (3:1). “Lautaro Martinez trifft” ist in unseren Augen eine fantastische Alternative für den Inter Mailand - Bayern Tipp.

Inter Mailand vs Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:1 Cagliari (H), 2:1 Bayern (A), 2:2 Parma (A), 1:1 AC Milan (A), 2:1 Udinese (H)

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:2 Dortmund (H), 1:2 Inter Mailand (H), 3:1 Augsburg (A), 3:2 St. Pauli (H), 1:1 Union Berlin (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs Bayern: 2:1 (A), 0:2 (A), 0:2 (H), 2:0 (A). 1:4 (H)

Als weitere Empfehlung sprechen wir uns in der Inter Mailand vs. Bayern Prognose für eine Wette auf “Bayern Unter 0,5 Tore” aus. Die Nerazzurri sind ein abgezocktes Team, das durchschnittlich die wenigsten Gegentore pro Spiel (0,3) in dieser CL-Saison zugelassen hat.

Kein Wunder, dass Inter acht Begegnungen in dieser Champions-League-Spielzeit ohne Gegentreffer hinter sich gebracht hat. Für uns wäre im Inter Mailand vs. Bayern Tipp sogar ein “Sieg Inter Mailand ohne Gegentor” denkbar.

Was wir allerdings nicht vernachlässigen wollen, ist die ausgeglichene Bilanz zwischen diesen beiden europäischen Top-Teams. Bayern (3) und Inter (3) haben zuletzt je drei der sechs direkten Aufeinandertreffen gewonnen.

Leichte Sorgen machen wir uns um die Münchner in der Inter Mailand gegen Bayern Prognose aber ob der vielen liegen gelassenen Großchancen. Unter allen CL-Teilnehmern hat kein Team mehr Großchancen vergeben als der deutsche Rekordmeister (38). Davon könnt ihr auch in der Bet365 App profitieren.

So seht ihr Inter Mailand vs Bayern im TV oder Stream:

16. April 2025, 21 Uhr, Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Allzu viele Torchancen darf der Tabellenführer aus der Bundesliga im Vergleich mit der besten Defensive der Champions League nicht auslassen. Schon im Hinspiel hatte Bayern einen Vorteil im Vergleich der erwartbaren Tore (2,30:0,78 xG).

Die erwartbare Tordifferenz (+19,3 xG) fällt ebenfalls wesentlich höher als die reale Tordifferenz (+13) aus. In dieser Spielzeit macht der deutsche Rekordmeister einfach zu wenig aus seinen Möglichkeiten in der Königsklasse.

Inter Mailand vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer - Pavard, Bastoni, Acerbi - Darmian, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram

Ersatzbank Inter Mailand: Josep Martinez, Di Gennaro, de Vrij, Cecconi, Bisseck, Carlos Augusto, Zanchetta, Frattesi, Berenbruch, Zalewski, De Pieri, Arnautovic

Startelf Bayern: Urbig - Laimer, Dier, M.-J. Kim, Stanisic - Kimmich, Palhinha - Olise, Guerreiro, Gnabry - Kane

Ersatzbank Bayern: Klanac, Peretz, Boey, Goretzka, Jensen, Karl, Sane, Vidovic, Müller, Asare

Für die Gäste bedeutet das gewonnene Hinspiel einen großen Vorteil. Die Nerazzurri haben sich zuletzt in 21 von 23 Duellen der K.O.-Phase für die nächste Runde qualifiziert, wenn sie mit einem gewonnenen Hinspiel im Rücken das zweite Aufeinandertreffen bestreiten durften.

Die Münchner wiederum konnten sich nur aus einem der acht vorangegangenen Vergleichen in der K.O.-Phase in die nächste Runde hieven, wenn sie die erste Begegnung verloren haben. Spannung erwarten wir in dieser Paarung trotzdem.

Unser Inter Mailand vs Bayern Tipp: Sieg Inter Mailand (DNB)

Das Heimspiel gibt der Mannschaft aus Mailand einen entscheidenden Vorteil. Die Gastgeber sind zuhause seit 14 Champions-League-Partien nicht mehr bezwungen worden und haben im Hinspiel eine rundum herausragende Leistung gezeigt. Wie schon in den sechs vorangegangenen CL-Heimspielen trauen wir den Nerazzurri im zweiten Duell mit Bayern einen Sieg zu.