Kolumbien - Argentinien Tipp, Prognose, Quoten 10.09.2024

SPORT1 Betting 09.09.2024 • 13:00 Uhr Kolumbien - Argentinien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Südamerika Wette | Bleibt Kolumbien in der Quali weiter ungeschlagen?

Unser Kolumbien - Argentinien Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 10.09.2024 lautet: Die Argentinier stellen in der WM-Qualifikation derzeit das Maß aller Dinge dar und werden sich in unserem Wett Tipp heute auch von Kolumbien nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.

Zuletzt hat Argentinien mit der Copa America und der Fußball-WM zwei große Titel geholt und rangiert nicht ohne Grund an der Spitze des FIFA-Rankings. Auch im Zuge der bisherigen WM-Qualifikation haben sich die Gauchos keine Blöße gegeben und führen die Tabelle souverän an. Da unsere Kolumbien Argentinien Prognose leicht in Richtung Auswärtssieg tendiert, dürfte der Vorsprung auf das Verfolgerfeld weiter anwachsen.

Spielerisch ist der dreimalige Weltmeister in jedem Fall überlegen. Ob es jedoch zwingend für einen Triumph reicht, wird sich zeigen. Wir spielen unseren Kolumbien Argentinien Wett Tipp heute auf „Doppelte Chance X2 & Unter 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,93 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Kolumbien vs Argentinien auf „Doppelte Chance X2 & Unter 2,5 Tore“:

Kolumbien bestritt 4 der 7 Qualifikations-Duelle mit einem Remis.

Die Argentinier haben nur einen der letzten 7 Gastauftritte bei den Kolumbianern verloren (3S, 3U).

Die Gauchos absolvierten bisher alle 3 Auswärtsspiele in der WM-Quali mit Weißer Weste, zwei zudem mit weniger als 2,5 Toren.

Kolumbien vs Argentinien Quoten Analyse:

Obwohl Lionel Messi und Co. keines der letzten vier Duelle auf kolumbianischem Boden verloren haben, bieten die Wettanbieter sehr ausgeglichene Kolumbien Argentinien Quoten am klassischen Drei-Weg-Markt an. Diese bewegen sich für Siegwetten zwischen 2,75 und 2,85.

Im Laufe der gesamten WM-Qualifikation haben die Argentinier nur zwei Gegentore in sieben Spielen zugelassen. Die defensive Standfestigkeit ist auch den Bookies nicht entgangen. Am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ zeichnet sich eine deutliche Tendenz zu maximal zwei Treffern im Spiel ab. Dieser Spielausgang wird mit dem durchschnittlich 1,45-fachen Wetteinsatz vergütet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kolumbien vs Argentinien Prognose: Baut Argentinien die Tabellenführung weiter aus?

Die Kolumbianer spielten bisweilen eine starke WM-Qualifikation und sind nach wie vor ungeschlagen. Drei Siege und vier Remis sprechen für sich. Selbst schwierige Gegner wie etwa Brasilien (2:1) wurden niedergerungen.

Mit 13 erbeuteten Punkten belegt die Elf von Trainer Nestor Lorenzo derzeit den dritten Tabellenplatz und zeigt fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Argentinien auf. Trotz der starken Leistungen kamen „Los Cafeteros“ zuletzt in Peru nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Dabei lag der Favorit sogar bis zur 82. Spielminute in Rückstand.

Fünf der sieben Begegnungen im Laufe der WM-Qualifikation führten zu weniger als 2,5 Toren. Zudem stand der Abwehrverbund weitestgehend sicher und ließ nur vier Gegentore zu. Die Offensive blickt hingegen auf sieben Treffer.

Auch im Rahmen der Copa America legten die Recken aus dem Nordwesten Südamerikas eine defensive Spielausrichtung an den Tag und absolvierten vier der sechs Ansetzungen in der regulären Spielzeit ohne Gegentor. Trotzdem ging das Endspiel gegen Argentinien in der Verlängerung mit 0:1 verloren.

Kolumbien - Argentinien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kolumbien: 1:1 Peru (A), 0:1 n.V. Argentinien (A), 1:0 Uruguay (A), 5:0 Panama (H), 1:1 Brasilien (A).

Letzte 5 Spiele Argentinien: 3:0 Chile (H), 1:0 n.V. Kolumbien (H), 2:0 Kanada (H), 4:2 n.E. Ecuador (H), 2:0 Peru (H).

Letzte Spiele Kolumbien vs. Argentinien: 0:1 n.V. (A), 0:1 (A), 2:3 n.E. (A), 2:2 (H), 2:0 (A).

