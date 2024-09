Karlsruhe - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 13.09.2024

SPORT1 Betting 12.09.2024 • 09:00 Uhr Karlsruhe - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt der KSC weiter ungeschlagen?

Unser Karlsruhe - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 13.09.2024 lautet: S04 wird wieder nicht gewinnen. Für ein Tor der Königsblauen wird es in unserem Wett Tipp heute aber gegen den KSC reichen.

Nach vier Spieltagen der Zweitliga-Saison 2024/25 sind fünf Mannschaften immer noch ungeschlagen. In unserer Karlsruhe Schalke Prognose ist eines dieser Teams vertreten. Es sind die Gastgeber aus dem Wildpark, die schon mit einem Punkt vorübergehend an die Tabellenspitze klettern könnten.

Ziel sind allerdings die vollen drei Zähler, die wir dem KSC auch grundsätzlich zutrauen. Eine Absicherung gegen eine der besten Offensiven des Unterhauses kann aber nicht schaden, weswegen wir uns letztlich für den Karlsruhe Schalke Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,83 bei Betano entscheiden.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Schalke auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Saisonübergreifend ist Karlsruhe seit 6 Pflichtspielen ungeschlagen (5S, 1U).

Mit 9 Toren hat Schalke die drittmeisten aller 18 Zweitliga-Klubs.

Der KSC hat keines der letzten 4 Duelle mit S04 verloren (2S, 2U).

Karlsruhe vs Schalke Quoten Analyse:

Der Wettanbieter Betano, der unter anderem als Wettanbieter mit schneller Auszahlung punktet, sieht in diesem Duell Vorteile bei den Gastgebern. Doch nicht nur er, auch die anderen Buchmacher schlagen in dieselbe Kerbe. Die Karlsruhe Schalke Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen im Schnitt bei 1,80.

Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 4,00 für einen Tipp auf einen Gäste-Dreier. Die „Doppelte Chance X2″ ist mit Werten um 1,95 quotiert. Insgesamt erwarten die Bookies ein torreiches Match. Selbst die Karlsruhe Schalke Wettquoten für „Über 3,5 Tore“ knacken die Marke von 2,00 teils nur knapp.

Karlsruhe vs Schalke Prognose: KSC nutzt den Heimvorteil

Der Karlsruher SC kann mit dem Saisonauftakt vollends zufrieden sein. Nach vier Spieltagen hat der KSC zehn Punkte (3S, 1U) auf der Habenseite. Das schaffte der Klub zuvor nur einmal in der 2. Bundesliga und zwar in der Saison 2006/07. Gutes Omen: Am Ende stieg man als Zweitliga-Meister in die Bundesliga auf.

Saisonübergreifend haben die Männer vom Wildpark nur eines ihrer letzten 14 Pflichtspiele verloren. Von den anderen 13 Partien haben sie satte zehn gewonnen (3U). Die einzige Pleite in diesem Zeitraum gab es am 33. Spieltag der Vorsaison zu Hause gegen Hannover. Heißt: Inklusive DFB-Pokal ist der KSC seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen (5S, 1U).

In fünf dieser letzten sechs Partien erzielte Karlsruhe auch mindestens zwei Tore. Zuletzt gewann das Team drei Pflichtspiele in Folge. Sollte Paderborn im Parallelspiel bei Preußen Münster nicht gewinnen, dann würde dem KSC bereits ein Punkt reichen, um zumindest bis Samstag die Tabellenspitze der 2. Bundesliga zu erklimmen. Aktuell steht der Klub auf dem 2. Platz.

Im heimischen Wildpark hat der KSC sechs der letzten sieben Zweitliga-Spiele für sich entschieden. Die einzige Ausnahme bildet die bereits erwähnte Pleite gegen Hannover. In zwölf der letzten 13 Heimpartien traf die Mannschaft mindestens doppelt. Entsprechend könnte sich auch ein Karlsruhe Schalke Tipp auf einige Treffer der Gastgeber anbieten.

Karlsruhe - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team Karlsruhe: 2:1 Braunschweig (A), 3:2 Elversberg (H), 5:0 Lotte (A), 0:0 Düsseldorf (A), 3:2 Nürnberg (H)

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:1 NAC Breda (H), 1:3 Köln (H), 2:2 Magdeburg (A), 2:0 Aalen (A), 1:3 Nürnberg (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs Schalke: 1:0 (A), 2:2 (H), 3:0 (A), 0:4 (H), 1:3 (A).

