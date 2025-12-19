Leipzig gegen Leverkusen Prognosen, Wett-Tipps und Quoten | Bundesliga am 20.12.2025

SPORT1 Betting 19.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Leipzig gegen Leverkusen Prognosen von unseren Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 20.12.2025.

Die Leipziger mussten zuletzt bei Union Berlin einen bitteren Dämpfer hinnehmen. Trotzdem setzen wir in unserer Leipzig gegen Leverkusen Prognose auf einen Heimsieg für RB Leipzig. Die makellose Bilanz in der Red Bull Arena ist der entscheidende Faktor in diesem Bundesliga-Topspiel, das am Samstag, den 20. Dezember 2025, um 18:30 Uhr angepfiffen wird. Auch die Leipzig gegen Leverkusen Quoten favorisieren die Gastgeber.

Angesichts der beeindruckenden Heimstärke sehen wir die Mannschaft von Ole Werner klar im Vorteil und empfehlen bei Winamax mit einer Quote von 2,05 den Wett-Tipp auf einen Sieg für Leipzig

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Das Aufeinandertreffen des Tabellenzweiten Leipzig und des Vierten Leverkusen ist das unbestrittene Highlight des Spieltags vor der Winterpause. Für beide Teams ist es eine hervorragende Gelegenheit, sich im Rennen um die Champions-League-Plätze einen Vorteil zu verschaffen. Leipzigs Heimform ist dabei das Zünglein an der Waage.

Seit Ole Werner das Ruder übernommen hat, gewannen die Sachsen alle sieben Pflichtspiele in der Red Bull Arena, erzielten dabei im Schnitt drei Tore pro Spiel und kassierten lediglich 0,57 Gegentore. Ein beeindruckendes Beispiel war der jüngste 6:0-Heimsieg gegen Frankfurt, ein Team, das in der Tabelle nur zwei Punkte hinter Leverkusen liegt.

Die Leipzig gegen Leverkusen Quoten spiegeln diese Heimdominanz wider und sehen die Gastgeber mit einer Siegwahrscheinlichkeit von über 47 Prozent vorne. Obwohl die Anfangsphase unter Kasper Hjulmand bei Leverkusen größtenteils erfolgreich verlief, deuten zwei Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen auf einen Formabfall hin. Die letzte Auswärtspartie ging mit 0:2 gegen den Abstiegskandidaten Augsburg verloren.

Bedenklich ist zudem, dass Leverkusen drei seiner letzten sechs Ligaspiele verloren hat. In den letzten neun direkten Duelle der beiden Teams gab es immer einen Sieger. Schließlich spricht die aktuelle Konstellation klar für die Hausherren.

Die neuesten Leipzig gegen Leverkusen Team-News deuten auf extrem viele Ausfälle auf beiden Seiten hin, was die Sache zusätzlich spannend macht.

Leipzig gegen Leverkusen: Wett-Tipps für Sportwetten-Freunde

Basierend auf unserer Analyse ergeben sich interessante Wett-Tipps für das Duell. Die Stärke der Heimmannschaft ist ein zentraler Punkt unserer Prognosen, doch auch andere Märkte bieten Potenzial.

Sieg Leipzig ( Quote 2,05 bei Winamax ): Die Gastgeber sind zu Hause eine Macht. Alle sechs bisherigen Bundesliga-Heimspiele in dieser Saison wurden gewonnen. Leverkusen hingegen hat auswärts zuletzt geschwächelt und unterlag sogar gegen Augsburg. Leipzigs Fähigkeit, aus einer soliden Defensive heraus gefährliche Konter zu fahren, könnte für die Werkself zum Problem werden. Die Quote von 2,05 bei Winamax für einen Heimsieg erscheint daher attraktiv.

Die Gastgeber sind zu Hause eine Macht. Alle sechs bisherigen Bundesliga-Heimspiele in dieser Saison wurden gewonnen. Leverkusen hingegen hat auswärts zuletzt geschwächelt und unterlag sogar gegen Augsburg. Leipzigs Fähigkeit, aus einer soliden Defensive heraus gefährliche Konter zu fahren, könnte für die Werkself zum Problem werden. Die Quote von 2,05 bei Winamax für einen Heimsieg erscheint daher attraktiv. Leipzig Asiatisches Handicap -0,25 ( Quote 1,85 bei Bet365 ): Da Leverkusen eine starke Offensive besitzt, ist ein einseitiges Spiel unwahrscheinlich. Das asiatische Handicap bietet eine gewisse Absicherung. Bei einem Sieg Leipzigs gewinnt die Wette, bei einem Unentschieden wird die Hälfte des Einsatzes zurückerstattet. Angesichts von Leipzigs makelloser Heimbilanz und Leverkusens defensiver Anfälligkeit in der Fremde (durchschnittlich 2,17 Gegentore pro Auswärtsspiel) ist dies eine überlegte Option mit einer Quote von 1,85.

Da Leverkusen eine starke Offensive besitzt, ist ein einseitiges Spiel unwahrscheinlich. Das asiatische Handicap bietet eine gewisse Absicherung. Bei einem Sieg Leipzigs gewinnt die Wette, bei einem Unentschieden wird die Hälfte des Einsatzes zurückerstattet. Angesichts von Leipzigs makelloser Heimbilanz und Leverkusens defensiver Anfälligkeit in der Fremde (durchschnittlich 2,17 Gegentore pro Auswärtsspiel) ist dies eine überlegte Option mit einer Quote von 1,85. Unter 3,5 Tore (Quote 1,62 bei Winamax): Obwohl frühere Begegnungen oft torreich waren, hat Trainer Ole Werner Leipzigs Defensive stabilisiert. Drei der sechs Heimspiele beendeten die Sachsen ohne Gegentor. Auch bei Leverkusen ist ein Trend zu weniger Toren zu erkennen: In vier der letzten fünf Partien fielen weniger als 3,5 Tore. Beide Teams gehören bei den erwarteten Gegentoren (xGA) zur Ligaspitze, was für eine defensiv geführte Partie spricht. Hierfür wird bei Winamax eine Quote von 1,62 angeboten.

