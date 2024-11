Inter Mailand - Venezia Tipp, Prognose & Quoten | 03.11.2024

SPORT1 Betting 02.11.2024 • 11:00 Uhr Inter Mailand - Venezia Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleibt Inter Neapel auf den Fersen?

Unser Inter Mailand - Venezia Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 03.11.2024 lautet: Auf dem Papier ist es ein ungleiches Duell - in unserem Wett Tipp heute auch. Wir erwarten ein Schützenfest der Gastgeber.

Den Sonntag in der Serie A schließt dieses Mal der Meister ab. In unserer Inter Mailand Venezia Prognose empfängt der amtierende italienische Champion den Drittletzten der Tabelle. Für die Nerazzurri wäre alles andere als ein Sieg eine herbe Enttäuschung. Sie brauchen den Dreier, um an Spitzenreiter Neapel dran zu bleiben. Wir haben keine Bedenken, dass die Mailänder die drei Punkte zu Hause behalten.

Wir gehen sogar von einem klaren Erfolg aus und entscheiden uns für den Inter Mailand Venezia Wett Tipp heute „Inter Mailand über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,67 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Venezia auf „Inter Mailand über 2,5 Tore“:

Inter Mailand erzielte in den letzten beiden Pflichtspielen 7 Tore.

Venezia hat in dieser Serie-A-Saison 4 von 6 Auswärtsspielen verloren.

Die Nerazzurri erzielten in den bisherigen 5 Liga-Heimspielen 14 Tore.

Inter Mailand vs Venezia Quoten Analyse:

Wenig überraschend ist der nüchterne Tipp auf einen Heimsieg nicht lohnend. Die diesbezüglichen Inter Mailand Venezia Quoten erreichen Durchschnittswerte um 1,15. Intertops, einer der PayPal Wettanbieter, liefert mit einer 1,20 aktuell den Spitzenwert. Wetten auf die Gäste sind mit Quoten um 15,0 verbunden.

Wie an den Inter Mailand Venezia Wettquoten von über 2,00 für „Beide Teams treffen“ erkennbar ist, trauen die Bookies den „geflügelten Löwen“ noch nicht einmal ein Tor zu. Zum Vergleich: Für „Über 2,5 Tore“ im Spiel gibt es Quoten von höchstens 1,44. Nach Meinung der Buchmacher müsste also Inter allein für mindestens drei Treffer verantwortlich sein.

Am Mittwoch konnte Inter Mailand einen ungefährdeten 3:0-Erfolg bei Empoli feiern. Mit diesem Dreier blieben die Nerazzurri auch im siebten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Sechs dieser letzten sieben Partien haben sie für sich entschieden (1U).

Die einzige Ausnahme bildet das Heimspiel gegen Rekordmeister Juventus am vergangenen Wochenende, das die Mailänder aber eigentlich hätten gewinnen müssen. Trotz einer 1:0- und 4:2-Führung musste sich der amtierende Champion am Ende in einem wilden Match mit einem 4:4 begnügen.

Weiter zurückblickend hat Inter nur eines der saisonübergreifend letzten 16 Pflichtspiele verloren (9S, 6U). Die einzige Pleite gab es ausgerechnet im Stadtderby gegen die AC Milan, als man mit 1:2 den Kürzeren zog. Doch immerhin konnte man auch bei dieser Schlappe zumindest einmal treffen.

Das letzte Mal, dass die Nerazzurri in einem Ligaspiel kein eigenes Tor erzielen konnten, war am 04. Mai 2024 bei der 0:1-Pleite in Sassuolo. Seitdem konnten sie in 13 Serie-A-Partien in Folge treffen. Mit aktuell 24 Toren nach zehn Spieltagen stellen sie die zweitbeste Offensive. Zu Hause gab es 14 Treffer in fünf Partien, die unseren Inter Mailand Venezia Tipp untermauern.