Die Argentinier surfen momentan auf der Erfolgswelle und marschieren von einem Sieg zum nächsten. Satte zwölf Erfolge am Stück kamen zuletzt zum Vorschein. Eine Bilanz, die in unserem Kolumbien Argentinien Tipp weiter ausgebaut werden soll.

Im Zuge der bisherigen WM-Qualifikation gaben sich die Recken von Trainer Lionel Scaloni keine Blöße und holten sechs Siege und eine Niederlage. Der bisher einzige Misserfolg kam beim 0:2 gegen Uruguay zum Vorschein.

Die Offensive schenkte der Konkurrenz in der Südamerika-WM-Qualifikation satte elf Tore ein. Lionel Messi ist mit drei Treffern der beste Angreifer in den eigenen Reihen.

Sechs der sieben Qualifikationsspiele endeten als „Clean Sheet“. Darüber hinaus hat der Abwehrverbund nur zwei Gegentore im Turnierverlauf zugelassen. Auch während der Copa America überzeugten die Gauchos defensiv und hielten in fünf der sechs Begegnungen eine Weiße Weste. Darüber hinaus endeten alle sechs Paarungen mit weniger als 2,5 Toren.

So seht ihr Kolumbien - Argentinien im TV oder Stream:

10. September 2024, 22:30 Uhr, Roberto Melendez Metropolitan Stadium, Barranquilla, Kolumbien

Übertragung TV: FIFA+

Übertragung Stream: FIFA+

Wer seinen Kolumbien Argentinien Sportwetten Tipp anhand von Live-Bildern in die korrekte Richtung lenken möchte, sitzt in Deutschland auf dem Trockenen. Die Paarung wird nämlich nicht im Free-TV übertragen.

FIFA+ hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Als Alternative kann jedoch einer der zahlreichen Live-Ticker der Wettanbieter genutzt werden, um sich zumindest über die aktuellen Geschehnisse auf dem Platz zu informieren.

Kolumbien vs Argentinien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kolumbien: Vargas - Munoz, Cuesta, Lucumi, Mojica - Richard, Lerma, J. Arias - Sinisterra, Cordoba, Luis Diaz

Ersatzbank Kolumbien: Mier, A. Montero, Borja, Y. Mosquera, Mina, Castano, Portilla, Quintero, Rodriguez, Asprilla, Duran, Borré

Startelf Argentinien: E. Martinez - Otamendi, Romero, Li. Martinez - Molina, de Paul, Mac Allister, E. Fernandez, Lo Celso - Alvarez, La. Martinez

Ersatzbank Argentinien: Benitez, Rulli, Montiel, Pezzella, Acuna, Paredes, Garnacho, Rodriguez, Soulé, Dybala, Castellanos

Bei den Kolumbianern sind einmal mehr alle Augen auf Kapitän Luis Diaz gerichtet. Der 75-Millionen-Euro-Mann vom FC Liverpool erzielte zuletzt gegen Peru den Ausgleich und dürfte auch im Offensivspiel gegen Argentinien extrem wichtig sein. Immerhin verbuchte der 27-Jährige in seinen 56 Länderspielen 15 Tore.

Die Argentinier müssen wie bereits beim 3:0 gegen Chile auf ihren Kapitän Messi verzichten. Der Spielmacher laboriert derzeit an einer Bänderverletzung. Mit 821 Millionen Euro Marktwert dürfte der Kader aber über genügend Qualität verfügen, um den Ausfall zu kompensieren. Die Rolle des Kapitäns übernimmt Nicolas Otamendi. Zudem musste Nico Gonzalez gegen Chile aufgrund von Sprunggelenksproblemen ausgewechselt werden. Hinter dem Einsatz des 26-Jährigen in der Kolumbien Argentinien Prognose steht ein Fragezeichen. Somit wäre Giovani Lo Celso eine Option für die Startelf.

Unser Kolumbien - Argentinien Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 2,5 Tore

Entgegen der allgemeinen Einschätzung der Buchmacher ist für uns die Ausgangslage in diesem Duell klar. Wenngleich die Albiceleste nicht immer optisch ansehnlichen Fußball praktiziert, marschiert sie von einem Sieg zum nächsten. Trotz des Heimvorteils dürfte es für die Kolumbianer sehr schwierig werden.

Vor allem defensiv steht der FIFA-Weltranglisten-Erste sehr sicher und lässt kaum Gegentore zu. Wir rechnen mit einem spannenden, torarmen Spiel, in dem wir den Gästen Vorteile einräumen.