Jets - Bills Tipp, Prognose & Quoten | 15.10.2024

SPORT1 Betting 13.10.2024 • 16:00 Uhr Jets - Bills Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Wie endet der Kampf um die Spitze in der AFC East?

Unser Jets - Bills Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 15.10.2024 lautet: Die Entlassung von Robert Saleh und weitere Veränderungen bei den Jets bestimmten die Berichterstattung in dieser Woche. Im Wett Tipp heute erwarten wir noch keine Luftsprünge der Jets-Offensive.

Die Schlagzeilen in New York erschweren eine Jets Bills Prognose. Bei genauerer Betrachtung der Sachlage wird aber deutlich: Ein kompletter Wandel der Offensive ist von New York nicht zu erwarten. Die Identität des neuen Playcallers, Todd Downing, weicht nicht großartig von seinem Vorgänger, Nathaniel Hackett, ab.

In dieser Paarung geht es um nicht weniger als die Führung in der AFC East. Beide Mannschaften verloren ihre letzten beiden Begegnungen und sind angeschlagen, weshalb unser Jets Bills Wett Tipp heute bei AdmiralBet zu einer Quote von 1,85 auf „Unter 40,5 Punkte“ fällt.

Darum tippen wir bei Jets vs Bills auf „Unter 40,5 Punkte“:

Die Jets erlaubten bislang nur 17 Punkte pro Spieltag (5.).

Die Jets erzielten im Schnitt nur 18,6 Punkte pro Spieltag (25.).

In den letzten 3 Partien der Jets fielen „Unter 40,5 Punkte“.

Jets vs Bills Quoten Analyse:

Die AFC East ist in dieser Spielzeit hart umkämpft, wenngleich die vier Mannschaften früh in der Saison größere Schwierigkeiten haben. Die Jets Bills Quoten spiegeln das in gewissem Maße wider. New York startet auch bei den neuen Wettanbietern mit Wettquoten bis 2,30.

Buffalo verlor, ebenso wie die Jets, an den beiden vorangegangenen Wochenenden und wurde vor allem von den Ravens (10:35) niedergerannt. Die Buchmacher trauen dem Tabellenführer der AFC East in ihren Jets Bills Wettquoten eher den Sieg zu und vergeben Siegquoten von circa 1,73.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Jets vs Bills Prognose: Was ändert sich wirklich?

Jeff Ulbrich trägt bei den Jets fortan den Titel „Interims-Head-Coach“ und ist für den Erfolg und den Misserfolg in erster Linie verantwortlich. Zusätzlich gab er in den Pressekonferenzen zu Protokoll, weiterhin die Aufgaben als Defensive Coordinator auszuüben.

Verwundern sollte das niemanden, denn die Jets zählen weiterhin zu den besten Verteidigungen der NFL. Pro Spiel erlaubte das Team aus New York nur 17 gegnerische Punkte und zählte zu den fünf besten Defensiven der Liga.

In puncto „Erlaubte Yards“ pro Spieltag belegt die Defense der Gastgeber den zweiten Platz (280,4). Buffalo wird im Jets Bills Tipp an einer derart starken Unit zu knabbern haben. Besonders nachdem sie gegen die Ravens (10:35) und die Texans (20:23) im Angriffsspiel limitiert wurden.

Jets - Bills Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jets: 17:23 Vikings (A), 9:10 Broncos (H), 24:3 Patriots (H), 24:17 Titans (A), 19:32 49ers (A).

Letzte 5 Spiele Bills: 20:23 Texans (A), 10:35 Ravens (A), 47:10 Jaguars (H), 31:10 Dolphins (A), 34:28 Cardinals (H).

Letzte 5 Spiele Jets vs. Bills: 6:32 (A), 22:16 n.V. (H), 12:20 (A), 20:17 (H), 10:27 (A).

Eine plötzliche Explosion und Punkte am Fließband erwarten wir von der Jets-Offense ebenfalls nicht. New York erzielte bislang nur 18,6 Punkte pro Spieltag (25.) und baute mit Aaron Rodgers als Passgeber auf eine statische Offensive.

Zwar verantwortet ab sofort Todd Downing das Playcalling und die Wahl der Spielzüge, doch ebenso wie zuvor Nathaniel Hackett zeigt seine Historie als Offensive Coordinator bei den Titans (2021-2022), dass er ebenfalls relativ statisch agieren lässt.

Eine große Abwandlung von den ursprünglichen Matchplänen ist in der Jets vs. Bills Prognose nicht zu erwarten, sodass ähnliche Spielverläufe wie zuletzt antizipiert werden können. In den drei vorangegangenen Begegnungen der Gastgeber fielen jeweils „Unter 40,5 Punkte“ pro Partie.

Der frische Wind in der Jets-Facility könnte kurzfristig einen positiven Effekt haben und in einer engen Partie zwischen zwei zuletzt zwei Partien in Serie sieglosen Mannschaften den Unterschied bringen. Für eine Quote von 2,10 für den Jets Bills Tipp „Sieg Jets“ bietet sich dieser Bet-at-home Gutschein an.

Unser Jets - Bills Tipp: Unter 40,5 Punkte

Josh Allen hatte in den letzten Aufeinandertreffen mit der Jets-Defensive immer wieder Schwierigkeiten und führte die Bills in drei der letzten vier Duelle zu maximal 20 Punkten. Darüber hinaus erzielte New York an drei der ersten fünf Spieltage maximal 20 Zähler. In der Jets vs. Bills Prognose ist eine Partie mit höchstens 40 Punkten sehr realistisch.