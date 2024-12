Lazio Rom - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten 16.12.24

Lazio Rom - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleibt Inter zum 5. Mal in Folge gegen Lazio ungeschlagen?

Unser Lazio Rom - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 16.12.2024 lautet: Die Offensivreihen dieser beiden italienischen Top-Teams liefern im Wett Tipp heute ab und bescheren dem Publikum eine attraktive Begegnung.

Auswärts verhinderte Inter ebenfalls jegliche Liga-Niederlagen, gewann vier Partien und teilte sich in zwei weiteren Paarungen die Zähler. Im Lazio Rom Inter Mailand Wett Tipp heute bauen wir auf die beiden Sturmreihen und spielen bei Merkur Bets eine Quote von 1,92 auf “Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Inter Mailand auf “Über 2,5 Tore”:

Lazio Rom vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Die zu Hause noch ungeschlagenen Römer erhalten von den Wettanbietern die etwas höheren Lazio Rom Inter Mailand Quoten für einen Sieg. Wer sich an eine 3-Weg-Wette zugunsten der Laziali wagen möchte, sollte das bei Siegquoten bis 3,27 jedoch keinesfalls ohne Gratiswette riskieren.

Gleiches gilt für die Lazio Rom Inter Mailand Wettquoten im Falle eines Sieges der Nerazzurri. Simone Inzaghi und sein Team werden mit einer Quote von 2,15 ausgestattet.

Lazio Rom vs Inter Mailand Prognose: Zwei potente Offensivreihen

Wer sich die italienische Serie A am kommenden Wochenende anschaut, kommt um diese Begegnung nicht herum. Lazio Rom (31 Punkte) empfängt Inter Mailand (31 Punkte) zum absoluten Spitzenspiel.

Unter der Woche siegte Lazio Rom in der Europa League mit 3:1 bei Ajax Amsterdam, während sich Inter in der Champions League mit 0:1 bei Bayer Leverkusen geschlagen geben musste. Würden beide Mannschaften auch nur annähernd ihren Torschnitt erfüllen, wäre unser Lazio Rom Inter Mailand Tipp von Erfolg gekrönt. Die Datengrundlage geht jedoch weit über diese einfachen statistischen Werte hinaus.

Lazio Rom hat in 15 Liga-Spielen 30 Tore erzielt und mit 27,0 erwartbaren Treffern den zweitbesten Wert im italienischen Oberhaus aufgelegt. Nur knapp dahinter tauchen die Gäste auf, denen 26,8 erwartbare Treffer gutgeschrieben wurden.

Lazio Rom - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Ausnahmslos enthielt jedes Liga-Heimspiel der Adler in dieser Spielzeit mindestens drei Treffer. Ausgedehnt auf die bisherigen 15 Spieltage, findet ihr zwölf Paarungen der Gastgeber, in denen “Über 2,5 Tore” gefallen sind.

Über die vergangenen Jahre hat dieses direkte Aufeinandertreffen nur selten mit Toren gespart, deshalb sind wir in der Lazio Rom vs. Inter Mailand Prognose zuversichtlich. Sechs der acht vorangegangenen Begegnungen zwischen Lazio Rom und Inter Mailand boten dem Publikum mindestens drei Treffer.

Im Angriff der Nerazzurri hat sich Marcus Thuram in dieser Spielzeit als beste Option herauskristallisiert. Der ehemalige Gladbacher ist der zweitbeste Scorer der Serie A (13), erzielte zehn Tore und legte drei weitere Treffer auf.

Auf der Gegenseite stürmt in der Regel Taty Castellanos (6 Tore), der aktuell noch deutlich hinter seinen erwartbaren Treffern (8,7 xG) geblieben ist, damit aber unter den drei besten Stürmern der Serie A rangiert. Seine Position muss in diesem Top-Spiel ein anderer Lazio-Profi übernehmen, da Castellanos wegen einer Gelbsperre auf der Tribüne Platz nehmen muss und keine Einfluss auf den Lazio Rom gegen Inter Mailand Tipp haben wird.

So seht ihr Lazio Rom - Inter Mailand im TV oder Stream:

Marco Baroni kann von Glück sprechen, dass er noch weitere Akteure aufbieten kann, die bereits als Torschützen in Erscheinung getreten sind. Wesentlich schwerwiegender wäre ein Ausfall von Nuno Tavares, der mit Abstand der beste Vorlagengeber der Serie A ist (8).

Die Gastgeber sind eine äußerst effektive Mannschaft, die 14,2 Prozent ihrer Schüsse in Treffer umwandeln konnte. Inter ist in dieser Kategorie sogar noch etwas besser (15,4 Prozent Schussverwandlungs-Quote).

Lazio Rom vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Zudem treffen in dieser Paarung zwei Mannschaften aufeinander, die auf ihre ganz eigene Weise zahlreiche Großchancen herausspielen können. Nur Atalanta (58) standen mehr sogenannte Big Chances zur Verfügung als Inter (58) und Lazio (48).

Auf nationaler Ebene konnte Inter in den neun vorangegangenen Liga-Spielen eine Niederlage verhindern und sich eine unglaubliche Form aufbauen, die auch in der Lazio Rom Inter Mailand Prognose nicht unbeachtet bleibt. Die Adler hingegen unterlagen am vorletzten Spieltag Parma (1:3).