Karlsruhe - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 01.03.2025

SPORT1 Betting 28.02.2025 • 11:14 Uhr Karlsruhe - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Patzt der Effzeh nun auch im Wildpark?

Unser Karlsruhe - Köln Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.03.2025 lautet: Das Hinspiel war ein reines Torfestival. Auch für das Rückspiel erwarten wir in unserem Wett Tipp heute einige Treffer.

Der BBBank Wildpark ist der Schauplatz für unsere Karlsruhe Köln Prognose. Dort trifft ein KSC, der am vergangenen Wochenende nach langer Durststrecke mal wieder gewinnen konnte, auf einen Effzeh, der zuletzt im Aufstiegskampf einige Punkte liegen ließ. Das Hinspiel war mit insgesamt acht Toren ein wahres Spektakel.

Weil es auch sonst in den Zweitliga-Spielen der Badener ligaweit die meisten Treffer gibt, entscheiden wir uns für den Karlsruhe Köln Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,85 bei Betway .

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Köln auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Mit insgesamt 86 Treffern sind Spiele des Karlsruher SC ligaweit die torreichsten.

In 11 der letzten 12 Pflichtspiele mit Beteiligung des KSC gab es mindestens 3 Tore.

Das Hinspiel endete 4:4.

Karlsruhe vs Köln Quoten Analyse:

Beim Spiel des Zehnten gegen den Zweiten rechnen die Sportwetten Anbieter eher mit einem Sieg der Gäste. Das jedenfalls legen die Karlsruhe Köln Quoten von höchstens 2,25 für Wetten auf einen Auswärts-Dreier nahe. Wer auf den KSC setzt, den erwarten Quoten von bis zu 3,15.

Sollten sich die acht Tore aus dem Hinspiel wiederholen, dann könnte man Quoten bis 34,0 erreichen. Empfehlen können wir solch eine Wette natürlich nicht. Allerdings lassen sich schon für “Über 3,5 Tore” lukrative Quoten erzielen. Konkret belaufen sich die Karlsruhe Köln Wettquoten für diese Torwette auf Werte von bis zu 2,62.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe vs Köln Prognose: Wildes Spiel im Wildpark

Der Karlsruher SC ist katastrophal ins Jahr 2025 und damit auch gleichzeitig in die Rückrunde der laufenden Zweitliga-Saison gestartet. In den ersten fünf Spielen gab es vier Niederlagen und nur einen einzigen Punkt beim 2:2 in Elversberg. Selbst Begegnungen wie das Heimspiel gegen Abstiegskandidat Braunschweig wurden verloren (0:2).

Am vergangenen Wochenende kam dann der 1. FC Magdeburg, seines Zeichens bestes Auswärtsteam der 2. Bundesliga, mit einer bis dato 9-1-1-Auswärtsbilanz bei 32:15 Toren in den Wildpark. Nach dem 0:1-Rückstand nach einer halben Stunde sah es nach der nächsten Schlappe für den KSC aus, doch die Badener konnten die Begegnung tatsächlich noch drehen und mit 3:1 gewinnen.

Mit dem neu gewonnenen Selbstvertrauen will man nun auch am Samstagabend punkten und gegen Absteiger aus der Bundesliga ist der KSC seit immerhin elf Partien ungeschlagen (5S, 6U). Das ist laufender Klub-Rekord.

Dass wir uns beim Karlsruhe Köln Tipp dennoch für eine Torwette entscheiden, liegt unter anderem daran, dass die Gastgeber seit 14 Partien auf eine Weiße Weste warten. Sie stehen bei einem ausgeglichenen Torverhältnis von 43:43. Damit fielen auch in den bisherigen Zweitliga-Spielen mit Beteiligung der Badener ligaweit die meisten Tore.

Karlsruhe - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 3:1 Magdeburg (H), 1:2 Schalke (A), 0:2 Braunschweig (H), 2:2 Elversberg (A), 2:3 Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele Köln: 1:1 Düsseldorf (H), 0:3 Magdeburg (A), 1:0 Schalke (H), 2:2, 2:3 n.V. Leverkusen (A), 2:1 Braunschweig (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs. Köln: 4:4 (A), 0:2 (A), 1:2 (H), 0:0 (A), 0:2 (H)

Zwar muss man festhalten, dass die Kölner auf der anderen Seite mit nur 29 Gegentreffern die geteilt zweitbeste Abwehr im Unterhaus stellen. Allerdings brachten ihre letzten beiden Auswärtspartien im Liga-Betrieb auch jeweils drei Tore zum Vorschein. Das bislang letzte Auswärtsmatch in Magdeburg ging dabei mit 0:3 verloren.

