Karlsruhe - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2025

SPORT1 Betting 17.05.2025 • 07:00 Uhr Karlsruhe - Paderborn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Läuft der SCP erneut einem Rückstand hinterher?

Unser Karlsruhe - Paderborn Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.05.2025 lautet: Die Gäste erfüllen im Wett Tipp heute ihre Aufgaben und hoffen parallel auf einen Fehltritt der direkten Konkurrenten.

An alter Wirkungsstätte erhält Lukas Kwasniok mit dem SC Paderborn eine Art Endspiel um den Aufstieg in die Bundesliga. Kwasniok, ehemaliger Spieler der Badener sowie kurzzeitiger Interimstrainer, fährt mit seinem Team in der Karlsruhe Paderborn Prognose einen Auswärtssieg ein.

Damit endet unsere Vorhersage jedoch nicht. Wir ergänzen den Karlsruhe Paderborn Wett Tipp heute um “Beide Teams treffen und spielen bei NEO.bet eine Quote von 2,70 für “Sieg Paderborn & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Paderborn auf “Sieg Paderborn & Beide Teams treffen”:

Nur der HSV (3) blieb in dieser Saison seltener torlos als Karlsruhe und Paderborn (je 4).

Paderborn ist das zweitbeste Team der letzten 5 Spieltage (10 Punkte).

Der KSC verlor die letzten 3 Zweitliga-Heimspiele gegen Paderborn allesamt.

Karlsruhe vs Paderborn Quoten Analyse:

Drei Zweitliga-Auswärtsspiele in Folge hat der SCP07 letztmals im Herbst 2021 gefeiert. Dieses Kunststück könnte laut den Karlsruhe Paderborn Wettquoten nun erneut vollbracht werden.

Allerdings ist der KSC selbst seit sechs Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen (4S, 2U). Die Karlsruhe Paderborn Quoten weisen im Vergleich der besten Wettanbieter dennoch ziemlich klare Differenzen auf. Die Siegquoten für einen Heimsieg (4,50) sind deutlich höher angesetzt.

Karlsruhe vs Paderborn Prognose: Rückstände aufholen

Manche Teams favorisieren einen balldominanten Vortrag, andere bevorzugen das schnelle Umschalten. Zu einer ganz eigenen Kategorie zählen die beiden Teams dieser Paarung. Gemeint ist nicht die Gefahr nach ruhenden Bällen, sondern das Aufdrehen nach Rückständen.

Am letzten Wochenende lag der SCP07 nach 15 Minuten durch einen gegnerischen Elfmeter mit 0:1 zurück. Bis zum Ende der Partie drehten die Schützlinge von Lukas Kwasniok das Spiel gegen Magdeburg und siegten bereits zum sechsten Mal in dieser Saison nach Rückstand.

Im Karlsruhe vs. Paderborn Tipp gibt es sogar zwei Mannschaften, die schon große Comeback-Qualitäten an den Tag gelegt haben. Der KSC verwandelte nur einen Rückstand weniger in einen Sieg (5).

Darüber hinaus sind beide Offensivreihen stets im Stande, ein Tor zu erzielen. Nur der HSV (3) erzielte in dieser Spielzeit kein Tor als die beiden Teams der Karlsruhe gegen Paderborn Prognose (je 4).

Karlsruhe - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:2 Regensburg (A), 2:2 Kaiserslautern (H), 2:1 HSV (A), 1:0 Fürth (H), 1:1 Münster (A).

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:1 Magdeburg (H), 2:0 Schalke (A), 1:1 Elversberg (H), 3:2 Nürnberg (A), 1:2 Düsseldorf (H).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs. Paderborn: 2:1 (A), 1:1 (A), 0:3 (H), 0:1 (H), 0:5 (A).

Für den KSC ist diese Partie nur ein letzter Bonus in einer wechselhaften Saison. Die Badener stecken auf dem neunten Tabellenplatz fest und haben keine Chance mehr auf den Aufstieg (59 Punkte).

Die Gäste hingegen sind das zweitbeste Team der letzten fünf Spieltage (10 Punkte). Ihre starke Form haben die Ostwestfalen schon über die gesamte Rückrunde gezeigt (27 Punkte), in der nur der HSV (31) mehr Zähler gesammelt hat.

Zusätzlich sind die Spieler von Lukas Kwasniok kreativ darin, sich Torchancen zu erarbeiten. Der SCP07 erzielte ligaweit die drittmeisten erwartbaren Tore (57,6 xG) und damit wesentlich mehr als die Gastgeber (49,2 xG).

Einen weiteren Vorteil machen wir im Karlsruhe vs. Paderborn Tipp an der zuletzt wieder schwächelnden Verteidigung des KSC fest. Die Mannschaft von Christian Eichner erlaubte in zwei aufeinanderfolgenden Zweitliga-Paarungen zwei Gegentore.

Sogar die schwächste Auswärtsoffensive der 2. Bundesliga (Regensburg) konnte sich ein 2:2 gegen den KSC erarbeiten. Im Ligavergleich schneidet die KSC-Defensive mit 52,8 erwartbaren Gegentoren ohnehin nicht sonderlich gut ab (12.).

Das Aufeinandertreffen in der Hinrunde hat der KSC knapp mit 2:1 gewonnen, obwohl Paderborn sich genügend Torchancen für beinahe drei Treffer erspielt hatte (2,8 xG).

Karlsruhe vs Paderborn: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Karlsruhe: Weiß, Beifuß, Kobald, Franke, Jung, Wanitzek, Burnic, Rapp, Herold, Conte, Egloff

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann, Bormuth, Günther, Bauer, Pedrosa, Heußer, Wäschenbach, Ersungur

Startelf Paderborn: Riemann, Brackelmann, Scheller, Götze, Obermair, Mehlem, Hansen, Zehnter, Bilbija, Ansah, Michel

Ersatzbank Paderborn: Schubert, Hoffmeier, Curda, Castaneda, Klaas, Herrmann, Engelns, Platte, Grimaldi

Wollen die Ostwestfalen am letzten Spieltag doch noch unter die Top-3 springen, müssen sie vor allem die Kreise von Marvin Wanitzek einschränken. Der Mittelfeldspieler hat ligaweit die zweitmeisten Scorerpunkte gesammelt (23) und ist der Motor der KSC-Offensive.

Beim SCP entwickelt Aaron Zehner oft die entscheidenden Ideen für das letzte Drittel. Der 20-Jährige ist der Zweitliga-Spieler mit den meisten herausgespielten Chancen (81).

Unser Karlsruhe vs Paderborn Tipp: Sieg Paderborn & Beide Teams treffen

Die Offensive der Gäste ist zuletzt etwas besser intakt gewesen als die Angriffsreihe des KSC. Ohne Gegentreffern kommen die Ostwestfalen dennoch nicht von ihrer Auswärtsfahrt aus Baden zurück. Am Ende reicht es aber für die Revanche aus der Hinrunde.