Kaiserslautern - Hertha Tipp, Prognose, Quoten 31.08.2024

Kaiserslautern - Hertha Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt Hertha in der Ferne ein Sieg verwehrt?

Kaiserslautern - Hertha Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt Hertha in der Ferne ein Sieg verwehrt?

Unser Kaiserslautern - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 31.08.2024 lautet: Berauschenden Fußball lässt Cristian Fiel in Berlin bis jetzt noch nicht spielen. Die harmlose Hertha erfordert einen Wett Tipp heute auf wenige Tore im Spiel.

Bis jetzt erzielte von den ersten elf Mannschaften der 2. Bundesliga nur Hannover (3) weniger Tore als die Hauptstädter (4). Das lockt uns im Kaiserslautern Hertha Wett Tipp heute zu Happybet, wo wir eine Quote von 2,35 für „Unter 2,5 Tore“ spielen.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Hertha auf „Unter 2,5 Tore“:

Kaiserslautern vs Hertha Quoten Analyse:

Noch nie gewannen die Roten Teufel in der 2. Bundesliga ein Spiel gegen Hertha (2U, 4N). Dennoch erhält der FCK die niedrigeren Kaiserslautern Hertha Quoten für den Sieg. Maximal teilen die Wettanbieter eine Siegquote von 2,30 für die Gastgeber aus.

Da in der Begegnung zwischen Kaiserslautern und Hertha die Wettquoten für einen Auswärtssieg nur knapp an der Grenze von 3,00 scheitern, bietet sich für eine Siegwette vor allem eine Wette ohne Einzahlung an.