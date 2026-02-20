Köln gegen Hoffenheim Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 21.02.2026

SPORT1 Betting 20.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Köln gegen Hoffenheim Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 21.02.2026.

Hoffenheim verlor auswärts gerade mal zwei der 13 Bundesliga-Spiele gegen den 1. FC Köln (7S, 4U) und blieb in der Domstadt seit dem 2-3 im April 2015 in acht BL-Auswärtsspielen ungeschlagen. Überhaupt feierten die Kraichgauer gegen keinen Verein mehr Auswärtssiege im Oberhaus als gegen Köln. Kann die TSG diese gute Bilanz ausbauen? Es sieht so aus!

Unsere Köln gegen Hoffenheim Prognose deutet auf einen Sieg der Gäste hin. Hoffenheim geht als klarer Favorit in die Bundesliga-Partie, die am Samstag, den 21. Februar 2026, um 15:30 Uhr angepfiffen wird. Angesichts der starken Form der Kraichgauer und der schwankenden Leistungen der Kölner scheint ein Auswärtserfolg das wahrscheinlichste Ergebnis zu sein.

Wir erwarten, dass die formstarken Gäste die Oberhand behalten werden und empfehlen daher bei bet365 mit einer Quote von 2,10 den Wett Tipp auf einen Sieg von Hoffenheim.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Hoffenheim reist nach Köln, um seine Siegesserie fortzusetzen und die Position im Rennen um die Champions-League-Plätze zu festigen. Die Kölner liegen 22 Punkte hinter der TSG, was die Außenseiterrolle des Heimteams unterstreicht. Obwohl der FC zwei seiner letzten drei Heimspiele gewinnen konnte, wird von den Gästen erwartet, dass sie ihre beste Leistung abrufen, um die vollen drei Punkte zu holen.

Die aktuellen Köln gegen Hoffenheim Quoten spiegeln diese Erwartung wider. Die Wettanbieter sehen die Gäste als klare Favoriten, mit einer impliziten Siegwahrscheinlichkeit von etwa 48 Prozent. Hoffenheim stellt nach den Bayern die zweitbeste Offensive der Liga und erzielt im Schnitt 2,14 Tore pro Spiel. Die Kraichgauer treffen auf eine Kölner Mannschaft, die den fünfthöchsten Wert an erwarteten Gegentoren (xGA) in der Liga aufweist, was auf zahlreiche Torchancen für die Gäste hindeutet.

Zudem spricht die direkte Bilanz für die TSG: Köln hat fünf der letzten sechs Heimspiele gegen Hoffenheim verloren und dabei nur ein Unentschieden erreicht. Das Team von Christian Ilzer strotzt vor Selbstvertrauen, was durch die exzellente Bilanz im RheinEnergieStadion weiter befeuert wird und auf eine dominante Vorstellung hoffen lässt. Die Kölner hingegen haben in dieser Saison bereits vier Heimspiele gegen Teams aus den Top Sieben der Tabelle verloren und dabei im Schnitt 2,75 Gegentore kassiert.

Köln gegen Hoffenheim: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Statistiken haben wir mehrere vielversprechende Wett Tipps für diese Begegnung identifiziert. Unsere Köln gegen Hoffenheim Prognosen berücksichtigen die Form beider Teams sowie ihre jüngsten direkten Duelle.

Obwohl Hoffenheim als Favorit gilt, haben die TSG in dieser Saison nur drei von elf Auswärtsspielen ohne Gegentor beendet. Köln wiederum kämpft gegen den Abstieg und muss zu Hause starke Leistungen zeigen. Mit einem Schnitt von 1,73 Toren pro Heimspiel ist davon auszugehen, dass auch der FC zu Torchancen kommen wird. In neun der elf Heimspiele der Kölner trafen beide Mannschaften. Die Quote für diesen Tipp beträgt 1,47. Hoffenheim oder Unentschieden & Über 2,5 Tore (Quote 2,15 bei bet365): Köln hat in dieser Saison in allen sieben Spielen des Kalenderjahres getroffen, während Hoffenheim auswärts nur zweimal torlos blieb. Die jüngsten Niederlagen der Kölner gegen Top-Teams wie Stuttgart (1:3) und Leipzig (1:2) endeten beide mit über 2,5 Toren. Kombiniert man die starke Form der TSG (Doppelte Chance X2) mit der Torgefahr beider Mannschaften ergibt sich eine attraktive Quote von 2,15.

