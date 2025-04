Leicester - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten 20.04.2025

Leicester - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Holt Liverpool schon an diesem Wochenende den Meistertitel?

Unser Leicester - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 20.04.2025 lautet: Im Wett Tipp heute stellen die Foxes einen historischen Negativrekord auf und sind den Reds bei den Vorbereitungen für deren Meisterparty hilflos ausgeliefert.

Jamie Vardy hat seine besten Tage als Fußballer schon hinter sich, dennoch führt er im Alter von 38 Jahren die interne Torschützenliste von Leicester City an (7). Seinen letzten Torjubel hat der englische Angreifer jedoch Ende Januar erzielt. Kein gutes Zeichen für die Foxes, aber ein klares Indiz für unsere Leicester Liverpool Prognose.

In unserem Leicester Liverpool Wett Tipp heute erfüllen die Reds ihren Teil der Gleichung und siegen. Bei VBET spielen wir eine Quote von 2,04 für “Liverpool gewinnt ohne Gegentor”.

Darum tippen wir bei Leicester vs Liverpool auf “Liverpool gewinnt ohne Gegentor”:

Leicester vs Liverpool Quoten Analyse:

Den direkten Wiederabstieg kann Ruud van Nistelrooy mit den Foxes nicht mehr verhindern. Nur Southampton (10) hat in dieser Spielzeit weniger Punkte gesammelt als die Hausherren (18). Dementsprechend fallen auch die Leicester Liverpool Quoten bei VBET aus.

Der deutsche Wettanbieter schiebt den Gastgebern in seinen Leicester Liverpool Wettquoten zweistellige Siegquoten zu, während der Tabellenführer euch mit einem Dreier nur den 1,23-fachen Gewinn einbringt.

Leicester vs Liverpool Prognose: Ein historisches Ereignis

Tore haben für Fußballteams eine ähnliche Bedeutung wie Wasser für Menschen - ohne kann nicht überlebt werden. Die Foxes haben am vergangenen Wochenende eine kaum vergleichbare Dürrezeit von verlorenen Premier-League-Spielen ohne eigenen Torerfolg beendet und sich ein 2:2 gegen Brighton erarbeitet.

In unserem Leicester vs. Liverpool Tipp widmen wir uns einer ganz ähnlichen Periode, die noch nicht zu Ende gegangen ist. Die Hausherren haben ihre letzten acht Premier-League-Heimspiele allesamt zu Null verloren.

Die Leicester gegen Liverpool Prognose schreibt den Gastgebern eine neunte derartige Begegnung zu. Das hat es in dieser Art zuvor noch nicht gegeben, könnte im King Power Stadium aber tatsächlich so eintreten.

Ruud van Nistelrooy arbeitet seit Anfang Dezember für den Vorletzten der Premier League. Aus 21 Premier-League-Begegnungen hat er nur drei Siege, bei ebenso drei Unentschieden und 15 Niederlagen mit durchschnittlich 0,57 Punkten geholt. Das Torverhältnis in dieser Zeitspanne (-31) ist verheerend.

Leicester - Liverpool Statistik & Bilanz:

Auf eigenem Terrain duellieren sich die Foxes nun mit dem Meister in spe, Liverpool. Die Reds sind das erfolgreichste Auswärtsteam im englischen Oberhaus (35 Punkte aus 16 Spielen) und haben die meisten Tore in der Ferne erzielt (40).

Ligaweit gibt es in dieser Spielzeit keine Mannschaft, der insgesamt mehr Tore (74) oder erwartbare Treffer (70 xG) als dem Tabellenführer gelungen sind. Für unseren Leicester vs Liverpool Tipp ist aber ebenso die Verteidigung der Truppe von Arne Slot entscheidend.

Bis auf Arsenal (27,3 xGA) hat kein Premier-League-Team in dieser Saison besser verteidigt als Liverpool (28,3 xGA). Die realen Zahlen der Gunners (27 Gegentore) und Reds (31 Gegentore) sind gegenüber dem Rest der Liga ebenfalls in einer eigenen Dimension.

Insgesamt haben die Gastgeber 27 Saisontore auf dem Zettel, ebenso viele wie Mohamed Salah (27), der sowohl bester Torschütze, Vorlagengeber (18) als auch Scorer (45) in dieser Premier-League-Saison ist.

Erhöht ihr jedoch das Risiko und setzt auf “Mohamed Salah erzielt das 1. Tor”, könnt ihr einen achtbaren Value erzielen. Bis jetzt hat der 32-Jährige in allen fünf Duellen mit einem Aufsteiger in dieser Spielzeit getroffen (insgesamt 7 Tore).