Kolumbien - Chile Tipp, Prognose & Quoten | 15.10.2024

SPORT1 Betting 14.10.2024 • 15:10 Uhr Kolumbien - Chile Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Wette | Wann endet die Krise der Chilenen?

Unser Kolumbien - Chile Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 15.10.2024 lautet: Die Kolumbianer sind nach der Pleite in Bolivien auf Wiedergutmachung aus. Im Wett Tipp heute daheim gegen die formschwachen Chilenen stehen auch alle Zeichen auf Sieg.

Wenig überraschend wird die Qualifikations-Tabelle des südamerikanischen Verbandes CONMEBOL für die WM 2026 nach neun Spieltagen von Weltmeister Argentinien angeführt. Der erste Verfolger der „Albiceleste“ ist aber nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, Brasilien, sondern Kolumbien. Die „Cafeteros“ haben gerade mal drei Punkte Rückstand auf Messi und Co. und liegen im Kampf um die WM-Tickets bestens im Rennen. Diese gute Position will die „Tricolor“ am Dienstag im Heimspiel gegen Chile ausbauen. Die Quoten der Kolumbien Chile Prognose schlagen sich auch klar auf die Seite der Gastgeber.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Bwin den Wett Tipp heute „Sieg Kolumbien & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Kolumbien vs Chile auf „Sieg Kolumbien & Unter 4,5 Tore“:

Chile wartet seit 6 Länderspielen auf einen Sieg

Die „Roja“ ist das Schlusslicht der südamerikanischen WM-Quali

Kolumbien stand zuletzt im Finale der Copa America und hat in der WM-Quali nur eines der letzten 11 Spiele verloren

Kolumbien vs Chile Quoten Analyse:

Die „Cafeteros“ haben sich durch die guten Leistungen der jüngsten Vergangenheit auf Platz 9 der Weltrangliste nach vorne gespielt. Die chilenische „Roja“ ist dagegen auf Rang 49 abgerutscht.

Dieser Unterschied in Verbindung mit dem Heimvorteil spiegelt sich auch in den Kolumbien vs. Chile Quoten wider. Für einen Heimsieg klettern die Quoten maximal auf einen Wert von 1,45. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den Buchmachern, unter denen es auch viele Wettanbieter mit schneller Auszahlung gibt, für einen Erfolg der Gäste Kolumbien gegen Chile Wettquoten zwischen 7,50 und 8,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kolumbien vs Chile Prognose: Zeigen die „Cafeteros“ eine Reaktion?

Im Juli 2022 übernahm der Argentinier Nestor Lorenzo das Amt als Trainer der kolumbianischen Nationalmannschaft. Diese Verpflichtung hat sich als wahrer Glücksfall erwiesen. In 29 Partien unter dem Coach kassierten die „Cafeteros“ lediglich zwei Niederlagen, bei 20 Siegen und sieben Remis. Am Donnerstag musste die „Tricolor“ beim Gastspiel gegen Bolivien in „El Alto“ auf 4150 Metern über dem Meeresspiegel antreten. Obwohl Kolumbien ab der 20. Minute in Überzahl spielen durfte, setzte es am Ende eine knappe 0:1-Niederlage.

Das war die erste Pleite für die Kolumbianer in der WM-Quali nach zehn Spielen (6S, 4U). In diesem Zeitraum hatte man auch Brasilien und Argentinien daheim jeweils mit 2:1 besiegt. Zudem hatte Kolumbien eine tolle Südamerika-Meisterschaft gespielt. In der Gruppe D sicherte man sich mit sieben Zählern Platz 1 vor Brasilien. Über Panama und Uruguay zogen die „Cafeteros“ dann auch ins Finale ein, wo man sich erst nach Verlängerung Argentinien knapp mit 0:1 geschlagen geben musste. Luis Diaz (Liverpool) ist der prominenteste Name im Kader. Bei Lorenzo ist die Mannschaft der Star - auch im Kolumbien Chile Tipp.

Bei einer Weltmeisterschaft war Chile zuletzt 2014 am Start. Die letzten beiden WM-Endrunden fanden ohne die „Roja“ statt. Bei der Copa America konnten die Chilenen 2015 und 2016 ihre einzigen beiden Titel gewinnen. 2019 reichte es immerhin noch für den vierten Platz. Doch danach ging es bergab. Der vorläufige Tiefpunkt war bei der diesjährigen Kontinentalmeisterschaft erreicht. Mit nur zwei Punkten aus drei Spielen bei einem gesamten Torverhältnis von 0:1 schied das Land erstmals seit 2004 bei einer Copa America wieder nach der Vorrunde aus.

