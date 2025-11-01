Köln - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 02.11.2025

SPORT1 Betting 01.11.2025 • 18:00 Uhr Köln - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Sehen wir ein ausgeglichenes Aufsteiger-Duell?

Unser Köln - HSV Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.11.2025 lautet: Das Duell der beiden Bundesliga-Rückkehrer bringt nur wenige Treffer in den Wett Tipp heute ein.

Nüchtern betrachtet sind beide Mannschaften aus unserer Köln HSV Prognose seit zwei Bundesliga-Spieltagen sieglos. Die Hanseaten verloren zuletzt sogar zwei Spielrunden hintereinander, während die Geißböcke nur eines ihrer sechs vorangegangenen Spiele im deutschen Oberhaus gewonnen haben.

Es gibt im Köln HSV Wett Tipp heute aber auch eine andere Perspektive, eine Sichtweise der leisen Töne und stetigen Verbesserungen. Wir verwenden deswegen den Winamax Bonus und spielen eine Quote von 2,30 für “Unter 2,5 Tore” im Spiel zwischen den beiden Bundesliga-Rückkehrern.

Darum tippen wir bei Köln vs HSV auf “Unter 2,5 Tore”:

HSV beendete 5 der letzten 6 Pflichtspiele mit “Unter 1,5 Gegentoren”.

Köln kassierte nur 3 Gegentreffer aus dem Spiel heraus - einzig Bayern (2) ist in dieser Kategorie besser.

Beide Mannschaften erspielten sich durchschnittlich nur Torchancen mit einem Wert von 0,10 xG/Schuss.

Köln vs HSV Quoten Analyse:

Winamax hat im Test andere Vorzüge gezeigt und unter anderem starke Köln HSV Wettquoten angeboten.

Den besseren Saisonstart haben die Geißböcke hingelegt, die im Vergleich der Köln HSV Quoten auch die Favoritenrolle einnehmen. Zuletzt kamen die Gäste aus Norddeutschland ebenfalls immer besser in Form - wir erwarten Spannung bis zur letzten Spielminute.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs HSV Prognose: Polzin verdient Respekt

Unmittelbar nach dem Aufstieg haben sich die Verantwortlichen des Hamburger SV in Absprache mit Merlin Polzin darauf geeinigt, die Spielweise für die Herausforderungen im deutschen Oberhaus anzupassen.

Im Köln gegen HSV Tipp beschäftigen wir uns mit zwei Mannschaften, die gegen den Ball gerne aus einer tiefen Positionierung heraus agieren und jeweils mindestens 16,3 Pässe pro Defensivaktion im Angriffsdrittel erlauben - zwei der vier höchsten Werte bis jetzt.

Hatte man bei den Gästen zu Beginn der Saison noch die Befürchtung, Polzin wäre mit der neuen Aufgabe und veränderten Identität überfordert, ist dieses Narrativ vor der Köln vs. HSV Prognose längst verflogen.

Wie kaum ein anderer hüten die Gäste ihren eigenen Strafraum, erlauben über die gesamte Saison gesehen nur 61,40 Prozent der gegnerischen Abschlüsse im eigenen Sechzehner - ein Top-4 Wert!

Köln - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 1:4 Bayern (H), 0:1 Dortmund (A), 1:1 Augsburg (H), 1:0 Hoffenheim (A), 1:2 VfB Stuttgart (H).

Letzte 5 Spiele HSV: 1:0 Heidenheim (A), 0:1 Wolfsburg (H), 1:2 RB Leipzig (A), 4:0 Mainz (H), 0:0 Union Berlin (A).

Letzte 5 Spiele Köln vs. HSV: 0:1 (A), 1:2 (H), 4:0 (H), 3:4 n.E. (H), 1:1 (H).

Die veränderten Prozesse im Vergleich zum Aufstiegsjahr sind mittlerweile verinnerlicht worden und zuletzt auch in den tieferliegenden Statistiken zu erkennen gewesen. Für unseren Köln - HSV Tipp verweisen wir darauf, dass die Norddeutschen in zwei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen weniger als ein erwartbares Gegentor erlaubt haben.

Halten die Polzin-Schützlinge ihren Kurs aufrecht, ist der Klassenerhalt ein realistisches Ziel. Aus fünf der sechs vorherigen Pflichtspiele sind die Männer mit der HSV-Raute auf der Brust bei “Unter 1,5 Gegentoren” gelandet.

Ebenso wie die Domstädter bieten die Hanseaten ihren Kontrahenten schlechtere Abschlusspositionen als das Bundesliga-Durchschnitts-Team an (0,10 xGA pro gegnerischen Schuss).

Im Falle des Effzeh spiegelt sich diese Disziplin schon in einfacheren Werten wider. Bis auf Bayern (2) wurde kein Bundesliga-Team aus dem Spiel heraus seltener überwunden als Köln (3 Gegentore).

Allerdings konnte die eigene Angriffsreihe das vorgegebene Tempo aus den ersten Spieltagen nicht halten. Die Elf von Lukas Kwasniok erspielte sich in den beiden vorherigen Bundesliga-Spieltagen jeweils Chancen im Wert von weniger als ein erwartbares Tor.

So seht ihr Köln - HSV im TV oder Stream:

02. November 2025, 15.30 Uhr, RheinEnergieStadion, Köln

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Viel besser haben die Hausherren ohnehin noch nicht in dieser Spielzeit am vorderen Ende des Feldes abgeliefert. Köln hat alle acht BL-Spieltage mit “Unter 1,5 erwartbaren Toren” hinter sich gebracht.

Es wäre daher durchaus angemessen, über einen Köln - HSV Tipp auf “Köln Unter 1,5 Tore” nachzudenken - zumindest als Alternative. Schließlich hat der Effzeh insgesamt erst 9,80 erwartbare Tore auf dem Zettel stehen (14.).

Köln vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Schwäbe - Martel, Schmied, Özkacar - Sebulonsen, Johannesson, Huseinbasic, Lund - El Mala, Bülter, Kaminski

Ersatzbank Köln: Zieler, Heintz, Krauß, Castro-Montes, Kainz, Maina, Ache, Waldschmidt

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Torunarigha, Elfadli, Vuskovic - Gocholeishvili, Viera, Reberg, Muheim - Philippe, Königsdörffer, Rossing-Lelesiit

Ersatzbank HSV: Peretz, Ramos, Soumahoro, Mikelbrencis, Meffert, Pherai, Sahiti, Glatzel, Poulsen

Abschlüsse von der Kwasniok-Truppe gibt es bisher nur in limitierter Auflage zum Verkauf. Seltener als der Effzeh (96 Schüsse) haben nur vier Bundesligisten auf abgedrückt. Die Positionierung im Vergleich der Schüsse auf das gegnerische Tor ist identisch (31 - geteilter 14. Platz).

Wesentlich häufiger haben die Gäste den Ball versucht, in das gegnerische Gehäuse zu befördern - nur erfolgreicher ist es selten gewesen. Der Hamburger SV gab die viertmeisten Schüsse ab (116), hat aber die schwächste Schussverwandlungsquote im deutschen Oberhaus (6,03 Prozent).

Unser Köln - HSV Tipp: Unter 2,5 Tore

Beide Aufsteiger haben sich zuletzt eine Visitenkarte als überdurchschnittliche Bundesliga-Verteidigung geschaffen und demonstrieren das im direkten Duell. Wir erwarten maximal zwei Tore, aber eine unterhaltsame und spannende Begegnung.