Das gilt umso mehr, da S04 in jedem der letzten drei Zweitliga-Spiele mindestens zwei Gegentreffer kassiert hat. Insgesamt steht Königsblau nach vier Spieltagen bei neun Gegentoren. Nur die beiden Letzten Darmstadt (10) und Braunschweig (15) mussten bislang öfter hinter sich greifen.

Auf der anderen Seite hat Schalke selbst bereits auch schon neun Tore erzielt. Hier werden die Knappen nur von Fürth (10) und Köln (11) überboten. Gegen die Geißböcke gab es vor der Länderspielpause eine 1:3-Heimpleite. Es war die erste Niederlage auf heimischem Rasen seit über sieben Monaten oder umgerechnet neun Zweitliga-Partien.

Mit einem 5:1 über Braunschweig waren die Schalker bestens in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Aus den folgenden drei Partien gab es aber nur noch einen Punkt. Es ist also nicht verwunderlich, dass man mit einem erfolgreichen Karlsruhe Schalke Tipp auf die Gäste seinen Einsatz bei den meisten Buchmacher vervierfachen kann.

Die vier Punkte nach vier Spieltagen bedeuten den geteilt zweitschwächsten Start in eine Zweitliga-Saison. Zudem hatten die Schalker nach vier Zweitliga-Spieltagen noch nie so viele Gegentore wie aktuell. Vor allem auswärts drückt weiterhin der Schuh: Saisonübergreifend hat S04 nur eines der letzten zehn Liga-Spiele in der Fremde gewonnen (3U, 6N).

So seht ihr Karlsruhe - Schalke im TV oder Stream:

13. September 2024, 18:30 Uhr, BBBank Wildpark, Karlsruhe

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Die Partie zwischen dem KSC und den Knappen seht ihr wie jede der Zweitliga-Partien der Saison 2024/25 bei Sky im TV oder Stream. Auch mit WOW könnt ihr dieses Duell zwischen dem Zweiten und dem Zwölften der Tabelle streamen.

Karlsruhe ist seit vier direkten Duellen mit Königsblau ungeschlagen. Auch am Freitag spricht in der Karlsruhe Schalke Prognose einiges für einen Heimsieg. Solltet ihr einen entsprechenden Tipp anvisieren, dann kann ein Sportwetten Bonus helfen, das eigene Risiko zu minimieren.

Karlsruhe vs Schalke: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Karlsruhe: Weiß; Jung, Franke, Beifus, Günther; Burnic, Rapp, Jensen, Wanitzek; Schleusener, Zivzivadze

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann, Conte, Herold, Hunziker, Pfeiffer, Geller, Heußer, Kobald, Pinto Pedrosa

Startelf Schalke: Heekeren; Gantenbein, Aydin, Schallenberg, Murkin; Seguin, Younes, Antwi-Adjei, Karaman, Mohr; Sylla

Ersatzbank Schalke: Hoffmann, Donkor, Kaminski, Wasinski, Grüger, Sanchez, Cisse, Bachmann, Hamache

Der KSC ist das einzige Team, das an allen bisherigen vier Spieltagen mit derselben Startelf aufgelaufen ist. In unserer Karlsruhe Schalke Prognose gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Die Gäste hingegen nahmen insgesamt schon neun Wechsel in der Startelf vor und nach der 1:3-Heimschlappe gegen Köln erwarten wir, dass die nächsten Änderungen am Freitag folgen werden.

Unser Karlsruhe - Schalke Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“

Die Heimmacht Karlsruhe empfängt auswärtsschwache Knappen. Der KSC ist zudem seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen, während die Gäste nur einen Punkt aus den letzten drei Zweitliga-Spielen und nur einen Dreier aus den letzten zehn Liga-Auswärtsspielen holen konnten. Mindestens ein Punkt bleibt im Wildpark! Da Königsblau aber zumindest über eine intakte Offensive verfügt, die in jedem der fünf Pflichtspiele in dieser Saison für mindestens ein Tor gesorgt hat, ist auch am Freitag ein Treffer von S04 wahrscheinlich.