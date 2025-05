Karlsruhe - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten 4.5.25

SPORT1 Betting 02.05.2025 • 23:00 Uhr Karlsruhe - Kaiserslautern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer bleibt in der Aufstiegs-Verlosung?

Unser Karlsruhe - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.05.2025 lautet: Will sich noch jemand weiterhin im Aufstiegsrennen befinden, dann sind in diesem direkten Duell zweier Anwärter drei Punkte notwendig. Im Wett Tipp heute fallen in diesem Showdown auch ein paar Tore.

Am 4. Mai 2025 um 13:30 Uhr treffen im BBBank Wildpark der Karlsruher SC und Kaiserslautern in einem spannenden Duell der 2. Bundesliga aufeinander. Dieses Spiel am 32. Spieltag ist besonders wichtig, da beide Teams um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte kämpfen und sogar noch Chancen auf den Aufstieg haben.

Der KSC steht mit 47 Punkten auf Platz 8, während Kaiserslautern mit 49 Punkten Platz 7 belegt. Beide Teams haben in ihren letzten Begegnungen viele Tore erzielt, was auf ein torreiches Spiel in unserer Karlsruhe Kaiserslautern Prognose hinweist. Laut den Quoten sind die Gastgeber leicht favorisiert, aber wir erwarten ein enges und spannendes Spiel.

Daher lautet unser Karlsruhe Kaiserslautern Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,54 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Kaiserslautern auf “Über 2,5 Tore”:

Beide Teams haben in der laufenden Saison eine hohe Torquote (KSC: 50 Saisontore, FCK: 52).

In den letzten 2 direkten Duellen wurde die Marke von 2,5 Treffern übertroffen, was unseren Karlsruhe vs Kaiserslautern Tipp stärkt.

Lautern hat nur eines der letzten 4 Spiele gewonnen, der KSC ist seit 4 Spielen ungeschlagen (3S, 1U).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Für dieses Spiel wählen wir die Wette auf „Über 2,5 Tore“. Beide Teams haben in dieser Saison bewiesen, dass sie offensiv stark sind und viele Tore erzielen können. Die bisherigen Begegnungen zwischen diesen Mannschaften waren ebenfalls torreich. Auf dem 1x2-Markt finden wir in den Sportwetten Apps Karlsruhe Kaiserslautern Quoten von 2,30 für den Heimsieg.

Für das Unentschieden, das beiden Teams nicht wirklich helfen würde im Hinblick auf einen Aufstiegsplatz, stehen Werte von 3,65 parat. Sollten sich die Roten Teufel auswärts durchsetzen, winken euch Karlsruhe vs. Kaiserslautern Wettquoten in Höhe von 2,85. Mit einem Sportwetten Bonus seid ihr auf der sicheren Seite.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Karlsruhe - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:1 HSV (A), 1:0 Fürth (H), 1:1 Münster (A), 1:0 Hannover (H), 1:3 Hertha (A).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 2:1 Schalke (H), 0:2 Braunschweig (A), 1:2 Nürnberg (H), 0:2 Magdeburg (A), 3:1 Düsseldorf (H).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs. Kaiserslautern: 1:3 (A), 4:0 (A), 1:1 (H), 2:0 (H), 0:2 (A).

Unser Karlsruhe - Kaiserslautern Tipp: Über 2,5 Tore

Mit diesen Faktoren für unsere Karlsruhe gegen Kaiserslautern Prognose im Hinterkopf sollte diese Wette eine nachvollziehbare Entscheidung sein. Beide Teams haben noch Ambitionen, in die Top 3 zu klettern, und sparen auch nicht mit Treffern.