Kaiserslautern - Fürth Tipp, Prognose & Quoten 09.08.2024

Kaiserslautern - Fürth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Reizvoller Angriffsfußball am Betzenberg?

Kaiserslautern - Fürth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Reizvoller Angriffsfußball am Betzenberg?

Unser Kaiserslautern - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.08.2024 lautet: Am ersten Spieltag waren beide Mannschaften erfolgreich und sicherten sich die drei Punkte. Für den Wett Tipp heute sind die beiden Offensiven ausschlaggebend.

Die letzten 22 Duelle zwischen Kaiserslautern und Fürth haben immer einen Sieger hervorgebracht. Nach ihrem Auftaktsieg sind natürlich beide Mannschaften heiß auf einen perfekten Saisonstart und lechzen nach ihrem zweiten Dreier in Serie. Ihre jeweilige Spielfreude am ersten Spieltag verspricht ein packendes Duell mit vielen Torchancen.

Fürth gewann relativ souverän im eigenen Stadion (3:1 vs. Preußen Münster), während Kaiserslautern gegen Ulm einen 0:1-Rückstand korrigiert hat. Wir nehmen im Wett Tipp heute Kurs auf die Match-Kombi „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“, welche uns bei Happybet eine Quote von 1,73 einbringt.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Fürth auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Kaiserslautern vs Fürth Quoten Analyse:

Nachdem es für beide Mannschaften zum Auftakt in die neue Saison gegen einen Aufsteiger losging, wartet am kommenden Wochenende der erste Vergleich mit einer erfahrenen Zweitliga-Truppe.

Die Wettanbieter favorisieren die Roten Teufel am heimischen Betzenberg und bieten für einen Heimsieg maximal eine Quote von 2,10 an. Fürth hat den starken Angriff aus der Vorbereitung bestätigt und ist mit Siegquoten bis 3,70 eine gute Option für eine Gratiswette.