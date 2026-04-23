SPORT1 Betting 23.04.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für das Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen Union Berlin am 24.04.2026. Holen Sie sich die besten Prognosen, Wett Tipps und Quoten.

RB Leipzig geht als klarer Favorit in das Bundesliga-Duell gegen Union Berlin am 24.04.2026. Angesichts der starken Form der Bullen erwarten die Buchmacher einen deutlichen Heimsieg in der Red Bull Arena. Wir sehen die Gastgeber ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,34 bei Winamax den RB Leipzig Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die aktuelle Form beider Mannschaften könnte kaum unterschiedlicher sein. RB Leipzig befindet sich im Saisonendspurt in Topform und hat sechs der letzten sieben Spiele gewonnen. Der jüngste 3:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt unterstrich die Dominanz der Sachsen, die sich mit 19 Torschüssen und einem xG-Wert von 2,09 vier hochkarätige Chancen erspielten. Als Tabellendritter haben die Bullen die Qualifikation für die Champions League fest im Visier.

Ganz anders ist die Lage bei Union Berlin. Unter der neuen Trainerin Marie-Louise Eta mussten die Eisernen eine empfindliche Heimniederlage (1:2) gegen die Wolfsburger hinnehmen, die zuvor zwölf Spiele lang nicht gewonnen hatten. Mit nur fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz steckt Union nun tief im Abstiegskampf.

Die Quoten spiegeln diese Diskrepanz wider: Die Buchmacher geben Leipzig eine implizite Siegwahrscheinlichkeit von 75 Prozent, was die klare Favoritenrolle unterstreicht. Das asiatische Handicap von -1,5 für Leipzig ist das deutlichste an diesem Bundesliga-Wochenende und zeigt, dass Experten von einem Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied ausgehen.

Leipzigs Offensive ist brandgefährlich: Die Stürmer Conrad Harder und Romulo haben zusammen mit Flügelspieler Yan Diomande in dieser Saison bereits 23 Tore erzielt. Die Prognosen deuten auf einen klaren Heimerfolg hin, bei dem die Leipziger Offensive den Unterschied machen wird.

RB Leipzig vs Union Berlin: Wett Tipps für Tipper

Aufgepasst, Freunde des runden Leders! Wenn ihr auf der Suche nach den passenden Wett Tipps für diese Partie seid, haben wir hier drei interessante Optionen für euch zusammengestellt:

Sieg RB Leipzig ( Quote 1,34 bei Winamax ): Angesichts der beeindruckenden Siegesserie von vier Bundesliga-Spielen in Folge und der Heimstärke in der Red Bull Arena ist der Tipp auf einen Heimsieg die logische Wahl. Union Berlin konnte auswärts im Jahr 2026 erst ein einziges Spiel gewinnen und steht einer der formstärksten Mannschaften der Liga gegenüber. Quote: 1,34.

Angesichts der beeindruckenden Siegesserie von vier Bundesliga-Spielen in Folge und der Heimstärke in der Red Bull Arena ist der Tipp auf einen Heimsieg die logische Wahl. Union Berlin konnte auswärts im Jahr 2026 erst ein einziges Spiel gewinnen und steht einer der formstärksten Mannschaften der Liga gegenüber. Quote: 1,34. Leipzig Asian Handicap -1.5 ( Quote 1,86 bei bet365 ): Für risikofreudigere Tipper bietet sich das Handicap an. Leipzig hat bei zwei seiner letzten vier Siege mit mindestens zwei Toren Unterschied gewonnen. Union hingegen verlor zwei der letzten drei Partien mit einem solchen Abstand. Die Bullen werden auf einen klaren Sieg drängen, um ihre Position zu festigen. Quote: 1,86.

Für risikofreudigere Tipper bietet sich das Handicap an. Leipzig hat bei zwei seiner letzten vier Siege mit mindestens zwei Toren Unterschied gewonnen. Union hingegen verlor zwei der letzten drei Partien mit einem solchen Abstand. Die Bullen werden auf einen klaren Sieg drängen, um ihre Position zu festigen. Quote: 1,86. Leipzig gewinnt & Über 2,5 Tore (Quote 1,80 bei Winamax): Diese Kombiwette ist besonders attraktiv. Leipzig erzielt zu Hause im Schnitt 2,33 Tore pro Spiel, und in acht der letzten zehn Heimspiele fielen mehr als 2,5 Tore. Union kassierte in den Auswärtsspielen 2026 durchschnittlich zwei Gegentore. Ein torreiches Spiel mit dem besseren Ende für die Gastgeber ist sehr wahrscheinlich. Quote: 1,80.

Leipzig ist in überragender Form und wird sich zu Hause keine Blöße geben wollen. Union Berlin kämpft zwar ums Überleben, doch die Qualität und das Momentum sprechen klar für die Gastgeber. Jetzt seid ihr dran! Macht euch bereit für ein spannendes Spiel und viel Glück bei euren Wetten! Die besten Anbieter für eure Tipps findet ihr auf unserer Seite.