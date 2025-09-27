Köln - Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 28.09.2025

SPORT1 Betting 27.09.2025 • 18:00 Uhr Köln - Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | VfB mit nächster Auswärtspleite?

Unser Köln - Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.09.2025 lautet: Der VfB bleibt auswärts weiterhin sieglos. Ein Tor werden die Schwaben in unserem Wett Tipp heute allerdings erzielen.

Am Sonntag empfängt der Effzeh im heimischen RheinEnergieSTADION die Brustringträger aus dem Schwabenland. Dem Namen nach sind die Gäste in diesem Match der Favorit. Allerdings trauen wir ihnen in unserer Köln Stuttgart Prognose den Dreier nicht zu - wohl aber ein Tor.

Die Geißböcke spielen bislang eine durchaus erfolgreiche Saison, während der VfB vor allem auswärts so seine Probleme hat. Nach reiflicher Überlegung entscheiden wir uns für den Köln Stuttgart Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,15 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Köln vs Stuttgart auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Saisonübergreifend ist Köln seit 4 Heimspielen ungeschlagen (3S, 1U).

Stuttgart hat beide bisherigen BL-Auswärtspartien in dieser Saison verloren.

Der Effzeh erzielte bereits 9 Tore, kassierte an den letzten 3 Spieltagen aber auch 7 Gegentreffer.

Köln vs Stuttgart Quoten Analyse:

Die besten Wettanbieter sehen die Gäste aus dem Ländle zwar in der Favoritenrolle. Bei Köln Stuttgart Wettquoten von bis zu 2,35 für einen Tipp auf die Schwaben kann man von einer klaren Favoritenstellung aber keinesfalls sprechen. Jedenfalls sind die durchschnittlichen Quoten von 2,85 für Wetten auf einen Heimsieg nicht allzu weit entfernt.

Insgesamt erwarten die Buchmacher eine recht torreiche Begegnung. Die Köln Stuttgart Quoten für “Über 2,5 Tore” knacken die Marke von 1,50 nur gerade so. Für die Wette auf nur einen Treffer mehr, also mindestens vier Tore in der Partie, gibt es hingegen schon Wettquoten bis 2,35.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Stuttgart Prognose: VfB bleibt in der Fremde ohne Sieg

Nach zwei Siegen zum Auftakt in Mainz und gegen Europa League-Teilnehmer Freiburg blieb der 1. FC Köln auch am 3. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison ungeschlagen. In Wolfsburg gab es ein wildes 3:3, bei dem der Effzeh das 2:3 in der neunten Minute der Nachspielzeit fünf Zeigerumdrehungen später tatsächlich noch egalisierte.

Am vergangenen Wochenende war dann die erste Saisonpleite aber unausweichlich. Bei den Bullen von RB Leipzig verloren die Geißböcke verdient mit 1:3. Nichtsdestotrotz können die Verantwortlichen mit dem bisher Erreichten vollends zufrieden sein. Als heißer Abstiegskandidat gehandelt, stehen die Kölner aktuell auf dem 4. Platz der Tabelle.

Zuletzt hatte der Effzeh in der Bundesliga-Saison 2016/17 mehr Punkte nach vier Spieltagen (10). Auch die bisher erzielten neun Tore können sich sehen lassen. Sie werden aktuell nur von den Bayern (18) und Frankfurt (11) übertroffen. Selbst hatten die Geißböcke zuletzt vor 48 Jahren so viele Treffer nach den ersten vier Spieltagen einer Bundesliga-Spielzeit erzielt.

Saisonübergreifend schossen die Kölner in jedem ihrer letzten acht Pflichtspiele mindestens ein Tor. Auch deswegen rechnen wir in unserer Köln Stuttgart Prognose mit einem Treffer der Gastgeber. Deren letzten Ligaspiele waren überhaupt sehr torreich: Es gab fünf Tore in der Partie gegen Freiburg, sogar sechs Treffer beim Spiel in Wolfsburg und zuletzt vier Tore bei der Pleite in Leipzig.

