Italien – Deutschland Tipp, Prognose, Quoten | 20.03.2025

Unser Italien – Deutschland Sportwetten Tipp zum Nations League Viertelfinale Spiel am 20.03.2025 lautet: Die Buchmacher rechnen im Hinspiel zwischen den Azzurri und der DFB-Elf mit einer engen Kiste. Dieser Meinung können wir uns im Wett Tipp heute nur anschließen.

Bisher hat die deutsche Nationalmannschaft mit der Nations League immer gefremdelt, doch in dieser Spielzeit unter Bundestrainer Julian Nagelsmann sicherte sich die DFB-Auswahl erstmals den Sieg in einer NL-Gruppe. In den vorigen Ausgaben des Wettbewerbs hätte das schon für die Teilnahme am Final-Four-Turnier gereicht.

2024/25 muss Deutschland zunächst noch im neu gestalteten Viertelfinale ran. Dabei kommt es in unserer Italien Deutschland Prognose zu einem Fußball-Klassiker. Das Hinspiel steigt am Donnerstag in Mailand, bevor man sich dann am kommenden Sonntag in Dortmund zum Rückspiel trifft.

Wir können im ersten Duell keinen Favoriten ausmachen und spielen mit einer Quote von 1,77 bei Interwetten den Italien Deutschland Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Italien vs Deutschland auf „Beide Teams treffen”:

In den letzten 6 Länderspielen von Italien gab es 5 Mal keine Weiße Westen

Deutschland spielte in seinen vergangenen 8 Auswärtspartien nur 1 Mal zu Null

Die DFB-Auswahl hat mit 18 Treffern die zweitbeste Offensive der kompletten Nation-League-Saison 2024/25

Italien vs Deutschland Quoten Analyse:

Die Squadra Azzurra und die DFB-Auswahl sind in der FIFA-Weltrangliste auf den Plätzen 9 und 10 Nachbarn. So spielt eigentlich für die Italien vs Deutschland Quoten aus Sicht der Buchmacher mit deutscher Lizenz nur der Heimvorteil eine Rolle.

Trotzdem können die Buchmacher daraus keine Favoritenstellung ableiten. Für einen Sieg der Hausherren liegen die Quoten zwischen Werten von 2,65 und 2,75. Für einen Erfolg der Gäste gibt es Italien gegen Deutschland Wettquoten zwischen 2,55 und 2,75.

Italien vs Deutschland Prognose: Wie kompensiert die DFB-Auswahl die Ausfälle?

Nach der enttäuschenden EM 2024 mit dem frühen Aus im Achtelfinale gegen die Schweiz stand der Job von Italiens Nationaltrainer Luciano Spalletti auf der Kippe, doch der Coach durfte weitermachen und entschied sich für eine Verjüngungskur. Zudem verordnete er der Mannschaft eine einfache und unbeschwerte Spielweise. Zudem spielt Italien nicht mehr im gewohnten 4-3-3, sondern nun mit Dreier- bzw. Fünferkette. Dieser Ansatz zahlte sich mit vier Siegen und einem Remis in den ersten fünf Spielen nach der Europameisterschaft aus.

Darunter befanden sich auch Auswärtserfolge in Frankreich (3:1) und in Belgien (1:0). Der Sieg in der Gruppe A2 wurde dann zwar mit dem 1:3 in Mailand im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich noch aus der Hand gegeben, trotzdem hat die Squadra Azzurra zu alter Stärke zurückgefunden und spielt einen sehr offensiven sowie attraktiven Fußball. Zudem hat die Auswahl mit einem Altersschnitt von etwa 24 Jahren eine große Zukunft vor sich. Lenker im Team ist der 31-jährige Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel).

Die jüngste Erfolgsgeschichte der deutschen Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann ist bekannt. Nach zwei katastrophalen Niederlagen im November 2023 gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) krempelte der Bundestrainer seinen neuen Kader mit frischen und unverbrauchten Kräften um. Zudem wurde Toni Kroos als Leader reaktiviert. Der Triumph bei der Heim-EM blieb durch das unglückliche Viertelfinal-Aus gegen Spanien zwar aus, trotzdem haben die Fans ihre Auswahl wieder ins Herz geschlossen. Seit dem EM-Aus im Juli 2024 ist Deutschland in sechs Spielen ungeschlagen.

