Kaiserslautern - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten 25.05.

DUnser Kaiserslautern - Leverkusen Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Finale am 25.05.2024 lautet: Keiner der bisherigen Pokal-Gegner Kaiserslauterns wird kommende Saison in der Bundesliga antreten. Im Wett Tipp heute erwarten wir einen eindeutigen Sieg der Werkself.

Die bisherige Auslosung hat Kaiserslautern extrem dabei geholfen, das Finale im DFB-Pokal zu erreichen. Bis auf das Zweitrunden-Duell mit dem 1. FC Köln (3:2) mussten die Roten Teufel keinen Erstligisten aus dem Weg räumen. Dafür wartet im Endspiel die stärkste deutsche Mannschaft dieser Spielzeit: Der Meister Bayer 04 Leverkusen! Bei Xabi Alonso und seinem Team wurde mit dem bitteren 0:3 im Europa-League-Endspiel gegen Atalanta Bergamo die Ungeschlagen-Serie im vorletzten Pflichtspiel der Saison beendet.

Das hält uns im Wett Tipp heute aber nicht davon ab, bei ODDSET eine Quote von 2,05 auf “Sieg Leverkusen (HC -2)” zu spielen.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Leverkusen auf “Sieg Leverkusen (HC -2)”:

Leverkusen hat in den bisherigen 5 Pokalspielen insgesamt 23 Tore erzielt (4,6 Tore pro Pokalspiel).

Kaiserslautern hat in der 2. Bundesliga 64 Gegentore zugelassen - nur Osnabrück (69) bot der Konkurrenz mehr an.

B04 hatte in der Bundesliga mit Abstand das beste Torverhältnis (+65).



Kaiserslautern vs Leverkusen Quoten Analyse:

Nahezu jeder neutrale Zuschauer hofft in einem DFB-Pokalfinale natürlich auf eine spannende Partie. Die Quoten in den Sportwetten Apps verraten jedoch sehr schnell, dass eine ausgeglichene Paarung alles andere als realistisch ist.

Leverkusen beginnt das Endspiel mit Siegquoten bis 1,20 und ist der haushohe Favorit auf den Titel. Kaiserslautern hat mit dem Klassenerhalt das erste große Ziel der Saison geschafft. Nun hofft Friedhelm Funkel auf das große Wunder gegen Leverkusen. Siegquoten zwischen 13,00 und 18,00 zeigen, wie hoch ein Coup der Roten Teufel zu werten wäre.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Leverkusen Prognose: Zu souverän, zu abgeklärt?

Bayer 04 Leverkusen hat den (deutschen) Fußball in dieser Spielzeit dominiert. Nach 34 Bundesliga-Spieltagen hatte die Werkself (90) 17 Zähler Vorsprung auf den Vizemeister. Dieser hieß überraschenderweise VfB Stuttgart (73) und nicht Bayern München (72).

Die Überlegenheit der Werkself zeigt sich ebenfalls im Torverhältnis, das am Ende der Saison bei +65 angekommen ist. Ähnlich herausragend waren die bisherigen Pokal-Auftritte des frischgebackenen deutschen Meisters.

Leverkusen bekam es auf dem Weg ins Endspiel ebenfalls nur mit einem Bundesligisten zu tun (3:2 vs. VfB Stuttgart). Trotzdem waren die eingefahrenen Resultate in den vorangegangenen Runden bemerkenswert. In fünf Pokalspielen erzielte B04 insgesamt 23 Tore (4,6 pro Spiel).

In keiner Runde des DFB-Pokals ging Leverkusen vom Feld, bevor die eigenen Anhänger über drei Treffer von B04 gejubelt hatten. Die zweitschwächste Defensive der abgelaufenen Zweitliga-Saison (Kaiserslautern: 64 Gegentore) kann sich auf einen arbeitsreichen Einsatz einstellen. Allerdings endete ausgerechnet beim 0:3 im Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo die Ungeschlagen-Serie nach sensationellen 51 Pflichtspielen.

Kaiserslautern - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 5:0 Braunschweig (H), 1:3 Hertha (A), 4:1 Magdeburg (H), 3:1 Kiel (A), 1:1 Wiesbaden (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 0:3 Atalanta Bergamo (EL-Finale), 2:1 Augsburg (H), 5:0 Bochum (A), 2:2 AS Rom (H), 5:1 Frankfurt (A.

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs. Leverkusen: 0:2 n.V. (A), 1:0 n.V. (A), 1:1 (A), 1:3 (A), 0:2 (H).



Keine Frage, der DFB-Pokal schreibt seine eigenen Gesetze, das schmierte in dieser Saison zum Beispiel Saarbrücken der Konkurrenz aufs Brot. Kaiserslautern will ähnliche Wunder wie der Drittligist vollbringen, hat mit Leverkusen aber voraussichtlich den falschen Gegner für dieses Vorhaben. Denn Bayer will nun zumindest das Double.

Die größten Hoffnungen können die Männer vom Betzenberg aus ihrem Liga-Endspurt ziehen. Während der letzten fünf Zweitliga-Spieltage verloren die Roten Teufel nur eine von fünf Begegnungen.

Zuletzt gewann Kaiserslautern sogar drei von vier Partien. In diesen drei erfolgreichen Matches erhoben sich die Spieler von Friedhelm Funkel wie Phoenix aus der Asche und erzielten jeweils Über 2,5 Tore im Spiel.

Insofern sind “Über 3,5 Tore” in der Begegnung ein realistisches Szenario, für das ihr in der Sunmaker App eine tolle Quote von 1,93 aufrufen könnt.

Unser Kaiserslautern - Leverkusen Tipp: Sieg Leverkusen (HC -2)

Die Dominanz der Werkself war in allen drei Wettbewerben zu sehen. Bayer zeigte stets höchste Souveränität, bis zum Finale der Europa League. Nach der gewonnenen deutschen Meisterschaft und dem verlorenen Endspiel gegen Atalanta Bergamo steht am Samstag das DFB-Pokalfinale an, in dem die zweitstärkste Angriffsreihe der Bundesliga gegen die zweitschwächste Verteidigung der 2. Bundesliga mehrfach treffen sollte.