Es war durchaus eine Überraschung, da die Magdeburger bis dato keines von zehn Heimspielen in dieser Saison gewonnen hatten. Auch in der folgenden Partie am vergangenen Wochenende, im Derby gegen Düsseldorf, ließ der Effzeh Punkte liegen. In der 90. Minute kassierte er per Elfmeter den Gegentreffer zum 1:1-Endstand.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Nur ein Punkt an den letzten beiden Spieltagen war zu wenig, um die Tabellenführung zu halten. Diese ist am vergangenen Wochenende auf den HSV übergegangen, der einen Zähler mehr als die Geißböcke hat. Am Samstag wollen die Gäste zumindest vorübergehend wieder zurück auf den ersten Platz.

Dabei waren ausgerechnet die Karnevals-Wochenenden in den vergangenen Jahren keine erfolgreichen für die Kölner. In den letzten vier Jahren gab es an jenen Wochenenden keinen einzigen Sieg, doch nicht nur deswegen würden wir in unserer Karlsruhe Köln Prognose von einer Wette in Richtung der Gäste abraten.

So seht ihr Karlsruhe - Köln im TV oder Stream:

01. März 2025, 20:30 Uhr, BBBank Wildpark, Karlsruhe

Übertragung TV: Sky, Sport1

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Freunde des Free-TVs dürfen sich freuen, denn die Begegnung zwischen KSC und Effzeh wird auch im frei empfangbaren Fernsehen bei Sport1 übertragen. Alternativ besteht natürlich aber auch die Möglichkeit, die Partie bei Sky oder WOW zu sehen, dann aber nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos.

Im Hinspiel führten die Geißböcke bereits nach 15 Minuten mit 3:0 und zur Halbzeit mit 4:2. Am Ende stand ein verrücktes 4:4 auf der Anzeigetafel. Nie zuvor hatte in der 2. Bundesliga eine Mannschaft eine Drei-Tore-Führung nach der ersten Viertelstunde verspielt. In unserem Karlsruhe Köln Tipp erwarten wir auch im Rückspiel einige Tore.

Karlsruhe vs Köln: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Karlsruhe: Weiß - Kobald, Franke, Bormuth; Jung, Günther, Heußer, Rapp, Wanitzek; Kaufmann, Schleusener

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann, Ben Farhat, Egloff, Beifus, Geller, Jensen, Pfeiffer, Pinto Pedrosa, Wäschenbach,

Startelf Köln: Schwäbe - Hübers, Schmied, Heintz; Gazibegovic, Martel, Finkgräfe, Ljubicic, Kainz; Downs, Maina

Ersatzbank Köln: Racioppi, Telle, Huseinbasic, Obuz, Olesen, Thielmann, Rondic, Tigges, Waldschmidt

In den bisherigen elf Heimspielen des KSC in dieser Zweitliga-Saison gab es 45 Tore und damit im Schnitt 4,1 Treffer pro Heimpartie. Acht dieser elf Heim-Begegnungen endeten mit drei oder mehr Toren. Zumindest, wenn ihr euch eine Freiwette sichern könnt, solltet ihr laut Karlsruhe vs. Köln Prognose die bereits erwähnte Wette “Über 3,5 Tore” anspielen.

In 13 der letzten 14 Pflichtspiele der Badener schafften es beide Mannschaften, mindestens ein Tor zu erzielen. In elf ihrer letzten zwölf Partien gab es zudem mindestens drei Tore in der Begegnung. Gegen Köln hat der KSC nur eines der letzten elf Duelle in allen Wettbewerben gewonnen (4U, 6N).

Unser Karlsruhe - Köln Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Der direkte Vergleich aus den vergangenen Jahren mag zwar für die Gäste sprechen, doch diese reisen mit nur einem Punkt aus den letzten beiden Partien in den Wildpark, während der KSC zuletzt das beste Auswärtsteam der 2. Bundesliga zu Hause mit 3:1 bezwingen konnte. Alles in allem ist uns eine Siegwette in diesem Fall zu unsicher und eine Torwette die bessere Alternative.

Vor allem in den Partien der Karlsruher treffen in der Regel immer beide Mannschaften und es fallen auch regelmäßig viele Tore. 18 der bisherigen 23 Zweitliga-Spiele der Badener endeten mit drei oder mehr Toren. Zu Hause war das in acht von elf Begegnungen der Fall.