Kopenhagen - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 21.10.2025

SPORT1 Betting 20.10.2025 • 18:00 Uhr Kopenhagen - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wie hat der BVB die Bayern-Pleite verkraftet?

Unser Kopenhagen - Dortmund Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 21.10.2025 lautet: Trotz der Niederlage im deutschen Clasico gegen den Rekordmeister spielen die Schwarz-Gelben bisher eine tolle Saison. Auch im Wett Tipp heute in der Königsklasse ist wieder etwas Zählbares drin.

Nach den ersten beiden Spieltagen der Champions-League-Saison 2025/26 stehen zwei deutsche Vereine unter den Top 8 der Tabelle und wären damit direkt fürs Achtelfinale qualifiziert. Einer davon ist der BVB. Da die Dortmunder in dieser Ligaphase noch auf schwere Gegner wie Manchester City oder Inter Mailand treffen, müssen die Schwarz-Gelben am Dienstag in Dänemark aber trotzdem dringend punkten.

Die Quoten der Kopenhagen Dortmund Prognose machen den Gästen im Duell gegen den dänischen Rekordmeister schon mal recht große Hoffnungen. Auch wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Merkur Bets den Kopenhagen Dortmund Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Kopenhagen vs Dortmund auf “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”:

Der BVB ist nach 4 Duellen gegen den FCK noch ohne Niederlage

In 17 Vergleichen mit Vereinen aus Deutschland konnte Kopenhagen lediglich einmal gewinnen

Qualität und Formkurve sprechen für Dortmund

Kopenhagen vs Dortmund Quoten Analyse:

Der Marktwert spricht vor dem Spiel am Dienstag klar für die Gäste. Der BVB hat hier mit 500 Mio. Euro zu 75 Mio. Euro deutlich die Nase vorne. So fallen auch die Kopenhagen vs Dortmund Quoten bei Bookie Merkur Bets, der bei uns konstant zu den besten Sportwetten Anbietern gehört, recht klar aus.

Für einen Sieg der Gäste gibt es eine Quote von 1,92. Ein Remis wird mit einer 3,70 belohnt. Und die höchsten Kopenhagen gegen Dortmund Wettquoten bekommt ihr mit einer 3,94 für einen Dreier des dänischen Rekordmeisters.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kopenhagen vs Dortmund Prognose: Der FCK hofft auf seine Heimstärke

Kopenhagen nimmt in dieser Saison zum siebten Mal an der Gruppenphase/Ligaphase der Champions League teil. Das ist natürlich der Bestwert für Vereine aus Dänemark. In der vergangenen Spielzeit erreichten die Löwen das Achtelfinale der Conference League, wo man mit insgesamt 1:3 gegen den späteren Champion Chelsea ausschied. In dieser CL-Spielzeit steht der dänische Rekordmeister nach zwei Partien bei einem Punkt. Nach einem 2:2 daheim gegen Leverkusen setzte es ein 0:2 bei Qarabag Agdam. Damit ging die Serie von “Byens Hold” von sieben Spielen ohne Niederlage in Europa (4S 3U) zu Ende. Doch im eigenen Stadion sind die “Löverne” nur schwer zu bezwingen.

Von 19 Heimspielen in der Gruppenphase/Ligaphase der Königsklasse hat man gerade mal zwei verloren (8S 9U). In der dänischen Superliga setzte es am Freitag eine 1:3-Pleite in Silkeborg. Das war schon die dritte Niederlage an den ersten 12 Spieltagen. In der kompletten regulären Vorsaison (ohne die zehn Spiele der Meister-Playoffs) war der FCK lediglich dreimal als Verlierer vom Platz gegangen. Damit liegt der Titelverteidiger aktuell lediglich auf Rang 4, sechs Punkte hinter Spitzenreiter Aarhus. In den letzten vier Spielzeiten war Kopenhagen dreimal Meister geworden.

2024/25 wurde der BVB Zehnter der Champions-League-Ligaphase (5S, 3N). Und auch dieses Mal sind die Dortmunder mit dem 4:4 bei Juventus und dem 4:1 daheim gegen Bilbao gut gestartet. Wobei man in Turin mit zwei späten Gegentreffern in der Nachspielzeit am Ende eher zwei Punkte liegen gelassen hatte. In der Bundesliga holten die Westfalen aus den beiden Spitzenspielen gegen Leipzig und Bayern am Ende nur einen Punkt. Dadurch ist die Mannschaft in der BL-Tabelle auf Platz 4 abgerutscht. Trotzdem machte gerade die 1:2-Pleite in München Hoffnung.

