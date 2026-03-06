Leipzig vs Augsburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 07.03.2026

SPORT1 Betting 06.03.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Leipzig vs Augsburg Prognosen von unseren Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 07.03.2026.

Die Bullen spielen grundsätzlich sehr gerne gegen die Fuggerstädter. RB Leipzig ist seit 16 Bundesliga-Spielen gegen den FC Augsburg ungeschlagen (10S, 6U). So eine Serie können die Sachsen gegen kein anderes Team vorweisen. Und der nächste Dreier für die Sachsen wartet schon.

Unsere Leipzig vs Augsburg Prognose deutet nämlich auf einen Heimsieg am 25. Spieltag der Bundesliga hin. Obwohl die Augsburger eine beeindruckende Formkurve aufweisen, spricht die direkte Bilanz klar für die Gastgeber, die das Spiel am Samstag, den 07.03.2026, um 15:30 Uhr voraussichtlich für sich entscheiden werden.

Dementsprechend sind auch die Leipzig vs Augsburg Quoten verteilt. Für unsere Leipzig vs Augsburg Prognosen favorisieren wir klar die Gastgeber und empfehlen daher bei Winamax mit einer Quote von 1,43 den Tipp auf einen Heimsieg für Leipzig.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die jüngste Bilanz der Leipziger mag mit nur 12 Punkten aus den letzten acht Spielen und gerade mal einer weißen Weste in diesem Zeitraum durchwachsen erscheinen. Dennoch ist die Heimmannschaft, wie erwähnt, seit 16 BL-Spielen gegen Augsburg ungeschlagen. Besonders beeindruckend ist die Tordifferenz von 15:2 Toren aus den letzten fünf Begegnungen. Augsburgs letzter Sieg gegen Leipzig datiert aus dem Jahr 2017.

Im Gegensatz dazu befindet sich Augsburg im Aufwind. Mit fünf Siegen aus den letzten sechs Bundesligaspielen sammelten die Fuggerstädter mehr Punkte (15) als jedes andere Team in diesem Zeitraum. Ein Schlüsselspieler ist dabei Stürmer Alexis Claude-Maurice, der in seinen letzten acht Einsätzen an sieben Toren direkt beteiligt war.

Trotzdem deuten die statistischen Daten auf eine Leipziger Dominanz hin. Die Gastgeber weisen den zweithöchsten Wert an erwarteten Toren (xG) in der Liga auf, während Augsburg bei den erwarteten Gegentoren (xGA) zu den schwächsten Teams zählt. Dies lässt erwarten, dass sich Leipzig zahlreiche Chancen erspielen wird. Die aktuellen Leipzig vs Augsburg Quoten spiegeln diese Erwartung wider.

Leipzig vs Augsburg: Tipps für Wettende

Basierend auf der Analyse der Form, der direkten Duelle und der statistischen Werte haben wir einige interessante Wett-Tipps für diese Partie zusammengestellt. Die Leipzig vs Augsburg Team-News deuten darauf hin, dass beide Mannschaften auf einige Schlüsselspieler verzichten müssen, was die Dynamik des Spiels beeinflussen könnte.

Sieg Leipzig ( Quote 1,43 bei Winamax ): Trotz einer jüngsten Formschwäche hat Leipzig nur drei seiner 12 Heimspiele in dieser Saison verloren und dabei sieben gewonnen. Die offensive Stärke, gepaart mit Augsburgs defensiven Anfälligkeiten (41 Gegentore in 24 Spielen), spricht für einen Heimsieg. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 6:0 für Leipzig, was die Überlegenheit unterstreicht.

Jetzt bist du bestens auf das Spiel vorbereitet! Die passenden Anbieter für deine Wett-Tipps findest du auf unserer Vergleichsseite. Dort verraten wir dir auch, welche Buchmacher Sportwetten mit Paysafecard in ihrem Portfolio haben. Wir wünschen dir viel Spaß bei diesem spannenden Bundesligaspiel!