In der NL-Gruppe A3 sicherte sich die deutsche Auswahl mit vier Siegen und zwei Remis bei 18:4 Toren souverän den ersten Platz. Nun soll als Warm-up für die WM 2026 der Titel in der Nations League her. Zudem würde man durch den Einzug ins NL-Final-Four-Turnier in der Weltrangliste an der italienischen Auswahl vorbeiziehen und wäre dann bei der Auslosung der Gruppen für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr gesetzt. Allerdings muss der Bundestrainer vor dem Duell gegen Italien mit Handicaps klarkommen. So fehlen einige wichtige Spieler verletzungsbedingt. Zudem sind etliche Nominierte in ihren Klubs derzeit keine unangefochtenen Stammspieler und Leistungsträger. Seid ihr für euren Italien Deutschland Tipp noch auf der Suche nach einem neuen Anbieter? Dann werft doch zuvor einen Blick auf unseren Sportwetten Bonus Vergleich !

Italien – Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Italien: 1:3 Frankreich (H), 1:0 Belgien (A), 4:1 Israel (H), 2:2 Belgien (H), 2:1 Israel (A)

Letzte 5 Spiele Deutschland: 1:1 Ungarn (A), 7:0 Bosnien (H), 1:0 Niederlande (H), 2:1 Bosnien (A), 2:2 Niederlande (A)

Letzte 5 Spiele Italien vs Deutschland: 2:5 (A), 1:1 (H), 0:0 (H), 5:6 n.E. (A), 1:4 (A)

In 37 Spielen gegen Italien konnte Deutschland gerade einmal neun Siege feiern. Demgegenüber stehen 13 Unentschieden und 15 Niederlagen. So müssen wir in unserer Italien vs Deutschland Prognose festhalten, dass die Azzurri kein Lieblingsgegner der Deutschen sind.

Seit dem Juni 2012 und seit sechs Duellen wartet die Squadra Azzurra allerdings auf einen Sieg (3U, 3N) gegen die DFB-Auswahl. Auch an die letzten zwei Aufeinandertreffen in der Nations League hat die deutsche Nationalmannschaft gute Erinnerungen.

In der Saison 2022/23 holte Deutschland unter Hansi Flick zunächst in Bologna ein 1:1 und gewann dann das Rückspiel in Gladbach deutlich mit 5:2. Dabei hatte der Gastgeber zwischenzeitlich schon mit 5:0 geführt.

So seht ihr Italien – Deutschland im TV oder Stream:

20. März 2025, 20:45 Uhr, Giuseppe Meazza, Mailand

Übertragung TV: ARD

Übertragung Stream: ARD.de

Eigentlich besitzt DAZN ja die Exklusivrechte für die Nations League. In Deutschland gibt es aber eine Ausnahme: Die Spiele der DFB-Auswahl sind im Free-TV zu sehen. Für das Hinspiel zwischen Italien und Deutschland ist dabei die ARD an der Reihe.

Der Anpfiff erfolgt am Donnerstag um 20:45 Uhr im Stadio Giuseppe Meazza von Mailand

Italien vs Deutschland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Italien: Donnarumma – DiLorenzo, Bastoni, Cambiaso, Calafiori – Barella, Frattesi, Tonali, Raspadori, Kean – Retegui

Ersatzbank Italien: Vicario, Meret, Buongiorno, Udogie, Gatti, Comuzzo, Ruggeri, Ricci, Rovella, Casadei, Politano, Zaccagni, Maldini, Lucca

Startelf Deutschland: Baumann – Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum – Goretzka, Groß, Andrich, Musiala, Amiri – Kleindienst

Ersatzbank Deutschland: Nübel, Ortega, Schlotterbeck, Koch, Mittelstädt, Bisseck, Sané, Adeyemi, Stiller, Leweling, Undav, Burkardt

Die Personalsituation wirkt sich auch auf unsere Italien gegen Deutschland Prognose aus.

So muss Deutschland auf wichtige Spieler wie Marc-Andre ter Stegen, Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz, Kai Havertz und Niclas Füllkrug verzichten. Italien-Coach Luciano Spalletti kann dagegen aus dem Vollen schöpfen.

Unser Italien – Deutschland Tipp: Beide Teams treffen

Sowohl Italien als auch Deutschland haben bisher eine tolle Nations-League-Saison gespielt. Die deutsche Nationalmannschaft muss in den beiden Duellen auf wichtige Spieler verzichten.

Zudem sind einige Stammspieler in ihren Vereinen nicht in Top-Form. Trotzdem rechnen wir mit einem engen Spiel auf Augenhöhe und können uns auch auf keinen Favoriten festlegen. Stattdessen rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten.