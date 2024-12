Köln - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 15.12.2024

SPORT1 Betting 13.12.2024 • 23:00 Uhr Köln - Nürnberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Rückt der Effzeh in die Aufstiegszone vor?

Unser Köln - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.12.2024 lautet: Die Geißböcke aus Köln überzeugten zuletzt und haben in unserem Wett Tipp heute Großes gegen die Mittelfranken vor.

Kürzlich haben sich die Domstädter beim Tabellenschlusslicht in Regensburg nicht gerade mit Ruhm bekleckert, setzten sich aber dennoch am Ende nach einem arbeitsintensiven Match knapp mit 1:0 durch. Ein ähnliches Ergebnis würden die Geißböcke sicher direkt in unserer Köln Nürnberg Prognose unterschreiben. Die Nürnberger warten seit fünf Liga-Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis und kassierten kürzlich in Elversberg eine 1:2-Niederlage.

In unserem Köln Nürnberg Wett Tipp heute spielen wir “Sieg Köln & Über 1,5 Tore” zu einer Quote von 1,91 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Köln vs Nürnberg auf “Sieg Köln & Über 1,5 Tore”:

Die Kölner sind seit 5 Liga-Spieltagen ungeschlagen (4S, 1U).

Nürnberg holte nur einen Punkt aus den vergangenen drei Fernduellen im deutschen Unterhaus.

Der Effzeh erspielte in der laufenden Saison 6 Punkte mehr als die Kicker aus dem Norden Bayerns.

Köln vs Nürnberg Quoten Analyse:

Die Wettanbieter fahren am klassischen Drei-Weg-Markt eine klare Linie und sehen die Hausherren aus der Domstadt in der Favoritenrolle. Der Heimsieg bringt durchschnittliche Köln Nürnberg Quoten in Höhe von 1,63 mit sich. Immerhin haben die Kölner zwei der letzten drei direkten Kräftemessen im RheinEnergieStadion mit den Mittelfranken für sich entschieden. Der Auswärtssieg bringt Quoten um 4,90.

Fünf der vergangenen sechs Aufeinandertreffen führten auf Kölner Boden zu drei oder mehr Toren. Auch diesmal tendieren die Wettanbieter zu einem offensiv geführten Match und servieren für drei oder mehr Treffer durchschnittliche Köln Nürnberg Wettquoten von 1,55. Wer seinen Tipp auf mobilem Weg spielen möchte, könnte zum Beispiel die Interwetten App nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Nürnberg Prognose: Kann der FCN den Negativtrend stoppen?

Die Geißböcke aus Köln spielten zuletzt im deutschen Unterhaus starken Fußball und setzten sich in vier der vergangenen fünf Liga-Duelle durch. Lediglich zu Hause wurden nach einem 2:2 mit Hannover die Punkte geteilt.

Mit 25 erbeuteten Zählern rangiert die Elf von Trainer Gerhard Struber auf Platz 6 der Tabelle und zeigt nur noch einen Punkt Rückstand auf den Tabellenzweiten und somit einen direkten Aufstiegsplatz auf.

Der Bundesliga-Absteiger weist in der 2. Bundesliga den teuersten Kader auf und legt einen Marktwert von 63,2 Millionen an den Tag. Auf heimischem Boden sind die Recken aus der Domstadt nicht zu verachten. Immerhin waren zwei der letzten vier Heimspiele von Erfolg gekrönt.

Bisher haben die Geißböcke in jedem Match auch vor heimischer Kulisse getroffen. Satte 17 Tore wurden zu Hause erzielt. Im Durchschnitt fielen pro Heimspiel 2,13 Treffer. 75 Prozent der Ansetzungen im eigenen Stadion endeten mit drei oder mehr Toren und lassen uns auch im Köln gegen Nürnberg Tipp von einer Torflut träumen.

Köln - Nürnberg Statistik & Bilanz

Letzte 5 Spiele Köln: 1:0 Regensburg (A), 2:1 n.V. Hertha BSC (H), 2:2 Hannover 96 (H), 1:0 Preußen Münster (A), 1:0 Greuther Fürth (H).

