Jets - Texans Tipp, Prognose & Quoten | 01.11.2024

SPORT1 Betting 30.10.2024 • 16:00 Uhr Jets - Texans Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Geht die Krise der „Gang Green“ weiter?

Unser Jets - Texans Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 01.11.2024 lautet: Aaron Rodgers und Co. wollen dringend ihre Niederlagenserie beenden. Im Wett Tipp heute gegen Houston geht es aber eng zu. Mehr als ein ganz knapper Erfolg ist nicht drin.

Als die Jets 2023 Aaron Rodgers verpflichteten, träumten sie nicht nur vom Ende der Playoff-Durststrecke (seit 2010), sondern sogar vom Einzug in den Super Bowl. Doch die 22:25-Pleite am vergangenen Sonntag gegen die Patriots, die in dieser Saison zu den Favoriten auf den ersten Pick des Drafts 2025 gehören, war schon die fünfte Niederlage in Serie. Die New Yorker stehen in der Saison 2024 mit 2-6 am Ende der AFC East. Die Entlassung von Head Coach und die Verpflichtung von Wide Receiver Davante Adams haben sich bisher nicht ausgezahlt. Unter Interims-Trainer Jeff Ulbrich steht man bei 0-3. Die nächste Chance auf einen Sieg gibt es am Donnerstag im MetLife gegen die Texans.

Während sich die Quoten der Jets Texans Prognose auf die Seite der Hausherren schlagen, spielen wir mit einer Quote von 1,56 bei Winamax den Wett Tipp heute „Sieg Texans HC +3,5.

Darum tippen wir bei Jets vs Texans auf „Sieg Texans HC +3,5″:

Die Texans stehen bei 6-2 - die Jets bei 2-6

Houston hat die zweitbeste Defense nach Yards per Game und steht auf Platz 3 bei den Passing Yards per Game

Die Jets-Defense steht gegen den Lauf nur auf Rang 17

Jets vs Texans Quoten Analyse:

Houston steht aktuell bei 6-2 und die New Yorker nur bei 2-6. Trotzdem sind die Gastgeber im Thursday Night Game von Week 9 laut den Jets vs Texans Wettquoten die leichten Favoriten. Das hat mit dem Heimvorteil und der Verletzungssituation der Gäste zu tun.

So bekommt ihr für einen Heimsieg Quoten zwischen 1,73 und 1,80. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Gäste bei den besten Buchmachern Jets gegen Texans Quoten zwischen 2,05 und 2,12 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Jets vs Texans Prognose: Kann A-Rod noch zaubern?

2023 standen die Jets nach den ersten acht Spielen bei einer Bilanz von 4-4. In diesem Jahr mit einem wiedergenesenen Aaron Rodgers, einer verbesserten O-Line und mit dem Trade von Davante Adams reicht es aber nur für 2-6. Der Trainerwechsel hat nichts eingebracht. Das Play Calling ist auch unter OC Todd Downing nicht besser geworden. QB Aaron Rodgers und sein Offensivkoordinator haben Mühe, Spielzüge rechtzeitig abzurufen, um Strafen wegen Spielverzögerung zu vermeiden. So musste man am vergangenen Spieltag gegen die Patriots schon drei Timeouts im ersten Viertel verbrennen.

Seit Woche 4 steht man mit einem Minus von 35 Punkten auf Platz 24 der Liga. Kicker Greg Zuerlein führt die NFL mit sechs verpassten Field Goals an. In Week 8 gegen die Pats wurde die „Gang Green“ zum ersten Team seit 2012, das als Verlierer vom Feld ging, obwohl man ohne Giveaways blieb und weniger als 250 Yards zuließ. Immerhin gehört die Defense bei den „Passing Yards Allowed“ zu den Top 10. Zudem schafft Adams Räume für Garrett Wilson (5 Catches für 113 Yards gegen NE). Rein rechnerisch ist die Saison noch nicht gelaufen. Das Experiment mit Rodgers wird aber wohl nie die Erwartungen erfüllen. Der QB kommt bei 12 TDs und 7 INTs nur auf ein Passer Rating von 85,1 (Platz 22).

Die Texans stehen bei 6-2 und haben wie im Vorjahr Kurs auf die Playoffs genommen. Beim 23:20 gegen die Colts am vergangenen Spieltag musste die Offense schon ohne den No-1-Receiver Nico Collins auskommen. Zudem verletzte sich Stefon Diggs im Laufe der Partie und fällt für den Rest der Saison mit einem Kreuzbandriss aus. Dafür kam RB Joe Mixon auf 102 Yards und einen Touchdown. QB C.J. Stroud warf für 285 Yards und einen Score.

Die Texans haben eine Punktedifferenz von gerade mal +9. Vor allem bei der Early-Down-Offense gehört Houston zu den schwächsten Teams der Liga. 40,7 Prozent bei der Offensive Success Rate reichen lediglich für Rang 28. Da die Offensive Line anfällig ist, muss QB Stroud vieles retten. Mit 1.948 Yards (11TDs, 4 INTs) liegt der Spielmacher auf Platz 7. Die neue Nummer 1 bei den Wide Receivern dürfte Tank Dell sein, der gegen Indy auf 35 Yards und einen TD kam. Dafür steht die Defense bei den Yards per Game (2.) und den Pass Yards per Game (3.) unter die Top 3.

Jets - Texans Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jets: 22:25 Patriots (A), 15:37 Steelers (A), 20:23 Bills (H), 17:23 Vikings (A), 9:10 Broncos (H)

Letzte 5 Spiele Texans: 23:20 Colts (H), 22:24 Packers (A), 41:21 Patriots (A), 23:20 Bills (H), 24:20 Jaguars (H)

Letzte 5 Spiele Jets vs Texans: 30:6 (H), 21:14 (A), 22:29 (H), 17:24 (A), 17:23 (H)

Beide Franchises standen sich erst zehnmal gegenüber. Die Jets führen die Bilanz mit 7-3 an. In New York konnten die Texans in sechs Versuchen auch nur zweimal gewinnen. Nachdem Houston drei Duelle in Serie zwischen 2012 und 2018 für sich entscheiden konnte, gab es 2021 und 2023 Niederlagen für das Franchise aus Texas.

Im Vorjahr kam C.J. Stroud gegen NY gerade mal auf 10 Completions (23 Versuche) und 91 Yards. Der Texans-QB blieb ohne TD und INT. Kommen die Gäste dieses Mal über 2,5 Touchdowns, wird dieser Jets Texans Tipp in der NEO.bet App mit einer Quote von 2,40 belohnt.

Unser Jets - Texans Tipp: Sieg Texans HC +3,5

Aktuell fällt es schwer auf die Jets zu setzen. Sicher kommen die Gäste vor allem beim Wide-Receiver-Room stark geschwächt daher. Trotzdem spricht die Qualität immer noch für die Texans. Im Laufspiel und bei der Position des Kickers hat Houston klare Vorteile. Bei den Jets geht es dagegen drunter und drüber.

Die Coaches fallen meistens durch schwache Calls auf. Auf dem Feld fehlt der Leader. Das Team aus Texas wird ohne die zwei Top-WR auf das Laufspiel mit Joe Mixon setzen, der in vier seiner fünf Games auf über 100 Yards kam. Nur zwei RBs kommen auf mehr Yards per Game. Und mit 125,6 Rush Yards per Game steht die NY-Defense nur auf Platz 17.