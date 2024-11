Inter Mailand - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten 26.11.

SPORT1 Betting 25.11.2024 • 12:00 Uhr Inter Mailand - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Kann RB endlich punkten?

Unser Inter Mailand - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 26.11.2024 lautet: Im Wett Tipp heute stehen die Roten Bullen aus Sachsen unter Druck. Zu Gast beim italienischen Meister ist aber nicht mehr als ein Remis möglich.

Nach vier von acht Spielen haben in der Champions-League-Saison 2024/25 noch fünf Mannschaften keinen einzigen Zähler auf dem Konto. Dazu gehört auch RB Leipzig. Die Roten Bullen hatten zunächst gegen Atletico, Juventus und Liverpool ein wirklich schwieriges Auftaktprogramm. Doch auch im vergangenen Spiel gegen Celtic gingen die Sachsen mit einem 1:3 in Glasgow als Verlierer vom Feld.

Aktuell beträgt der Rückstand auf Platz 24, der für die K.o.-Phase reichen würde, schon fünf Punkte. So müssen die Männer von Coach Marco Rose dringend Punkte sammeln. Doch die Aufgabe am 5. Spieltag hat es mit der Auswärtspartie bei Inter Mailand durchaus in sich. Auch die Quoten der Inter Mailand RB Leipzig Prognose trauen den Gästen nicht viel zu.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute "Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore".

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs RB Leipzig auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Leipzig ist in der BL seit 3 Spielen und in der CL seit 6 Partien ohne Sieg

Inter ist seit 11 CL-Heimspielen ungeschlagen

Heimvorteil, Qualität und Formkurve sprechen für die Nerazzurri

Inter Mailand vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Beim Marktwert hat der Serie-A-Meister mit 677 zu 517 Millionen Euro knapp die Nase vorne. Zusammen mit dem Heimvorteil und der Formkurve kommen am Ende aber doch deutliche Inter Mailand vs RB Leipzig Quoten zustande.

Für einen Heimsieg scheitern die Quoten knapp an der Marke von 1,50. Auf der Gegenseite könnt ihr euch für einen Erfolg der Gäste Inter Mailand gegen RB Leipzig Wettquoten zwischen 5,75 und 7,50 sichern.

Inter Mailand vs RB Leipzig Prognose: Hält die Inter-Abwehr wieder dicht?

Der FC Internazionale ist nach vier Spieltagen in der Königsklasse eines von noch sechs ungeschlagenen Teams. Dabei trafen die Männer von Coach Simone Inzaghi schon auf starke Gegner wie Manchester City (0:0) und Arsenal (1:0). In der Champions League ist die Defensive das Prunkstück der Nerazzurri, das soll auch im Inter Mailand RB Leipzig Tipp so bleiben. Der italienische Meister ist nach vier Partien noch ohne Gegentor. In der Serie A war die Abwehr in dieser Spielzeit nicht so stabil wie in der Vorsaison. In der vergangenen Spielzeit hatten die Mailänder nur 22 Gegentore kassiert.

2024/25 steht “Il Biscione” in der Liga nach 13 Partien schon bei 14 Gegentreffern. In den letzten vier Serie-A-Partien sammelte Keeper Yann Sommer aber wieder drei Weiße Westen und musste nur einen Ball aus dem Netz holen. Mit 28 Punkten hat Inter nur einen Zähler Rückstand auf Rang 1. Am Wochenende feierten die Nerazzurri einen 5:0-Sieg in Verona. Das Ergebnis hatte schon zur Halbzeit Bestand. Fünf Tore in der ersten Hälfte waren dem Verein in der Liga-Geschichte erst einmal vor 60 Jahren gelungen. Seit elf Champions-League-Heimspielen sind die Schwarz-Blauen ungeschlagen (9S, 2U). Dabei blieb man neunmal ohne Gegentor.

