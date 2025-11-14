Kasachstan - Belgien Tipp, Prognose & Quoten | 15.11.2025

SPORT1 Betting 14.11.2025 • 18:00 Uhr Kasachstan - Belgien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Wette | Löst Belgien das Ticket für die Weltmeisterschaft?

Unser Kasachstan - Belgien Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 15.11.2025 lautet: Auf den ersten Blick geht es in der Gruppe J noch recht eng zu. Doch schon im Wett Tipp heute gegen die “Falken” dürften die “Roten Teufel” einen entscheidenden Schritt in Richtung Endrunde machen.

Die Gruppe J der UEFA-Qualifikation für die WM 2026 wird vor den letzten zwei Spieltagen wenig überraschend von Belgien angeführt. Die „Roten Teufel“ haben aktuell aber lediglich einen Punkt Vorsprung von Nordmazedonien. Das Restprogramm der RBFA-Auswahl lässt allerdings nur wenig Zweifel zu.

Bevor es die Belgier am letzten Spieltag mit dem Schlusslicht Liechtenstein zu tun bekommen, sind die Männer von Nationaltrainer Rudi Garcia am Samstag zu Gast in Kasachstan. Die Quoten der Kasachstan Belgien Prognose fallen dabei ziemlich eindeutig aus. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Winamax den Kasachstan Belgien Wett Tipp heute:

Darum tippen wir bei Kasachstan vs Belgien auf “Sieg Belgien & Über 2,5 Tore”:

Die Qualität und das FIFA-Ranking sprechen klar für Belgien

Die Rode Duivels sind im laufenden Wettbewerb noch ungeschlagen

Kasachstan hat das Hinspiel gegen die Belgier mit 0:6 verloren

Kasachstan vs Belgien Quoten Analyse:

Die “Rode Duivels” stehen in der Weltrangliste auf Platz 8. Die “Falken” werden dagegen aktuell lediglich auf Rang 115 geführt. Dieser große Unterschied ist natürlich auch in den Kasachstan vs Belgien Wettquoten der Buchmacher zu spüren.

So bekommt ihr für einen Sieg des Favoriten bei Winamax lediglich eine Quote von 1,16. Schon für ein Remis klettern die Quoten auf einen Wert von 7,50. Und die höchsten Kasachstan gegen Belgien Quoten gibt es mit einer 14,5 für einen Heimsieg.

Kasachstan vs Belgien Prognose: Schaffen die Hausherren einen Achtungserfolg?

Kasachstan war 2002 vom Asiatischen Fußballverband zur UEFA gewechselt und durfte erstmals an der Quali für die WM 2006 teilnehmen. Bisher hat das Land aber wenig überraschend noch keine Endrunde erreicht. Der größte Erfolg für die “Qarsygalar” war das Erreichen der Play-offs im Kampf um die Endrunden-Tickets für die Europameisterschaft 2025. Auf diesem Weg gab es Heimsiege gegen Dänemark (3:2) und Nordirland (1:0). In den Play-offs setzte es aber im Halbfinale gegen Griechenland eine deutliche 0:5-Pleite. Und auch die WM 2026 wird ohne die “Falken” stattfinden. Nach sieben Spielen stehen gerade mal sieben Punkte auf dem Konto.

Diese Zähler holte die Auswahl gegen Liechtenstein (2:0, 4:0) und gegen Nordmazedonien (1:1). Die beiden Heimspiele gegen Wales und Nordmazedonien gingen immerhin nur jeweils knapp mit 0:1 verloren. Nach der 0:6-Hinspielpleite gegen Belgien im September war Coach Ali Aliev von seinem Amt zurückgetreten. Seitdem wird die Mannschaft von Talgat Baysufinov betreut, der die Mannschaft zuvor schon zweimal trainiert hatte. Bekannte Namen sucht man im Kader vergebens. So gut wie alle Spieler verdienen ihr Geld in der heimischen Liga. Diese fehlende Qualität spielt in unserem Kasachstan Belgien Tipp natürlich auch eine große Rolle.

