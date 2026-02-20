Leipzig vs Dortmund: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 21.02.2026

SPORT1 Betting 20.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Leipzig vs Dortmund Prognosen von unserem Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 21.02.2026.

Der BVB gehört aktuell zu den formstärksten Teams in Europa. Zu Gast bei den Bullen wollen die Westfalen diese Serie ausbauen. Doch die letzten fünf Auswärtspartien bei RB hat die Borussia allesamt verloren. Wir trauen den Schwarz-Gelben dieses Mal aber einen Dreier in der Red-Bull-Arena zu.

Unsere Leipzig vs Dortmund Prognosen deuten nämlich auf einen Sieg der formstarken Gäste hin, obwohl die Buchmacher die Hausherren leicht favorisieren. In diesem Topspiel des 23. Bundesliga-Spieltags, das am Samstag, den 21. Februar 2026, um 18:30 Uhr angepfiffen wird, erwarten wir eine intensive Partie, bei der die aktuelle Form den Ausschlag geben könnte.

Angesichts der starken Verfassung der Dortmunder setzen wir auf einen Auswärtssieg und spielen bei Winamax die Quote von 2,90 für den Tipp „Sieg Dortmund“.

Analyse der Form und Quoten: Wer hat die Nase vorn?

Obwohl RB Leipzig elf Punkte hinter Dortmund in der Tabelle liegt, wird das Team von Ole Werner bei den Bookies aufgrund des Heimvorteils als leichter Favorit gehandelt. Die aktuellen Leipzig vs Dortmund Quoten implizieren eine Siegwahrscheinlichkeit von rund 46 Prozent für die Gastgeber.

Diese Einschätzung steht jedoch im Kontrast zur jüngsten Formkurve beider Mannschaften. Die Leipziger konnten nur drei ihrer letzten zehn Pflichtspiele für sich entscheiden und verloren dabei fünfmal. Insbesondere die Defensive zeigte sich anfällig, was zu 0,5 mehr Gegentoren pro Spiel führte, als selbst erzielt wurden.

Borussia Dortmund hingegen reist mit breiter Brust an. Seit der Niederlage gegen die Bayern im Oktober ist die Mannschaft von Niko Kovac in der Bundesliga seit 15 Spielen ungeschlagen und konnte davon elf gewinnen. In diesem Zeitraum erzielte der BVB im Schnitt 2,27 Tore pro Spiel und kassierte lediglich 0,93 Gegentreffer.

Auch wenn die Leipziger zu Hause in allen elf Bundesliga-Partien dieser Saison getroffen haben, spricht die überragende Form klar für die Gäste. Die neuesten Leipzig vs Dortmund Mannschafts-News, insbesondere die Verletzungssorgen in der Dortmunder Innenverteidigung, könnten das Spiel beeinflussen, doch Kovacs Team hat bisher solche Herausforderungen gut gemeistert.

Leipzig vs Dortmund: Wett Tipps für das Bundesliga-Topspiel

Für dieses spannende Duell haben wir verschiedene Wett-Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Leipzig vs Dortmund Prognosen berücksichtigen dabei sowohl die Offensivstärke beider Teams als auch die jüngsten Ergebnisse. Hier sind unsere Empfehlungen:

Sieg Dortmund ( Quote 2,90 bei Winamax ): Der BVB befindet sich in einer herausragenden Verfassung und hat die letzten vier Pflichtspiele allesamt gewonnen, darunter ein beeindruckendes 2:0 unter der Woche gegen Atalanta in der Champions League. Die Mannschaft strotzt vor Selbstvertrauen und ist seit 15 Ligaspielen ungeschlagen. Leipzigs Formtief in den letzten Monaten macht einen Auswärtssieg trotz der Rolle als leichter Außenseiter zu einer attraktiven Option.

Der BVB befindet sich in einer herausragenden Verfassung und hat die letzten vier Pflichtspiele allesamt gewonnen, darunter ein beeindruckendes 2:0 unter der Woche gegen Atalanta in der Champions League. Die Mannschaft strotzt vor Selbstvertrauen und ist seit 15 Ligaspielen ungeschlagen. Leipzigs Formtief in den letzten Monaten macht einen Auswärtssieg trotz der Rolle als leichter Außenseiter zu einer attraktiven Option. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,64 bei Winamax ): Leipzigs Offensive ist trotz der Formschwäche weiterhin gefährlich, besonders im eigenen Stadion. RB hat in jedem der elf Heimspiele in dieser Saison getroffen. Gleichzeitig ist die Defensive der Sachsen anfällig. In vier der letzten sechs Heimspiele von Leipzig fielen Tore auf beiden Seiten, mit einem Schnitt von 4,17 Toren pro Partie. Auch Dortmunds Auswärtsspiele sind mit durchschnittlich drei Toren torreich, weshalb diese Kombination eine logische Wahl ist.

Leipzigs Offensive ist trotz der Formschwäche weiterhin gefährlich, besonders im eigenen Stadion. RB hat in jedem der elf Heimspiele in dieser Saison getroffen. Gleichzeitig ist die Defensive der Sachsen anfällig. In vier der letzten sechs Heimspiele von Leipzig fielen Tore auf beiden Seiten, mit einem Schnitt von 4,17 Toren pro Partie. Auch Dortmunds Auswärtsspiele sind mit durchschnittlich drei Toren torreich, weshalb diese Kombination eine logische Wahl ist. Asiatisches Handicap +0,25 auf Borussia Dortmund (Quote 1,95 bei Bet365): Angesichts des Leipziger Heimvorteils und der starken Form der Dortmunder ist ein enges Spiel zu erwarten. Diese Wette bietet einen Gewinn, wenn Dortmund das Spiel gewinnt oder unentschieden spielt. Da die Mannschaft von Niko Kovac in dieser Saison in Deutschland nur ein einziges Mal verloren hat, erscheint dieser Tipp als eine kluge Absicherung gegen ein mögliches Unentschieden.