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:2 SV Elversberg (A), 2:2 Fortuna Düsseldorf (H), 2:3 SC Paderborn (A), 0:0 1. FC Kaiserslautern (H), 1:1 Hamburger SV (A).

Letzte 5 Spiele Köln vs. Nürnberg: 1:2 (A), 1:2 (H), 1:0 (H), 1:3 (A), 0:1 (A).

Die Nürnberger agieren bereits seit sechs Jahren im deutschen Unterhaus und konnten zuletzt seit fünf Spieltagen kein Erfolgserlebnis mehr verbuchen. Der letzte Triumph geht auf den 10. Spieltag zurück und kam nach einem 8:3 gegen Regensburg zum Vorschein.

Im Anschluss resultierten drei Remis und zwei Niederlagen. In der Tabelle rutschte die Elf von Trainer Miroslav Klose auf den zwölften Platz ab und zeigt mittlerweile sieben Punkte Rückstand auf die Aufstiegszone auf. Keine einfache Situation für den FCN, auch nicht in der Köln vs. Nürnberg Prognose.

Auswärts haben die Recken aus Nürnberg bisher nicht überzeugen können und holten nur zwei Siege in der Fremde. Diesen beiden Erfolgen stehen zudem zwei Remis und vier Niederlagen gegenüber. Die letzten drei Ansetzungen auf gegnerischem Boden brachten nur einen Punkt mit sich. Lediglich beim 0:2 in Hannover wurde auswärts ein eigener Treffer verpasst. Pro Auswärtsspiel verbuchten die Geißböcke 1,63 Tore.

So seht ihr Köln - Nürnberg im TV oder Stream:

15. Dezember 2024, 13:30 Uhr, RheinEnergieSTADION, Köln

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga obliegen Sky. Somit strahlt der Pay-TV Sender sämtliche Begegnungen aus. Lediglich das Top-Spiel am Samstag ab 20:30 Uhr ist auf Sport1 zu sehen.

Wer jedoch die Paarung zwischen Köln und Nürnberg verfolgen möchte, benötigt ein Abo beim Bezahlsender.

Köln vs Nürnberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Schwäbe - Hübers, Martel, Heintz - Thielmann, Ljubicic, Huseinbasic, Pacarada, Kainz - Lemperle, Maina

Ersatzbank Köln: Urbig, Bakatukanda, R. Carstensen, S. Tigges, Finkgräfe, Olesen, Obuz, Uth, Downs

Startelf Nürnberg: Ja. Reichert - Villadsen, Knoche, Karafiat, Danilo Soares - Jeltsch, Jander, Justvan, Castrop - Emreli, Tzimas

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia, Seidel, Flick, Sevcik, Serra, Yilmaz, Lubach, Schleimer, Janisch

Bei den Kölnern steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Tim Lemperle. Sollte der Mittelstürmer aufgrund seiner Muskelverletzung wirklich ausfallen, wäre es für den Effzeh sehr bitter. Immerhin ist der 22-Jährige mit acht Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Als Backup würde aber Damion Downs bereitstehen. Der erst 20-Jährige blickt auf sechs Saisontore.

Die Nürnberger müssen in der Köln Nürnberg Prognose auf Linksverteidiger Tim Handwerker verzichten. In der Offensive läuft viel über Stefanos Tzimas. Der Mittelstürmer ist mit sieben Toren der treffsicherste Spieler auf Seiten der Mittelfranken. In zwei der vergangenen drei Liga-Duelle konnte er ein Tor beisteuern. Zuletzt gegen Elversberg bereitete er das zwischenzeitliche 1:0 vor.

Unser Köln - Nürnberg Tipp: Sieg Köln & Über 1,5 Tore

Die Domstädter zeichnen sich durch den teuersten Kader im deutschen Unterhaus aus und sind den Gästen spielerisch überlegen. Darüber hinaus haben die Kicker aus Nordrhein-Westfalen das Heimrecht auf ihrer Seite und zeigen eine wesentlich stärkere momentane Form auf. Vier der letzten fünf Liga-Duelle endeten nämlich mit einem Sieg.

Dennoch rechnen wir mit einem engen Match, in dem sich am Ende aber die Geißböcke knapp durchsetzen werden. Darüber hinaus gehen wir von mindestens zwei Toren aus.