Köln - Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 1:3 Leipzig (A), 3:3 Wolfsburg (A), 9:1 SW Essen (A), 4:1 Freiburg (H), 1:0 Mainz (A)

Letzte 5 Spiele Stuttgart: Celta Vigo (H), 2:0 St. Pauli (H), 1:3 Freiburg (A), 6:2 Sonnenhof Großaspach (A), 1:0 Gladbach (H)

Letzte 5 Spiele Köln vs. Stuttgart: 1:1 (A), 0:2 (H), 0:3 (A), 2:4 (H), 0:0 (H)

Die Gäste aus dem Schwabenland reisen gut gelaunt ins RheinEnergieSTADION. Am Donnerstag konnten sie ihren Europa League-Auftakt erfolgreich gestalten und am 1. Spieltag der Liga-Phase den spanischen Vertreter Celta Vigo mit 2:1 bezwingen. Den Sieg gab es allerdings auf heimischem Rasen.

Zu Hause hat der VfB in dieser Saison auch schon Gladbach und am vergangenen Wochenende St. Pauli bezwungen. Aktuell sind die Auswärtspartien die Achillesferse der Brustringträger. Sowohl das BL-Auswärtsspiel bei Union Berlin als auch beim Sport-Club Freiburg wurden verloren.

Mit zwei Niederlagen in den ersten beiden BL-Auswärtspartien war der VfB zuletzt vor acht Jahren gestartet. Zudem mühten sich die Schwaben in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist Braunschweig zu einem Erfolg nach Elfmeterschießen, nachdem es in der regulären Spielzeit 3:3 und nach Verlängerung 4:4 gestanden hatte.

Zum Vergleich: Von den letzten acht Bundesliga-Auswärtsspielen der Vorsaison hatten die Schwaben nur eines verloren (4S, 3U) und waren in den letzten vier von ihnen gänzlich ungeschlagen geblieben (3S, 1U). Die aktuelle Auswärtsform der Gäste ist auch ein Grund, weshalb wir uns in unserem Köln Stuttgart Tipp gegen den VfB positionieren.

So seht ihr Köln - Stuttgart im TV oder Stream:

28. September 2025, 17:30 Uhr, RheinEnergieSTADION, Köln

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Sonntagspartien in der Bundesliga werden in dieser Spielzeit von DAZN übertragen. Demzufolge könnt ihr auch diese Begegnung nur bei diesem Anbieter entweder im TV oder im Stream sehen.

Der direkte Vergleich spricht in der Köln Stuttgart Prognose eher für die Gäste. Die haben nämlich nur eines der letzten 14 Bundesliga-Gastspiele beim kommenden Gegner verloren (7S, 6U). Nur gegen die Bayern hat der Effzeh in diesem Jahrtausend eine niedrigere Siegquote in Bundesliga-Heimspielen (6 %) als gegen die Schwaben (13 %).

Köln vs Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Schwäbe - Schmied, Hübers, Krauß; Sebulonsen, Martel, Johannesson, Lund; Thielmann, Kaminski, Bülter

Ersatzbank Köln: Zieler, Gazibegovic, Heintz, Özkacar, Castro-Montes, Huseinbasic, Kainz, Maina, Ache

Startelf Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Jaquez, Chabot, Hendriks; Karazor, Stiller, Bouanani, El Khannouss, Führich; Demirovic

Ersatzbank Stuttgart: Bredlow, Assignon, Mittelstädt, Zagadou, Darvich, Jeltsch, Jovanovic, Leweling, Tiago Tomas

Zudem hat der VfB drei seiner letzten sechs BL-Partien gegen Aufsteiger gewonnen - aber eben auch drei nicht gewinnen können (2U, 1N). Wenn man bedenkt, dass er aus den 20 Duellen mit Aufsteigern davor aber auch nur drei Siege holte, dann ist das dennoch eine enorme Steigerung.

Unser Köln - Stuttgart Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Der 1. FC Köln ist mit einem Heimsieg in die neue Bundesliga-Saison gestartet, während Stuttgart die ersten beiden Auswärtspartien verloren hat. Weil der Effzeh auch sonst weitestgehend gute Leistungen ablieferte, die ihn nach vier Spieltagen auf einem starken 4. Platz stehen lassen, trauen wir ihm auf heimischem Rasen mindestens einen Zähler zu. Zudem mussten die Gäste noch am Donnerstag in der Europa League ran.

Nachdem die Geißböcke aber allein an den vergangenen drei Spieltagen sieben Gegentreffer kassiert haben, gehen wir nicht davon aus, dass sie gegen den VfB mit einer Weißen Weste davonkommen. Selbst zeigten sie sich aber auch treffsicher und blieben zuletzt im April ohne eigenes Tor. Seitdem konnten sie in acht aufeinanderfolgenden Pflichtspielen mindestens einmal treffen.