Einerseits liegt Leipzig mit Rang 3 in der Bundesliga noch voll im Soll. Doch die Roten Bullen warten seit drei Partien in der Liga auf einen Sieg. Am Samstag in Hoffenheim war RB dreimal in Führung gegangen. Am Ende setzte es trotzdem eine 3:4-Pleite. Schon beim 1:2 vor drei Wochen in Dortmund wie auch in den Champions-League-Spielen gegen Atletico Madrid (1:2), Celtic Glasgow (1:3) und Juventus Turin (2:3) konnten die Sachsen eine Führung nicht in etwas Zählbares umwandeln.

Sicherlich sind die zahlreichen Langzeit-Ausfälle ein wesentlicher Grund, zudem befinden sich einige potenzielle Leistungsträger seit Wochen im Formtief. Doch die Mannschaft hat auch Probleme mit Dingen wie Widerstandskraft und Mentalität. Dabei verfällt sie immer wieder in dieselben Muster. Mit neun Gegentoren hat die Truppe von Coach Marco Rose immer noch die zweitbeste Abwehr der Bundesliga hinter den Bayern (7). In den letzten fünf Pflichtspielen setzte es aber elf Gegentore. Erst am 9. Spieltag der laufenden BL-Saison war die Serie der Roten Bullen nach 19 Liga-Partien in Folge ohne Niederlage zu Ende gegangen.

Inter Mailand - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 5:0 Hellas Verona (A), 1:1 SSC Neapel (H), 1:0 Arsenal (H), 1:0 SSC Venezia (H), 3:0 Empoli (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 3:4 TSG Hoffenheim (A), 0:0 Gladbach (H), 1:3 Celtic Glasgow (A), 1:2 Borussia Dortmund (A), 4:2 RB Leipzig (H)

Letzte Spiele Inter Mailand vs RB Leipzig: -

Beide Vereine spielen am Dienstag in der Inter Mailand vs. RB Leipzig Prognose erstmals gegeneinander. Inter kann gegen Vereine aus Deutschland eine Bilanz von 19 Siegen, zehn Remis und 17 Niederlagen vorweisen. Von den jüngsten elf Vergleichen konnten die Mailänder aber lediglich drei für sich entscheiden (1U, 7N).

Leipzig konnte zwei der bisherigen fünf Duelle gegen italienische Mannschaften gewinnen (1U, 2N). Beide Siege glückten auswärts in der Europa League: 3:1 in Neapel im Februar 2018 und 2:0 bei Atalanta Bergamo im April 2022.

In den letzten sieben CL-Spielen von Inter hätte die Wette "Beide Teams treffen: Nein" immer Erfolg gehabt. Dieses Mal bekommen wir für diesen Inter Mailand RB Leipzig Tipp eine Quote von 2,15.

Inter Mailand vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer - Pavard, de Vrij, Bisseck - Dumfries, Calhanoglu, DiMarco - Barella, Mkhitaryan - Thuram, Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: di Gennaro, Martinez (Tor), Palacios, Taremi, Zielinski, Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Acerbi, Bastoni, Asllani, Darmian, Carlos Augusto, Correa

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs - Vermeeren, Haidara - Baumgartner, Nusa - Openda, Sesko

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Zingerle (Tor), Gebel, Klostermann, Ouedraogo, Seiwald, Silva, Kampl

Bei den Gästen wird es vor allem in der Defensive eng. Marco Rose hat nur noch vier gelernte Abwehrspieler zur Verfügung.

Verletzt sind Profis wie Poulsen, Elmas, Simons, Schlager und Raum. Diese Personalsituation müssen wir bei der Inter Mailand RB Leipzig Prognose durchaus berücksichtigen.

Unser Inter Mailand - RB Leipzig Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

RB muss gewinnen, um die Chancen aufs Weiterkommen in der Königsklasse aufrechtzuerhalten. Doch mit so vielen Verletzten und so einer schwachen Form können wir den Gästen den Dreier nicht zutrauen. Inter ist dafür zu heimstark und spielt in der Champions League in dieser Saison besonders konzentriert.

Eigentlich spricht am Ende alles für einen Heimsieg. Da aber die Nerazzurri nach den Ergebnissen aus den ersten vier CL-Spielen auch mit einem Remis leben könnten, trauen wir RB unter Umständen einen Punkt zu. Dabei rechnen wir bei der guten Defensive der Hausherren nicht mit allzu vielen Toren.