Im Januar 2025 war Domenico Tedesco als belgischer Nationaltrainer entlassen worden. Nach einem frühen Aus bei der EM 2024 hatte die Mannschaft aus fünf Länderspielen in Serie nur noch einen Punkt geholt. Als Nachfolger wurde Rudi Garcia verpflichtet, der zuvor Vereine wie OSC Lille, AS Rom, Marseille, Lyon und SSC Neapel betreut hatte. Nach acht Spielen unter dem neuen Mann steht die Bilanz der „Roten Teufel“ bei fünf Siegen, zwei Remis und einer Niederlage. Die Pleite war ein 1:3 gegen die Ukraine im Play-off der Nations League.

Dieses Ergebnis konnte durch einen 3:0-Heimsieg im Rückspiel korrigiert werden. In der WM-Quali erfüllen die Belgier mit vier Siegen und zwei Remis (21:6 Tore) sowie Platz 1 bisher auf jeden Fall ihre Pflicht. Allerdings blieben die “Rode Duivels” in zwei Duellen gegen Nordmazedonien ohne Sieg (1:1, 0:0). Mit Profis wie Trossard (Arsenal), Doku (Manchester City) oder Openda (Juventus) ist die Offensive das Prunkstück der Mannschaft. So kommt die belgische Nationalmannschaft in den vergangenen fünf Spielen auf 20 Treffer. Bester Torschütze in der Quali ist Kevin de Bruyne mit sechs Toren.

Kasachstan - Belgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kasachstan: 1:1 Nordmazedonien (A), 4:0 Liechtenstein (H), 0:6 Belgien (A), 0:1 Wales (H), 0:1 Nordmazedonien (H)

Letzte 5 Spiele Belgien: 4:2 Wales (A), 0:0 Nordmazedonien (H), 6:0 Kasachstan (H), 6:0 Liechtenstein (A), 4:3 Wales (H)

Letzte 5 Spiele Kasachstan vs Belgien: 0:6 (A), 0:2 (H), 0:3 (A), 1:4 (A), 0:2 (H)

Beide Nationen standen sich bisher siebenmal auf dem Platz gegenüber. Die ersten beiden Duelle in der Quali für die WM 2008 endeten mit einem Unentschieden (0:0, 2:2). Die folgenden fünf Aufeinandertreffen gingen dann alle an die Belgier.

Seit drei Vergleichen sind die Kasachen ohne Tor gegen die Roten Teufel (bei 11 Gegentreffern). So spricht auch die Torbilanz mit 19:3 deutlich für die belgische Nationalmannschaft. Diese Statistik ist auch für unsere Kasachstan Belgien Prognose wichtig.

Grundsätzlich sind in den 16 Partien in der Gruppe J bisher schon 54 Tore gefallen. Das bedeutet einen Schnitt von 3,38 Treffern pro Spiel. Auch bei unserem Kasachstan Belgien Tipp gehen wir von vielen Treffern aus.

Kasachstan vs Belgien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kasachstan: Seysen - Kairov, Kasym, Alip, Vorogovskiy - Orazov, Samorodov, Karaman - Chesnokov, Sviridov, Kenzhebek

Ersatzbank Kasachstan: Shayzada, Anarbekov, Tolepbergen (Tor), Astanov, Maliy, Zhumakhanov, Zhukov, Tyulyubay, Zhumat, Khalmatov, Kasabulat

Startelf Belgien: Sels - Meunier, Castagne, Theate, De Cuyper - Tielemans, Vanaken, Onana, De Ketelaere - Trossard, Doku

Ersatzbank Belgien: Lammens, Vandevoordt - Mechele, De Winter, Moreira, Seys, Ngoy - Witsel, Raskin, Vanhoutte - Openda, Lukebakio, Saelemaekers, Vermant

Bei der Kasachstan Belgien Prognose müssen vor allem die Gäste auf einige wichtige Spieler verzichten. Dazu gehören Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Zeno Debast, Malick Fofana und Michy Batshuayi. Gegen eine Mannschaft wie Kasachstan fallen diese Ausfälle aber nicht wirklich ins Gewicht.

Unser Kasachstan - Belgien Tipp: Sieg Belgien & Über 2,5 Tore

Schon das Hinspiel war eine klare Sache. Ganz so deutlich dürfte es dieses Mal nicht ausfallen. Daheim zeigen die “Falken” meistens ganz ordentliche Leistungen. Doch am Ende spricht alles für die Gäste. Für Kasachstan ist die WM-Quali schon gelaufen, während die Belgier so schnell wie möglich ihr Ticket lösen wollen.