Lazio Rom - Neapel Tipp, Prognose, Quoten | 15.02.2025

Unser Lazio Rom - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 15.02.2025 lautet: Napoli führt die Tabelle an, hat aber zuletzt bei Udinese und AS Rom Punkte liegen gelassen. Das könnte im Wett Tipp heute die Chance für Lazio sein. Zumindest treffen beide Teams.