Leipzig vs Freiburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 14.01.2026

SPORT1 Betting 13.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Leipzig vs Freiburg Prognosen unseres Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 14.01.2026

Mit der Bilanz der letzten Spieltage ist man bei den Bullen etwas unzufrieden. Doch die Negativserie könnte gegen einen Lieblingsgegner zu Ende gehen. In dem mit Spannung erwarteten Bundesliga-Topspiel am Mittwoch, den 14. Januar 2026, um 20:30 Uhr, empfängt RB Leipzig nämlich den SC Freiburg.

Unsere Leipzig vs Freiburg Prognose deutet auf einen Heimsieg hin, gestützt durch die beeindruckende Stärke der Leipziger im eigenen Stadion und die Auswärtsschwäche der Freiburger. Angesichts der starken Heimform der Gastgeber empfehlen wir für diese Partie den Wett Tipp auf einen Sieg von Leipzig, für den Winamax eine Quote von 1,74 anbietet.

Ihr wollt wissen, was der Anbieter außer tollen Quoten sonst noch zu bieten hat? In erster Linie wäre hier der Winamax Bonus zu erwähnen. Alles weitere über den Buchmacher findet ihr in unseren ausführlichen Winamax Erfahrungen!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Sachsen gehen als Favorit in diese Begegnung, was sich auch in den Leipzig vs Freiburg Quoten widerspiegelt. Die Heimstärke von RB ist in dieser Saison ein entscheidender Faktor: Mit einem Punkteschnitt von 2,57 pro Heimspiel liegen die Bullen ligaweit nur hinter dem FC Bayern München. Auch die 19 erzielten Tore in der Red Bull Arena werden lediglich von den Münchnern übertroffen. Ein weiteres beeindruckendes Detail ist, dass Leipzig in den letzten 19 Bundesliga-Heimspielen immer mindestens ein Tor erzielt hat.

Der SC Freiburg hingegen tut sich in der Fremde schwer und kassiert auswärts im Schnitt 2,13 Gegentore pro Spiel. Obwohl die Breisgauer eine bemerkenswerte Moral beweisen und in dieser Saison bereits 11 Punkte nach Rückständen geholt haben – der höchste Wert der Liga –, stehen die Vorzeichen schlecht. Die bisherigen zwei Auswärtsspiele gegen Teams aus den Top 4 gingen beide verloren. Auch wartet der SCF seit 13 Duellen auf einen Sieg gegen RB.

Die Mannschaft von Trainer Ole Werner hat sich in dieser Saison defensiv verbessert, auch wenn sie zuletzt Schwächen zeigte. Freiburg besitzt die Qualität, um der Leipziger Abwehr Probleme zu bereiten, insbesondere durch ihre gefährlichen Einwechselspieler, die bereits für acht Saisontore verantwortlich waren. Dennoch dürfte Leipzig das Spielgeschehen kontrollieren. Unsere Leipzig vs Freiburg Prognose basiert daher stark auf der überlegenen Heimbilanz der Bullen.

Leipzig vs Freiburg: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Statistiken haben wir die folgenden Wett Tipps für das Aufeinandertreffen zwischen Leipzig und Freiburg zusammengestellt:

Sieg Leipzig ( Quote 1,74 bei Winamax ): Die herausragende Heimbilanz von Leipzig, wo man sechs von sieben Spielen gewonnen hat, spricht eine klare Sprache. Im Gegensatz dazu steht die schwache Auswärtsform der Freiburger, die nur drei ihrer letzten zehn Partien in der Fremde für sich entscheiden konnten. Der direkte Vergleich untermauert diesen Tipp zusätzlich: Leipzig hat keines der letzten 13 Duelle gegen Freiburg verloren und sechs der letzten sieben gewonnen.

Die herausragende Heimbilanz von Leipzig, wo man sechs von sieben Spielen gewonnen hat, spricht eine klare Sprache. Im Gegensatz dazu steht die schwache Auswärtsform der Freiburger, die nur drei ihrer letzten zehn Partien in der Fremde für sich entscheiden konnten. Der direkte Vergleich untermauert diesen Tipp zusätzlich: Leipzig hat keines der letzten 13 Duelle gegen Freiburg verloren und sechs der letzten sieben gewonnen. Leipzig über 1,5 Tore ( Quote 1,62 bei Winamax ): Die Offensive der Leipziger ist besonders zu Hause eine Macht. Mit einem Schnitt von 2,71 Toren pro Heimspiel haben die Bullen in sechs von sieben Partien mindestens zweimal getroffen. Freiburgs Defensive ist auswärts anfällig, weshalb es wahrscheinlich ist, dass die Gastgeber mindestens zwei Tore erzielen werden.

Die Offensive der Leipziger ist besonders zu Hause eine Macht. Mit einem Schnitt von 2,71 Toren pro Heimspiel haben die Bullen in sechs von sieben Partien mindestens zweimal getroffen. Freiburgs Defensive ist auswärts anfällig, weshalb es wahrscheinlich ist, dass die Gastgeber mindestens zwei Tore erzielen werden. Sieg Leipzig & Beide Teams treffen (Quote 3,15 bei Winamax): Trotz der Favoritenrolle zeigten die Leipziger vor der Winterpause defensive Lücken und verloren ihre letzten beiden Ligaspiele mit 1:3. Freiburg wiederum hat in den letzten acht Ligaspielen immer getroffen. Dieser Wett Tipp war zudem in den letzten drei Heimduellen von Leipzig gegen Freiburg erfolgreich, die alle mit 3:1 für die Sachsen endeten.

Nun bist du bestens auf das Spiel vorbereitet! Die besten Wettanbieter für deine Tipps findest du auf unserer dazugehörigen Seite. Darunter sind auch einige Bookies, bei denen ihr für eure Sportwetten mit Paysafecard einzahlen könnt. Wir wünschen dir viel Vergnügen und ein spannendes Bundesliga-Match!