Auch in der WM-Quali läuft es für Chile bisher nicht. Mit fünf Punkten aus einem Sieg und zwei Remis bei 5:14 Toren sind die Roten das Schlusslicht der Tabelle. Der Playoff-Platz ist schon sechs Punkte entfernt. Seit sechs Länderspielen ist die Auswahl ohne Sieg. Das 1:2 am Freitag daheim gegen Brasilien war die vierte Niederlage in diesem Zeitraum. Dabei waren die Hausherren zwar schon in der zweiten Minute in Führung gegangen, kassierten aber in der 89. Minute den Gegentreffer zum Endstand. In den vergangenen sechs Partien hat Chile insgesamt lediglich dreimal getroffen, was sich nicht unbedingt positiv auf die Kolumbien Chile Prognose auswirkt.

Kolumbien - Chile Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kolumbien: 0:1 Bolivien (A), 2:1 Argentinien (H), 1:1 Peru (A), 0:1 Argentinien (A), 1:0 Uruguay (A)

Letzte 5 Spiele Chile: 1:2 Brasilien (H), 1:2 Bolivien (H), 0:3 Argentinien (A), 0:0 Kanada (A), 0:1 Argentinien (H)

Letzte 5 Spiele Kolumbien vs Chile: 0:0 (A), 3:1 (H), 2:2 (A), 0:0 (H), 0:0 (H)

In den Datenbanken finden sich 44 Duelle zwischen beiden Nationen. Chile hat im direkten Vergleich mit 15 Siegen zu elf Niederlagen die Nase vorne. In Kolumbien gab es für die Roja aber nicht viel zu holen. Hier führen die „Cafeteros“ die Bilanz klar mit sieben Siegen und sieben Remis bei zwei Niederlagen an.

Fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen endeten mit einem Remis. In vier davon waren bis zum Ende der regulären Spielzeit auch keine Tore gefallen. Den letzten Erfolg zu Gast in Kolumbien feierten die Chilenen im Oktober 2009. Damals gewann man in der WM-Quali mit 4:2.

In den letzten sieben Länderspielen als Heimteam blieben die Kolumbianer viermal ohne Gegentor. Behalten die Hausherren auch am Dienstag eine „Weiße Weste“ und gehen als Sieger vom Feld, wird der Kolumbien Chile Tipp bei Bet-at-home mit einer Quote von 1,90 belohnt.

Neu- und Bestandskunden des Anbieters können diese Wette ganz entspannt spielen, indem sie sich zuvor noch den aktuellen Bet-at-home Gutschein sichern.

Kolumbien vs Chile: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kolumbien: Vargas - S. Arias, Ditta, Lucumi, Borja - Uribe, Castano, J. Arias, James, Luis Diaz - Martinez

Ersatzbank Kolumbien: Mier, Montero - Mojica, Roman, Sanchez, Yerry Mina, Quintero, Cordoba, Richard, Asprilla, Lerma, Cucho

Startelf Chile: Cortes - Loyola, Maripan, Kuscevic, Galdames - Pavez, Echeverria, Osorio, Valdes, Davila - E. Vargas

Ersatzbank Chile: Reyes, Vigouroux - Zaldivia, Ortegoza, Guerrero, Hormazabal, Cabral, Cepeda, Morales, Alarcon, Palacios, Tapia

Gespielt wird am Dienstagabend ab 22:30 Uhr (MEZ) im Estadio Metropolitano Roberto Melendez von Barranquilla. Bei den Hausherren fehlen die verletzten Munoz (Crystal Palace), Mosquera (Wolverhampton) und Borre (Internacional).

Die Gäste müssen in der Kolumbien Chile Prognose ohne Suazo (Toulouse), Pizarro (Udinese) und Nunez (Norwich) auskommen.

Unser Kolumbien - Chile Tipp: Sieg Kolumbien & Unter 4,5 Tore

Die chilenische Mannschaft steckt in der Krise und findet keinen Ausweg. Die Leistung gegen die Brasilianer war sicherlich ganz ordentlich, doch die „Selecao“ steht in der WM-Quali auch nur bei vier Siegen (1U, 4N) und ist aktuell kein so großer Maßstab.

Dagegen sind die Kolumbianer auf Wiedergutmachung für die Niederlage in Bolivien aus. Daheim waren die „Cafeteros“ zuletzt besonders stark. So spricht am Dienstag auch alles für einen Heimsieg. Allzu viele Tore dürften dabei aber nicht fallen.