Vor allem im zweiten Durchgang konnten die Gäste im 3-4-3 einige Fehler der Hausherren provozieren. Tatsächlich war keine andere Mannschaft in dieser Saison so nah an einem Punktgewinn gegen den FCB dran wie der BVB am Samstag. Unter Niko Kovac gab es in acht Partien in der Königsklasse gerade mal eine Niederlage (4S, 3U). Diese Bilanz spielt beim Kopenhagen Dortmund Tipp natürlich auch eine Rolle. Beim 4:1-Heimsieg gegen den Athletic Club am 2. Spieltag hat die Borussia zum ersten Mal seit der Gruppenphase 2014/15 in zwei CL-Partien in Folge jeweils vier Tore erzielt.

Kopenhagen - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kopenhagen: 1:3 Silkeborg (A), 1:1 Midtjylland (H), 0:2 Qarabag Agdam (A), 2:1 Sönderjyske (A), 2:0 Lyngby (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:2 Bayern München (A), 1:1 RB Leipzig (H), 4:1 Athletic Bilbao (H), 2:0 Mainz (A), 1:0 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Kopenhagen vs Dortmund: 1:1 (A), 3:0 (H), 1:0 (H), 1:0 (A)

Das erste Duell zwischen Kopenhagen und Dortmund stammt aus der UEFA-Pokal-Saison 2001/02. Damals setzte sich der BVB in der dritten Runde mit zwei 1:0-Siegen durch. Etwas mehr Bedeutung für die Kopenhagen Dortmund Prognose hat auf jeden Fall das jüngste Aufeinandertreffen.

In der Spielzeit 2022/23 gab es in der Champions-League-Gruppenphase ein Kräftemessen. Die Schwarz-Gelben siegten daheim klar mit 3:0, mussten sich im Parken Stadion dann aber mit einem 1:1 zufriedengeben. Die “Löwen” aus der dänischen Hauptstadt kommen in 17 Partien gegen deutsche Klubs auf gerade mal einen Sieg (6U, 10N).

Dieser Erfolg war ein 3:1 in Heidenheim in der vergangenen Saison. Vor den eigenen Fans warten die “Löverne” in neun Spielen noch auf einen Sieg gegen Vereine aus der Bundesliga. Die Borussia musste dagegen in sechs Matches gegen Teams aus Dänemark noch keine Niederlage hinnehmen (4S, 2U).

Seit dem Beginn der vergangenen Saison gibt es nur zwei Spieler, die in der Königsklasse an mehr als 20 Toren beteiligt waren. Einer davon ist Serhou Guirassy (14 Tore, 6 Vorlagen). In den letzten elf Spielen in der CL-Gruppenphase/Ligaphase hat der BVB-Stürmer elf Tore erzielt.

So seht ihr Kopenhagen - Dortmund im TV oder Stream:

21. Oktober 2025, 21 Uhr, Parken, Kopenhagen

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Partie zwischen Kopenhagen und Dortmund wird live und exklusiv auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt die Partie, die am Dienstag um 21 Uhr im Parken angepfiffen wird, sowohl im linearen TV als auch im Livestream.

Kopenhagen vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kopenhagen: Kotarski - Huescas, Hatzidiakos, Gabriel Pereira, Zague - Delaney, Lerager - Larsson, Robert Silva - Claesson, Elyounoussi

Ersatzbank Kopenhagen: Runarsson (Tor), Sarapata, Meling, Clem, Dadason, Moukoko, J. Suzuki, Madsen, Lopez, Achouri

Startelf Dortmund: Kobel - Anton, Schlotterbeck, Bensebaini - Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson - Brandt, Beier - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Chukwuemeka, Özcan, Bellingham, Fabio Silva, Süle, Ryerson, Groß, Adeyemi

Auch die Ausfälle spielen für die Kopenhagen Dortmund Prognose natürlich eine Rolle. Die Gäste reisen lediglich ohne Emre Can und Julien Duranville an. Bei den Hausherren verpassen Jonathan Moalem, Magnus Mattsson, Oliver Höjer und Andreas Cornelius die Partie. Der BVB trifft mit Thomas Delaney auf einen Ex-Spieler. Zudem ist Youssoufa Moukoko aktuell von der Borussia an den FCK ausgeliehen.

Unser Kopenhagen - Dortmund Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

Der BVB hat den Bayern am Wochenende ganz schön Paroli geboten. Auf dieser Leistung können die Schwarz-Gelben aufbauen. So spricht am Dienstag zu Gast in der dänischen Hauptstadt fast alles für die Dortmunder.

Die “Löwen” sind aber recht heimstark. Das musste am ersten CL-Spieltag auch Bayer Leverkusen (2:2) am eigenen Leib erfahren. So sichern wir unseren Tipp auf die Borussia mit der “Doppelten Chance” ab.