Inter Mailand - Venezia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:0 Empoli (H), 4:4 Juventus (H), 1:0 Young Boys (A), 1:0 AS Rom (A), 3:2 FC Turin (H)

Letzte 5 Spiele Venezia: 3:2 Udinese (H), 2:2 Monza (A), 0:2 Atalanta (H), 1:2 Hellas Verona (A), 1:2 AS Rom (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs Venezia: 2:1 (H), 2:0 (A), 1:1 (A), 2:1 (H), 3:0 (H)

Auch die Gäste blieben unter der Woche siegreich. Trotz eines frühen 0:2-Rückstandes konnten die „Leon alati“ ihr Heimspiel gegen Udinese, auch dank einer Roten Karte für den Gegner beim Stand von 1:2, am Ende mit 3:2 für sich entscheiden und damit eine Serie von vier sieglosen Ligaspielen in Folge beenden (1U, 3N).

Für Venezia war das am zehnten Spieltag der erst zweite Dreier. Sechs der übrigen acht Partien hat der Aufsteiger verloren (2U). Dabei holte der Klub beide Siege im heimischen Stadion. In der Fremde wartet er seit fast einem halben Jahr auf ein echtes Erfolgserlebnis.

Den letzten Auswärtssieg in einem Pflichtspiel gab es am 20. Mai 2024 in Palermo. Seitdem blieb die Mannschaft aus Venedig saison- und wettbewerbsübergreifend achtmal in Folge auf des Gegners Platz ohne Sieg (3U, 5N). In unserer Inter Mailand Venezia Prognose gehen wir nicht davon aus, dass die Gäste diese Negativserie ausgerechnet beim Meister beenden.

Im Gegenteil: Mit 13 Auswärts-Gegentoren haben die „Lagunari“ ligaweit die meisten. In fünf der bisherigen sechs Liga-Auswärtsspiele in dieser Saison gab es mindestens zwei Gegentreffer. Auch zum Beginn der Saison gab es in der zweiten Runde der Coppa Italia auswärts drei Gegentore - und zwar bei Zweitligist Brescia Calcio.

Die Nerazzurri sind seit fünf direkten Duellen ungeschlagen und haben vier von ihnen gewonnen. Allerdings duellierten sich die beiden Kontrahenten vor der Saison 2021/22 zuletzt in der Spielzeit 2001/02.

Inter Mailand vs Venezia: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Taremi, L. Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: J. Martinez, Di Gennaro, Pavard, Palacios, Dumfries, Zielinski, Mkhitaryan, Buchanan, Thuram, Arnautovic, Correa

Startelf Venezia: Stankovic; Candela, Svoboda, Idzes; Zampano, Caviglia, Duncan, Busio, Haps; Pohjanpalo, Oristanio

Ersatzbank Venezia: Joronen, Bertinato, Grandi, Altare, Carboni, Schingtienne, Ellertesson, Sagrado, Andersen, Crnigoj, Doumbia, Raimondo, Gytkjaer, Yeboah, El Haddad

Entsprechend messen wir den letzten direkten Duellen in unserer Inter Mailand Venezia Prognose nicht viel Wert bei. Wir erwarten mindestens drei Treffer der Gastgeber und sind skeptisch, was ein Tor der Gäste angeht.

Insofern ist auch der Tipp „Sieg Inter Mailand (HC 0:2)“ für uns eine Option, der zum Beispiel bei Betano eine Quote von 2,20 abwirft. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, dann könnt ihr versuchen, freies Wettguthaben aus dem Betano Wettbonus heraus zu generieren.

Unser Inter Mailand - Venezia Tipp: „Inter Mailand über 2,5 Tore“

Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung. Die Gastgeber sind dem Gegner in allen Belangen überlegen. Zu Hause sollten sie gegen den Aufsteiger keine Probleme bekommen und die Partie von der ersten Sekunde dominieren. Vier Tore gegen Juventus, das bis dato nur einen Gegentreffer in acht Ligaspielen kassiert hatte, und zuletzt drei Tore in Empoli geben Grund zur Annahme, dass es auch zu Hause gegen Venezia ein Mailänder Schützenfest geben wird.